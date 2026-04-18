Jó szórakozást kívánt mindenkinek a magyar klasszis, mert nekik ez nem volt az

A túloldalon a veszprémiek védekezőspecialistája, Ligetvári Patrik értékelt a Mandinernek. Azzal kezdte, hogy a hétfői, tét nélküli bajnoki elsősorban a nézőknek szólt: nem voltak ütközések, parázs jelenetek, mint ezúttal.

„A Szeged próbálta tördelni, lassítani a játékot, de erre készültünk is. Úgy gondolom, nagyon jól játszott az ellenfelünk, de a hullámvasutazás végén hetesek döntöttek, abból pedig mi jöttünk ki jól” – magyarázta a 30 éves kézilabdázó.

Ligetvári kiemelte: a 42. percben, háromgólos hátrányban az időkérésnél rendezni tudták soraikat, és megbeszélték, hogyan folytassák, ez volt a fordulópont. „Azt mondta az edzőnk, bízzunk magunkban, és később értékesíteni is tudtuk azokat a helyzeteket, amiket az első félidőben kihagytunk. Vissza tudtunk jönni, a védekezésünk összeállt, és volt egy-két védésünk is” – mutatott rá. A saját teljesítményéről úgy vélekedett:

rettentően nehéz dolga volt, mert nagyon jól működött a szegediek támadójátéka és gyakran váltogatták a figurákat.

A Veszprém ellenfele a Tatabánya lesz a vasárnapi fináléban, a harmadik helyért a Szeged a NEKA együttesével csap össze.