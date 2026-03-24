Liverpool Galatasaray Sallai Roland

Igyekeznie kell a Liverpoolnak, Sallait már másik topligából is figyelik

2026. március 24. 22:55

Szinte biztos, hogy a nyáron feljebb lép a Galatasarayból Sallai Roland. A sokoldalú magyar válogatott játékos iránt nemcsak a Liverpool érdeklődik, de akár a Bundesligába is visszatérhet.

2026. március 24. 22:55
A török Fotomac portál arról cikkezik, hogy a Galatasarayban futballozó Sallai Rolandnak több kérője is akadhat a nyáron, mind európai topligából. Mint ismert, az univerzális játékossal kapcsolatban jó ideje pletykálják a Premier League „magyaros” csapatát, a Liverpoolt, de a törökök szerint immár egy másik elitbajnokságból is figyelik a magyar válogatott klasszist.

Sallai Roland korábban a Bundesligában és az európai kupaporondon is letette a névjegyét a Freiburg játékosaként – Liverpool helyett inkább visszatér Németországba? (Fotó: MTI/Szilágyi Anna)

A Fotomac szerint ugyanis Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja mellett Sallaiért korábbi bajnokságából, 

a német Bundesligából is érdeklődnek,

s noha konkrét csapatokról nem esik szó, azt írják, már több német klub is elkezdte felmérni a lehetőségeit a sokoldalú magyarral kapcsolatban. A 28 éves, számos poszton bevethető játékos számára természetesen nem lenne ismeretlen a Bundesliga, hiszen korábban pályafutása egyik legsikeresebb időszakát töltötte el ott. 

Az SC Freiburg csapatában 2018 és 2024 között lehúzott hat éve alatt 138 meccsen 20 gólt szerzett, a 2022/23-as idényben egy bajnoki 5. hellyel az Európa-ligába is kvalifikálták magukat, s ott később egészen a nyolcaddöntőig jutottak.

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kukasmacska
2026. március 24. 23:15
A török sportsajtó kb annyira vehető komolyan, mint a nepáli légvédelem. Liverpool...ugyan már. Bundesliga...talán. De csak élcsapat lenne előrelépés.
