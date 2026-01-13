Ft
Középpontban a magyar vállalkozások – évet értékelt a Kamara elnöke

2026. január 13. 20:06

Nagy Elek kiemelte, 2026 végéig 10 ezer vállalkozást ismertnek meg a mesterséges intelligencia (MI) hatékonyságnövelő tulajdonságaival.

2026. január 13. 20:06
Eredményes évet zárt 2025-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). A kamarai reneszánsz gondolatisága jegyében öt pillérre kezdte építeni tevékenységét: Tradíció-Fenntarthatóság-Innováció és Digitalizáció-Tudás-Lendület – írta a tenyek.hu.

Nagy Elek, az MKIK elnöke hangsúlyozta, hog „az 5 éves időszakra szóló Kormány-Kamara Megállapodás révén adózási téren jelentős könnyítéseket kap a vállalkozói szektor a következő években és a vállalkozói adminisztrációs terhek is csökkennek, egyszerűsödnek”.

Ezután ismertette, hogy a Demján Sándor 1+1 Beruházásösztönző Támogatási Programban 30 ezer hazai vállalkozás igényelt forrást és csaknem 80 százalékuk részesült pozitív elbíráslásban. Ez több mint 1100 milliárd forint kihelyezését jelenti. 

A 3 százalékos kamatozású Széchenyi Kártya Programra több mint 14 ezer vállalkozás jelentkezett, eddig mintegy 130 milliárd forintnyi forrásra szerződtek le az érintett kis- és középvállalkozások (kkv-k). 

A Kamara kezelésében és pontozásával megvalósuló Demján Sándor Tőkeprogram révén 100 milliárd forintos tőkealap segíti a növekedni képes vállalkozásokat. 

Ezek a programok mintegy 280 ezer vállalkozásnak tudnak érdemi segítséget nyújtani a 908 ezer működő cégből.

Majd rámutatott, idén is folytatódik az Országos Kamarai Beszállítói Program és a Vállalkozásfejlesztési Projekt (VFP Kamara). Ezek a lehetőségek 2026-ban is rendelkezésre állnak. 

Így nyitnak a mesterséges intelligencia felé

Nagy arra is kitért, hogy az idei év végéig 10 ezer vállalkozást ismertnek meg a mesterséges intelligencia (MI) hatékonyságnövelő tulajdonságaival a Digitális Ébresztő program keretében. „Magyarország minden területi kamarája segítségével helyben szerveződnek ezek a gyakorlati oktatások, amelyek során bárki kipróbálhatja az MI-t. Mindemellett folytatjuk MI Hackathonjaink sorozatát is a budapesti és győri alkalmak tapasztalatait is hasznosítva” – tette hozzá.

A Kamara elnöke kiemelte, 

a Modern Vállalkozások Programja keretében az infokommunikációs technológiák vállalati felhasználásának lehetőségeiről és előnyeiről tudhatnak meg többet az érdeklődők.

Nagy Elek az interjút azzal zárta, hogy „a vállalkozói adózást és adminisztrációt könnyítő intézkedéscsomagok, a kedvezményes pénzügyi források lehetősége, valamint ingyenes vállalkozásfejlesztési és oktatási programjaink az évi 5000 forintos kamarai hozzájáruláshoz képest nagyon sok magyar kisvállalkozásnak több mint húszszoros megtérülést jelentenek. Forduljanak bizalommal hozzánk vidéken és a fővárosban is”.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

