Elképesztő üzlet készülőben: így kerülhet Liverpoolba Sallai Roland?

A Galata állítólag Isztambulba csábítaná az idény végén távozó Mohamed Szalaht, a Liverpool-csapatkapitány Virgil van Dijkot pedig kivásárolná jövő nyáron lejáró szerződéséből, cserében a kiadások mérséklésére Sallai Rolandot küldené a Premier League-címvédő Vörösökhöz.

Szigorúan csak a számokat nézve ez egyébként nem lenne elképzelhetetlen – Van Dijk értékét 18, Sallaiét 12 millió euróra becsüli jelenleg a Transfermarkt –, ezzel együtt ez a hír, ebben a formájában azért elég hangosan hápog. Az ugyanakkor bizonyos, hogy Sallai Rolandot egyre többször hozzák szóba a Vörösökkel, legutóbb már édesapja is megpendítette a lehetséges nyári váltást, így a mostani hírtől függetlenül könnyen lehet, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett hamarosan valóban háromtagúra nőhet a liverpooli magyar kontingens.