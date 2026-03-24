Igyekeznie kell a Liverpoolnak, Sallait már másik topligából is figyelik

A török Fotomac portál arról cikkezik, hogy a Galatasarayban futballozó Sallai Rolandnak több kérője is akadhat a nyáron, mind európai topligából. Mint ismert, az univerzális játékossal kapcsolatban jó ideje pletykálják a Premier League „magyaros” csapatát, a Liverpoolt, de a törökök szerint immár egy másik elitbajnokságból is figyelik a magyar válogatott klasszist.

Sallai Roland korábban a Bundesligában és az európai kupaporondon is letette a névjegyét a Freiburg játékosaként – Liverpool helyett inkább visszatér Németországba? (Fotó: MTI/Szilágyi Anna)