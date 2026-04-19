Nem hibáztak a nagyok: a focidöntő előtt lett kupagyőztes a Veszprém

Az izlandi balszélső kinyitotta a gólzsákot, s mivel a bakonyiak kapujában a 36 éves svéd Mikael Appelgren vasárnapra is átmentette szombati formáját, gyakorlatilag egy félidő után ki lehetett hirdetni a győztest.

Ettől függetlenül lement a második játékrész is, amelynek elején, mínusz hétnél időt kellett kérnie a Bányász vezetőedzőjének, Tóth Edmundnak. Nem sikerült felráznia játékosait, a továbbiakban is maradt a 6–7 gólos veszprémi előny, majd az utolsó tíz percre fordulva már 11 volt közte.

Ezúttal is bebizonyosodott, hogy bár mindkét Bajnokok Ligája-csapatunkat néha megszorítják itthon a férfi szakágban, de igazi versenyre – a nőkhöz hasonlóan – nem késztetik őket. Ez még akkor is igaz, ha a Szegednek ebben az idényben az egy döntetlen mellett három vereség is becsúszott a bajnokságban.

A jelentős különbségre jellemző, hogy az utolsó negyven másodpercben már egyik fél sem törekedett a gólszerzésre, inkább összeölelkeztek és kölcsönösen gratuláltak egymásnak. A vége 34–22 lett a Veszprém javára, amely sorozatban 40. alkalommal jutott be az MK-döntőbe.