Jó szórakozást kívánt mindenkinek a magyar klasszis, mert nekik ez nem volt az

Elképesztő izgalmak a végén: a Veszprém nyerte az egyik legnagyobb magyar rangadót és döntőbe jutott
Az utolsó lövés döntött.
Mikler Roland nem tudott sok okosat mondani, Ligetvári Patrik viszont annál inkább. Nüanszok döntöttek a Veszprém–Szeged elődöntőben a Magyar Kupa győri négyes fináléjának első napján, az idegek harcát a hullámvasutazást jobban bíró veszprémiek nyerték.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hetespárbajban dőlt el a győri férfi kézilabda Magyar Kupa első elődöntője: a Veszprém–Szeged véghajrája tele volt fordulatokkal, végül előbbi győzött szétlövésben, és így sorozatban 40. MK-fináléjára készülhet vasárnap. Bár a meccs legjobbjának a veszprémiek izlandi balszélsőjét, a végül 10 gólig jutó Bjarki Már Elíssont választották meg, sokáig úgy tűnt, a 42. életévét taposó, 247-szeres magyar válogatott Mikler Rolandnak jár majd ki ez az elismerés. A szegediek rutinos kapusa 15 védésnél állt meg, ami 38 százalékos hatékonyságnak felel meg.
„Bárcsak tudnék valami okosat mondani. Ezen a mérkőzésen tényleg nüanszok döntöttek, ezt tudtuk előre, de az nem lehet, hogy huszonöt lövést fogunk a kapuban. Végig egy ide, egy oda, aztán hétméteresek… Ott bármelyik csapat nyerhetett volna. Most mi szomorkodunk, de szerintem nem volt sokkal jobb nálunk a Veszprém… Igen,
pontosan ilyen egy igazi Veszprém–Szeged, amiből még lesz idén néhány, úgyhogy jó szórakozást kívánok. Nekünk ez ma nem volt nagy szórakozás így a végére”
– fogalmazott Mikler, hozzátéve, hogy mennek tovább.


A túloldalon a veszprémiek védekezőspecialistája, Ligetvári Patrik értékelt a Mandinernek. Azzal kezdte, hogy a hétfői, tét nélküli bajnoki elsősorban a nézőknek szólt: nem voltak ütközések, parázs jelenetek, mint ezúttal.
„A Szeged próbálta tördelni, lassítani a játékot, de erre készültünk is. Úgy gondolom, nagyon jól játszott az ellenfelünk, de a hullámvasutazás végén hetesek döntöttek, abból pedig mi jöttünk ki jól” – magyarázta a 30 éves kézilabdázó.
Ligetvári kiemelte: a 42. percben, háromgólos hátrányban az időkérésnél rendezni tudták soraikat, és megbeszélték, hogyan folytassák, ez volt a fordulópont. „Azt mondta az edzőnk, bízzunk magunkban, és később értékesíteni is tudtuk azokat a helyzeteket, amiket az első félidőben kihagytunk. Vissza tudtunk jönni, a védekezésünk összeállt, és volt egy-két védésünk is” – mutatott rá. A saját teljesítményéről úgy vélekedett:
rettentően nehéz dolga volt, mert nagyon jól működött a szegediek támadójátéka és gyakran váltogatták a figurákat.
A Veszprém ellenfele a Tatabánya lesz a vasárnapi fináléban, a harmadik helyért a Szeged a NEKA együttesével csap össze.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba