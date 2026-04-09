Fontos határidő közeleg: már csak néhány óra maradt, aki nem dönt időben, kulcsfontosságú lehetőséget veszíthet a választáson
2026. április 09. 11:28
A német nemzetiségi névjegyzékben szereplők számára 16 óráig adott a lehetőség, hogy leiratkozzanak a listáról.
2026. április 09. 11:28
Bauer Bence politikai elemző Facebook-bejegyzésében kiemelte, kritikus szint alá csökkent a német nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma, ami gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy a közösség teljes jogú parlamenti képviselethez jusson a 2026-os magyarországi választáson.
Az elemző arról írt, hogy az április 2-i regisztrációs határidő lejártával a névjegyzékben szereplők száma 25 ezer alá esett, majd tovább csökkent, és jelenleg mintegy 24 ezer fő körül alakul. Mint hangsúlyozta, az elmúlt hetekben egyes politikai szereplők kampánya nyomán több mint 7 ezer ember iratkozott le a listáról, ami jelentősen rontotta az esélyeket.
Bauer Bence rámutatott: a nemzetiségi névjegyzékben szereplők kedvezményes kvótával juttathatnak képviselőt a Magyar Országgyűlésbe, amelyhez nagyjából 23–24 ezer szavazatra lenne szükség. Ez jóval alacsonyabb, mint egy pártlistás mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszám, ugyanakkor azzal jár, hogy az érintett választók nem szavazhatnak pártlistára, kizárólag egyéni jelöltre.
Az elemző szerint azonban a jelenlegi számok mellett a mandátumszerzés matematikailag elérhetetlen.
Ehhez ugyanis rendkívül magas, 90 százalék feletti részvételre lenne szükség a német nemzetiséghez tartozó választók körében, miközben a korábbi választásokon ez az arány 77, illetve 79 százalék volt. Hasonló részvétel mellett 2026-ban várhatóan mintegy 20 ezer szavazat gyűlne össze, ami nem elegendő a kedvezményes mandátum megszerzéséhez.
Bauer Bence arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a teljes jogú képviselet így nem reális, a nemzetiségek szószólót minden esetben delegálhatnak a parlamentbe, akár minimális számú szavazattal is.
A mandátum megszerzéséhez körülbelül 24-25 ezer szavazatra van szükség, így a közösségnek gyakorlatilag 100%-os választási részvételt kellene produkálni, ami kizárt. Bauer Bence írása.
A bejegyzés kitér arra is, hogy sok választó eredetileg azért regisztrált a nemzetiségi listára, mert esélyt látott egy német nemzetiségi képviselő parlamentbe juttatására, ezért lemondott a pártlistás szavazatáról. A jelenlegi helyzetben azonban ez az érv Bauer Bence szerint már nem áll fenn.
Az elemző emlékeztetett:
április 9-én 16 óráig még van lehetőség a névjegyzékből való leiratkozásra, ami lehetővé teszi, hogy az érintettek pártlistára is szavazhassanak.
Hozzátette ugyanakkor, hogy nem buzdítani kíván, csupán a helyzet tényszerű értékelését adja.
Bauer Bence végül sajnálatosnak nevezte, hogy nem sikerült elegendő választót mozgósítani a német nemzetiségi képviselet érdekében, különösen annak fényében, hogy megítélése szerint Magyarország kisebbségvédelmi rendszere nemzetközi összehasonlításban is erős, és az elmúlt években jelentős támogatásban részesültek az őshonos nemzetiségek.
