Igyekeznie kell a Liverpoolnak, Sallait már másik topligából is figyelik

Ez tényleg óriásit szólna: állítólag már Liverpoolban is figyelik Sallai Rolandot!
Beköltözhet Szoboszlai és Kerkez mellé?!
Szinte biztos, hogy a nyáron feljebb lép a Galatasarayból Sallai Roland. A sokoldalú magyar válogatott játékos iránt nemcsak a Liverpool érdeklődik, de akár a Bundesligába is visszatérhet.
A török Fotomac portál arról cikkezik, hogy a Galatasarayban futballozó Sallai Rolandnak több kérője is akadhat a nyáron, mind európai topligából. Mint ismert, az univerzális játékossal kapcsolatban jó ideje pletykálják a Premier League „magyaros” csapatát, a Liverpoolt, de a törökök szerint immár egy másik elitbajnokságból is figyelik a magyar válogatott klasszist.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fotomac szerint ugyanis Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja mellett Sallaiért korábbi bajnokságából,
a német Bundesligából is érdeklődnek,
s noha konkrét csapatokról nem esik szó, azt írják, már több német klub is elkezdte felmérni a lehetőségeit a sokoldalú magyarral kapcsolatban. A 28 éves, számos poszton bevethető játékos számára természetesen nem lenne ismeretlen a Bundesliga, hiszen korábban pályafutása egyik legsikeresebb időszakát töltötte el ott.
Az SC Freiburg csapatában 2018 és 2024 között lehúzott hat éve alatt 138 meccsen 20 gólt szerzett, a 2022/23-as idényben egy bajnoki 5. hellyel az Európa-ligába is kvalifikálták magukat, s ott később egészen a nyolcaddöntőig jutottak.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
