04. 19.
vasárnap
Magyar Kupa-döntő Győr Veszprém Tatabánya döntő Magyar Kupa

Nem hibáztak a nagyok: a focidöntő előtt lett kupagyőztes a Veszprém

2026. április 19. 18:49

A Szeged könnyedén nyerte a bronzcsatát, a veszprémiek pedig még simábban győztek a férfi kézilabda Magyar Kupa döntőjében, ezzel 32. alkalommal hódították el itthon a trófeát. Rendkívül egyoldalú volt a Veszprém–Tatabánya, az utolsó negyven másodpercben már nem is támadtak, csak ölelkeztek a játékosok.

Nagy Péter

A Szeged végzett a harmadik helyen a férfi kézilabda Magyar Kupában, miután 34–26-ra legyőzte a NEKA-t a győri négyes döntő vasárnapi helyosztóján. A fináléban Veszprém–Tatabánya mérkőzést rendeztek, és az előzetesen hasonló forgatókönyvre lehetett számítani, mint a bronzmeccsen – végül ez is történt.

Veszprém–Tatabánya: a veszprémi legenda, Éles József fia, Éles Benedek 5 gólig jutott a döntőben / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka (archív)

Az izlandi balszélső kinyitotta a gólzsákot, s mivel a bakonyiak kapujában a 36 éves svéd Mikael Appelgren vasárnapra is átmentette szombati formáját, gyakorlatilag egy félidő után ki lehetett hirdetni a győztest.

Ettől függetlenül lement a második játékrész is, amelynek elején, mínusz hétnél időt kellett kérnie a Bányász vezetőedzőjének, Tóth Edmundnak. Nem sikerült felráznia játékosait, a továbbiakban is maradt a 6–7 gólos veszprémi előny, majd az utolsó tíz percre fordulva már 11 volt közte.

Ezúttal is bebizonyosodott, hogy bár mindkét Bajnokok Ligája-csapatunkat néha megszorítják itthon a férfi szakágban, de igazi versenyre – a nőkhöz hasonlóan – nem késztetik őket. Ez még akkor is igaz, ha a Szegednek ebben az idényben az egy döntetlen mellett három vereség is becsúszott a bajnokságban. 

A jelentős különbségre jellemző, hogy az utolsó negyven másodpercben már egyik fél sem törekedett a gólszerzésre, inkább összeölelkeztek és kölcsönösen gratuláltak egymásnak. A vége 34–22 lett a Veszprém javára, amely sorozatban 40. alkalommal jutott be az MK-döntőbe. 

Ez nemhogy Magyarországon, de a világon is kiemelkedőnek, egyedülállónak számít.

A bakonyiak 1986 óta minden fináléban ott voltak és 32. alkalommal nyertek. A kétszeres kupagyőztes, végül ezüstérmes Tatabánya pedig 1989 után játszott ismét döntőt.

Veszprém–Tatabánya: Mikael Appelgren lett a mezőny legjobb játékosa Győrben / Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A mezőny legjobb játékosának megválasztott Mikael Appelgren 

  • 16 védéssel, 
  • 43 százalékos hatékonysággal 

járult hozzá a sikerhez. 

Érdekesség, hogy 19.30-tól a kézilabda Magyar Kupa-final fournak otthont adó Audi Aréna Győr tőszomszédságában ETO FC–FTC rangadóra került sor a labdarúgó NB I-ben.

Férfi kézilabda Magyar Kupa örökrangsor

32-szeres kupagyőztes: Veszprém

8-szoros: Szeged

7-szeres: Bp. Honvéd SE

4-szeres: Elektromos SE, Rába ETO

3-szoros: Bp. Spartacus SC

2-szeres: Bp. Dózsa SK, Tatabányai Bányász SC

1-szeres: Bp. Vörös Meteor, Ferencvárosi TC, Vasas SC, Debreceni Dózsa SE, Dunaferr SE

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

 

