04. 20.
Nedim Remili Mikler Roland Győr Szeged Veszprém Tatabánya kézilabda Magyar Kupa

„Ez nem a szent háború, de tud nagyon kemény lenni” – francia világsztár a Mandinernek

2026. április 20. 15:08

A friss Magyar Kupa-győztes Veszprém francia világklasszis kézilabdázója szerint már korábban, a válogatott szünetet követően kilábaltak a gödörből, és ezt Párizs után Győrben is megmutatták. Nedim Remilivel többek között az MK-elődöntőben tapasztalt pocsék lövőhatékonyságáról, az elvárásokról és a Szeged elleni rangadókról is beszélgettünk.

Nagy Péter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, története 40. Magyar Kupa-döntőjében a 32. sikerét aratta a Veszprém férfi kézilabdacsapata, miután 12 góllal legyőzte az 1989-et követően ismét fináléba jutott Tatabányát vasárnap. Az Építők dominanciája a sorozatban nemcsak itthon, de a világon is kiemelkedőnek számít. Sokak szerint a lényegi kérdések már szombaton eldőltek, amikor a bakonyiak hétméteresekkel múlták felül legnagyobb hazai riválisukat, az MK-címvédő, végül bronzérmet szerző szegedieket. A rangadón történteket a négy találatig jutó, a pályán 48 percet töltő, de kifejezetten rossz lövőszázalékot (4/11, 36 százalék) produkáló francia Nedim Remilivel elemeztük.

Nedim Remili szerint a Szeged–Veszprém nagyon kemény, de nem „szent háború” / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok jobbátlövő nyolcadik kísérlete ment be, ekkor 41:50-et mutatott az óra. „A srácok bíznak bennem, én is magamban. Igyekszem mindig a lehető legjobb teljesítmény nyújtani. Sok mindenre képes vagyok a pályán, és ezt ezúttal is sikerült megmutatnom. A végére fordult a kocka, bár előtte Mikler Roland rengeteg lövésemet megfogta, kiválóan védett. Amikor ilyen rossz lövőszériában vagyok, megpróbálok másra koncentrálni, máshogyan segíteni a csapatnak, örülök, hogy bejött ez a taktika. 

Megmondom őszintén, meglepett, hogy a kiélezett pillanatokban milyen nyugodtak voltunk, főleg a második félidőben. Nem estünk össze hátrányban sem, senki nem lett ideges az elrontott ziccerek miatt, nagyon profin viselkedtünk annak ellenére, hogy a Szeged hét a hat elleni játékára nem igazán találtunk megoldást. Fontos tehát ez a mentalitás, de a hangulat még elképesztőbb volt. A szurkolóink hihetetlen energiákat szabadítottak fel, mi pedig a végsőkig harcoltunk, összezártunk.

A hetesekre nem szeretnék sok szót pazarolni: a szétlövés lutri, a szerencse most nekünk kedvezett. Külön gratuláció illeti kapusunkat, Mikael Appelgrent, aki a végén főhős lett!” – fogalmazott a Mandinernek a 30 éves kézilabdázó.

Bár az első trófeát megszerezték, Remili szerint továbbra is 

  • nagy elvárásokat támasztanak velük szemben, 
  • főleg a Bajnokok Ligájában. 

„Azt várták el tőlünk nemrég, hogy minden csoportmeccsünket megnyerjük a BL-ben és automatikusan bejussunk a negyeddöntőbe. Én ezt másképp látom. Nyilvánvalóan jól mutat, ha megszerezzük az első két hely valamelyikét és alanyi jogon kerülünk be a legjobb nyolcba, de a végén nem ez számít. Azt ugyanakkor nem vitatom, hogy voltak rossz periódusaink, amikor tényleg nem ment jól a játék és az eredmények sem jöttek. A legutóbbi válogatott szünetet óta azonban valami megváltozott, a fókuszunkat a PSG-re és Szegedre irányítottuk, és sikerült is jól teljesíteni ezeken az összecsapásokon. 

Azt érzem jelenleg, hogy mindenben száz százalékot adunk: az edzések során, a konditeremben, a videózások alkalmával és a pályán is. Ennek a munkának aratjuk le most a gyümölcsét. Szerintem mindenki láthatja, hogy van karakterünk, nem adjuk fel, bármi is történjen” 

– tette hozzá az eddigi karrierje során egyéni és csapatszinten is mindent megnyerő Nedim Remili. 

„Nem akarok ígérgetni, de abban reménykedem, hogy olyan sikeres idényünk lesz majd, amire a klubunk, a városunk, a drukkereink és a kézilabdát szerető magyar emberek is büszkék lehetnek. Nem a vasárnapi győzelem jelentette a fordulópontot, az már korábban bekövetkezett, de nem kérdés, további címet, címeket szeretnénk begyűjteni” – folytatta a francia világklasszis.

Remilitől végezetül azt kérdeztük, a Szeged és a Veszprém rivalizálása hova sorolható az európai rangadók sorában.

Franciaországban több jó együttes van, nem csak kettő. A lengyeleknél viszont részese voltam a »szent háborúnak« (a Kielce és a Plock egymás elleni mérkőzését hívják így a sportágon belül – a szerk. ) a Kielce játékosaként. Na, az tényleg olyan, mint egy háború. A Szeged–Veszprém azonban nem ennyire agresszív, de tavaly megmutatta, hogy tud nagyon kemény is lenni. Korábban én is kritizáltam a magyar játékvezetőket, de most már nagyon felkészülnek erre a párosításra, jól és hamar megfogják a meccseket. Ismerik a trükköket, figyelnek a részletekre, kiszúrják a szabálytalanságokat, elejét veszik a balhéknak. Örülök neki, mert ez végtére csak sport, kézilabda, az a lényeg, hogy jó show legyen és mindenki jól szórakozzon a helyszínen, illetve a képernyők előtt.”

Így lett Magyar Kupa-győztes a Veszprém:

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás (Archív)

