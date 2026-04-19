Nem hibáztak a nagyok: a focidöntő előtt lett kupagyőztes a Veszprém

Jó szórakozást kívánt mindenkinek a magyar klasszis, mert nekik ez nem volt az
Ilyen egy igazi magyar rangadó 23 hetessel és 14 percnyi kiállítással.
A Szeged könnyedén nyerte a bronzcsatát, a veszprémiek pedig még simábban győztek a férfi kézilabda Magyar Kupa döntőjében, ezzel 32. alkalommal hódították el itthon a trófeát. Rendkívül egyoldalú volt a Veszprém–Tatabánya, az utolsó negyven másodpercben már nem is támadtak, csak ölelkeztek a játékosok.
A Szeged végzett a harmadik helyen a férfi kézilabda Magyar Kupában, miután 34–26-ra legyőzte a NEKA-t a győri négyes döntő vasárnapi helyosztóján. A fináléban Veszprém–Tatabánya mérkőzést rendeztek, és az előzetesen hasonló forgatókönyvre lehetett számítani, mint a bronzmeccsen – végül ez is történt.
A különbség csupán annyi volt, hogy a negyedikként záró balatonbogláriakkal ellentétben a tatabányaiak a korai 0–3 után nem estek össze és olyannyira sikerült visszajönniük a találkozóba Éles Benedek vezetésével, hogy előbb utolérték az Építőket, majd a 11. percben át is vették a vezetést. A folytatásban is nyílt volt a csata, egészen addig, amíg a szegedieket rendesen megszóró Bjarki Már Elísson el nem kapta a fonalat.
Az izlandi balszélső kinyitotta a gólzsákot, s mivel a bakonyiak kapujában a 36 éves svéd Mikael Appelgren vasárnapra is átmentette szombati formáját, gyakorlatilag egy félidő után ki lehetett hirdetni a győztest.
Ettől függetlenül lement a második játékrész is, amelynek elején, mínusz hétnél időt kellett kérnie a Bányász vezetőedzőjének, Tóth Edmundnak. Nem sikerült felráznia játékosait, a továbbiakban is maradt a 6–7 gólos veszprémi előny, majd az utolsó tíz percre fordulva már 11 volt közte.
Ezúttal is bebizonyosodott, hogy bár mindkét Bajnokok Ligája-csapatunkat néha megszorítják itthon a férfi szakágban, de igazi versenyre – a nőkhöz hasonlóan – nem késztetik őket. Ez még akkor is igaz, ha a Szegednek ebben az idényben az egy döntetlen mellett három vereség is becsúszott a bajnokságban.
A jelentős különbségre jellemző, hogy az utolsó negyven másodpercben már egyik fél sem törekedett a gólszerzésre, inkább összeölelkeztek és kölcsönösen gratuláltak egymásnak. A vége 34–22 lett a Veszprém javára, amely sorozatban 40. alkalommal jutott be az MK-döntőbe.
Ez nemhogy Magyarországon, de a világon is kiemelkedőnek, egyedülállónak számít.
A bakonyiak 1986 óta minden fináléban ott voltak és 32. alkalommal nyertek. A kétszeres kupagyőztes, végül ezüstérmes Tatabánya pedig 1989 után játszott ismét döntőt.
A mezőny legjobb játékosának megválasztott Mikael Appelgren
járult hozzá a sikerhez.
Érdekesség, hogy 19.30-tól a kézilabda Magyar Kupa-final fournak otthont adó Audi Aréna Győr tőszomszédságában ETO FC–FTC rangadóra került sor a labdarúgó NB I-ben.
32-szeres kupagyőztes: Veszprém
8-szoros: Szeged
7-szeres: Bp. Honvéd SE
4-szeres: Elektromos SE, Rába ETO
3-szoros: Bp. Spartacus SC
2-szeres: Bp. Dózsa SK, Tatabányai Bányász SC
1-szeres: Bp. Vörös Meteor, Ferencvárosi TC, Vasas SC, Debreceni Dózsa SE, Dunaferr SE
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba