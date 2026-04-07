04. 07.
kedd
Liverpool Galatasaray Sallai Roland Szoboszlai Dominik

Elképesztő üzlet készülőben: így kerülhet Liverpoolba Sallai Roland?

2026. április 07. 07:59

Egy három sztárjátékost megmozgató ügyletről vizionál a török sajtó. Ez alapján a magyar válogatott mindenes Mohamed Szalah és Virgil van Dijk „ellenértékeként” köthetne ki a Liverpoolnál.

2026. április 07. 07:59
A török sajtó szeret kombinálni, ezt Sallai Roland kapcsán is előszeretettel megteszi: csak az idei szezonban „eladták” már a Bundesligába, Liverpoolba, Brentfordba és Sunderlandbe is. A sokoldalú magyar válogatott klasszis ennek ellenére még mindig a Galatasaray játékosa, ám most egy újszerű, eddig még nem hallott forgatókönyvet vázoltak fel egy lehetséges nyári Premier League-váltásról. 

SALLAI Roland; KERKEZ Milos Galatasaray-Liverpool
A törökök szerint Sallai Roland már a nyáron Kerkez Milosék csapattársa lehet Liverpoolban (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Két Liverpool-sztárt is „adnának” érte

A Csakfoci most arról ír a török aspor.com alapján, hogy Sallai egy érdekes, több játékost megmozgató csereügylet keretén belül kerülhetne idén nyáron a Mersey partjára. 

A Galata állítólag Isztambulba csábítaná az idény végén távozó Mohamed Szalaht, a Liverpool-csapatkapitány Virgil van Dijkot pedig kivásárolná jövő nyáron lejáró szerződéséből, cserében a kiadások mérséklésére Sallai Rolandot küldené a Premier League-címvédő Vörösökhöz.  

Szigorúan csak a számokat nézve ez egyébként nem lenne elképzelhetetlen – Van Dijk értékét 18, Sallaiét 12 millió euróra becsüli jelenleg a Transfermarkt –, ezzel együtt ez a hír, ebben a formájában azért elég hangosan hápog. Az ugyanakkor bizonyos, hogy Sallai Rolandot egyre többször hozzák szóba a Vörösökkel, legutóbb már édesapja is megpendítette a lehetséges nyári váltást, így a mostani hírtől függetlenül könnyen lehet, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett hamarosan valóban háromtagúra nőhet a liverpooli magyar kontingens.

Nyitókép: MIT/AP/Jon Super 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Squalline
2026. április 07. 15:12
Szép lenne. De nem hinném hogy a poolnak jelen helyzetben Sallaira lenne szüksége. Vagy bárki másra. Inkább átgondolásra és szakmai stáb váltásra.
balatontihany-25
2026. április 07. 10:32
Értelmetlen találgatások, feltételezgetések... Bulvár mentalitás.
