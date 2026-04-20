„Ez nem a szent háború, de tud nagyon kemény lenni” – francia világsztár a Mandinernek

Megmondom őszintén, meglepett, hogy a kiélezett pillanatokban milyen nyugodtak voltunk, főleg a második félidőben. Nem estünk össze hátrányban sem, senki nem lett ideges az elrontott ziccerek miatt, nagyon profin viselkedtünk annak ellenére, hogy a Szeged hét a hat elleni játékára nem igazán találtunk megoldást. Fontos tehát ez a mentalitás, de a hangulat még elképesztőbb volt. A szurkolóink hihetetlen energiákat szabadítottak fel, mi pedig a végsőkig harcoltunk, összezártunk.

A hetesekre nem szeretnék sok szót pazarolni: a szétlövés lutri, a szerencse most nekünk kedvezett. Külön gratuláció illeti kapusunkat, Mikael Appelgrent, aki a végén főhős lett!” – fogalmazott a Mandinernek a 30 éves kézilabdázó.

Bár az első trófeát megszerezték, Remili szerint továbbra is

nagy elvárásokat támasztanak velük szemben,

főleg a Bajnokok Ligájában.

„Azt várták el tőlünk nemrég, hogy minden csoportmeccsünket megnyerjük a BL-ben és automatikusan bejussunk a negyeddöntőbe. Én ezt másképp látom. Nyilvánvalóan jól mutat, ha megszerezzük az első két hely valamelyikét és alanyi jogon kerülünk be a legjobb nyolcba, de a végén nem ez számít. Azt ugyanakkor nem vitatom, hogy voltak rossz periódusaink, amikor tényleg nem ment jól a játék és az eredmények sem jöttek. A legutóbbi válogatott szünetet óta azonban valami megváltozott, a fókuszunkat a PSG-re és Szegedre irányítottuk, és sikerült is jól teljesíteni ezeken az összecsapásokon.