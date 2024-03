Nem zsarolhatnak többé az ukránok, Törökország szállít földgázt Magyarországra

Nyitókép: MTI/EPA/ Marcin Bielecki

Történelmi nap közeleg a magyar-török energetikai együttműködésben április elsején, ugyanis megkezdődik a földgáz szállítása Törökországból Magyarországra – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebook-oldalán.

A szerződés értelmében a következő hónapokban 275 millió köbméter földgáz érkezik, ezzel néhány napon belül

Magyarország lesz az első olyan, Törökországgal nem szomszédos ország, ahova Törökország földgázt exportál.

Törökország eddig is fontos szerepet játszott a magyar energiaellátás biztonságban, de ezidáig csak tranzitútvonalként, mostantól azonban már forrásországként is – fogalmazott Szijjártó. „Szorosabbra fűzzük az együttműködésünket a nukleáris energia területén is, hiszen a hamarosan működésbe lépő új törökországi atomerőmű az új paksi erőművel azonos technológiával épül. Így a török építkezés során nyújtott tapasztalatok is a segítségünkre lesznek. Egyúttal pedig török szakértők segítik majd magyar kollégáikat a hosszú gyártási idejű eszközök műszaki ellenőrzésében is” – tette hozzá a miniszter.

Szijjártó Péter a hónap elején arról beszélt, hogy

Magyarországnak nem lesz szüksége az ukrajnai gáztranzitra,

mivel a Török Áramlat gázvezeték biztosítja majd az ország energiaellátását.

Az ukrán kormány korábban azt közölte, hogy a Gazprom orosz energiaipari óriáscéggel jelenlegi tranzitmegállapodást nem hosszabbítják meg, amikor az év végén lejár.

„Ez számunkra nem fontos, mivel a Magyarországra irányuló gázszállítások a Török Áramlaton keresztül történnek” – mondta Szijjártó. Hozzátette, hogy szerinte „kiváló döntés” volt a gázvezeték megépítése Törökországgal, Szerbiával és Bulgáriával közösen.

„Nincs szükségünk Ukrajnán keresztül történő tranzitra. Így

Ukrajna döntése az orosz gáz tranzitjáról semmilyen hatással nem lesz ránk”

– tette hozzá a miniszter.

„A Török Áramlat éves kapacitása Magyarországon 8,5 milliárd köbméter, és tavaly 5,6 milliárd köbmétert kaptunk, tehát van még szabad kapacitás a mennyiségek növelésére. Ez nem probléma” – hangsúlyozta Szijjártó.