Elképesztő üzlet készülőben: így kerülhet Liverpoolba Sallai Roland?

Szoboszlai és Kerkez után újabb magyar kerülhet be a világ legerősebb bajnokságába – hajmeresztő összegről írnak
Egy három sztárjátékost megmozgató ügyletről vizionál a török sajtó. Ez alapján a magyar válogatott mindenes Mohamed Szalah és Virgil van Dijk „ellenértékeként” köthetne ki a Liverpoolnál.
A török sajtó szeret kombinálni, ezt Sallai Roland kapcsán is előszeretettel megteszi: csak az idei szezonban „eladták” már a Bundesligába, Liverpoolba, Brentfordba és Sunderlandbe is. A sokoldalú magyar válogatott klasszis ennek ellenére még mindig a Galatasaray játékosa, ám most egy újszerű, eddig még nem hallott forgatókönyvet vázoltak fel egy lehetséges nyári Premier League-váltásról.
A Galata állítólag Isztambulba csábítaná az idény végén távozó Mohamed Szalaht, a Liverpool-csapatkapitány Virgil van Dijkot pedig kivásárolná jövő nyáron lejáró szerződéséből, cserében a kiadások mérséklésére Sallai Rolandot küldené a Premier League-címvédő Vörösökhöz.
Szigorúan csak a számokat nézve ez egyébként nem lenne elképzelhetetlen – Van Dijk értékét 18, Sallaiét 12 millió euróra becsüli jelenleg a Transfermarkt –, ezzel együtt ez a hír, ebben a formájában azért elég hangosan hápog. Az ugyanakkor bizonyos, hogy Sallai Rolandot egyre többször hozzák szóba a Vörösökkel, legutóbb már édesapja is megpendítette a lehetséges nyári váltást, így a mostani hírtől függetlenül könnyen lehet, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett hamarosan valóban háromtagúra nőhet a liverpooli magyar kontingens.
Nyitókép: MIT/AP/Jon Super
