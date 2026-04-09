Fontos határidő közeleg: már csak néhány óra maradt, aki nem dönt időben, kulcsfontosságú lehetőséget veszíthet a választáson

Bauer Bence politikai elemző Facebook-bejegyzésében kiemelte, kritikus szint alá csökkent a német nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma, ami gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy a közösség teljes jogú parlamenti képviselethez jusson a 2026-os magyarországi választáson.

Az elemző arról írt, hogy az április 2-i regisztrációs határidő lejártával a névjegyzékben szereplők száma 25 ezer alá esett, majd tovább csökkent, és jelenleg mintegy 24 ezer fő körül alakul. Mint hangsúlyozta, az elmúlt hetekben egyes politikai szereplők kampánya nyomán több mint 7 ezer ember iratkozott le a listáról, ami jelentősen rontotta az esélyeket.