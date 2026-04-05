A német nemzetiségi mandátum már ugrott, ez bizonyos – ideje lehet leiratkozni

A német nemzetiségi regisztrációkat illetően pedig ki kell jelentenünk: Ha az elmúlt évek rossz tendenciája változatlan maradt volna, akkor is nagyon szoros lett volna szükséges regisztrációs- és szavazatszám elérése. A helyzet azonban mára ennél is jóval nehezebbé vált, mivel az utóbbi időben egyre több már regisztrált választópolgár töröltette magát a névjegyzékből, hogy helyette pártokat támogasson. Egyelőre nem világos, hogy mely politikai erők profitálnak ebből, de valószínű, hogy célzott kampányok is szerepet játszottak ebben. Április 4-án reggel már csak 24 811 személy volt regisztrálva. A leiratkozás még április 9-én 16 óráig lehetséges. A szükséges szavazatszám eléréséhez irreálisan magas, körülbelül 92%-os választási részvételre lenne szükség. Ez a forgatókönyv azonban rendkívül valószínűtlennek tűnik.

Miközben a magyarországi németek helyzete egyre kritikusabbnak tűnik, a másik nagy kisebbség, a romák esetében azonban éppen ellenkező tendencia figyelhető meg.

A romák 47 427 regisztrált választópolgárral rendelkeznek április 4-én, ami lényegesen stabilabb kiindulási helyzetet jelent számukra, és minden valószínűség szerint megszerzik a kedvezményes mandátumot. Ezzel ők lennének az egyetlen olyan népcsoport, amely teljes jogú képviselővel rendelkezik. Az összes többi kisebbség csupán szóvivőt küldene. Ezek a képviselők együtt alkotják a parlament nemzetiségi bizottságát. Eddig ezt a testületet egy magyarországi német képviselő vezette, aki így nemcsak a saját csoportját, hanem az összes kisebbséget képviselte. Ez a szerep a jövőben valószínűleg a romák képviselőjére száll át. Méretüket tekintve érthető, hogy éppen ez a népcsoport töltsön be központi pozíciót.

A német kisebbség tagjai előtt most egy alapvető fontosságú lelkiismereti kérdés áll: a csekély esély esélye ellenére is ragaszkodjanak-e a meglévő regisztrációhoz, és ezzel lemondjanak a pártok számára járó szavazatról?

Ésszerűbb-e esetleg a határidőig, április 9-én délután 4 óráig, visszavonni a regisztrációt és az április 12-i választáson a kedvenc pártra szavazni, hogy így befolyást gyakorolhassanak? Az eredeti regisztráció többnyire abból a reményből történt, hogy saját képviselőt küldhetnek a parlamentbe. Mivel ez a kilátás most bizonytalanná, sőt valószínűtlenné vált, sokan újraértékelik döntésüket. A leiratkozás egyszerűen, online elvégezhető, és csak néhány percet vesz igénybe. Végül mindenki maga dönti el, melyik utat választja.