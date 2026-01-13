Középpontban a magyar vállalkozások – évet értékelt a Kamara elnöke

Eredményes évet zárt 2025-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). A kamarai reneszánsz gondolatisága jegyében öt pillérre kezdte építeni tevékenységét: Tradíció-Fenntarthatóság-Innováció és Digitalizáció-Tudás-Lendület – írta a tenyek.hu.

Nagy Elek, az MKIK elnöke hangsúlyozta, hog „az 5 éves időszakra szóló Kormány-Kamara Megállapodás révén adózási téren jelentős könnyítéseket kap a vállalkozói szektor a következő években és a vállalkozói adminisztrációs terhek is csökkennek, egyszerűsödnek”.