Nagy gondban van Neo, ha kilép a Mátrixból – Keanu Reeves új mozija finoman szólva sem sikerült jól

Hill pörgette tovább a telefonjában a névjegyzéket, és felcsillant a szeme Cameron Diazt meglátva. Az nem számít, hogy Benji Maddenre egykor a legtöbben úgy hivatkoztak, mint a szebb napokat látott színésznő férjére, míg manapság egyre többek azonosítják az egykori szexdívát a Good Charlotte gitárosának a feleségeként, ide jó lesz, gondolta a rendező.

Mindez persze csak fantazmagória, arra vonatkozóan már ötletem sincs, miként vette rá Keanu Reevest a főszerepre, a színész azonban papíron a lehető legtökéletesebb választás. Ugyanis míg Chuck Norris kapcsán mindig az emberfeletti ereje kapcsán viccelődtek, a sztár már megmosolyogtatóan sokszor kerül a bulvárlapok címlapjára azzal, hogy milyen jó fej és közvetlen: hol a gázsija nagy részét utalja át az alulfizetett munkatársainak, máskor kiscicákat ment meg.

Szóval pont olyan az imázsa, mint az általa megformált karakternek.

És vicces belegondolni, hogyan fogadná a közvélemény, ha a valóságban is kiderülne róla, hogy igazából közel sem olyan kedves figura, mint ahogyan azt milliók gondolják.

A gond az, hogy bár nem lehet nem kedvelni, ő leginkább egy filmsztár és nem színész. Erős jelenléte van, de ha nem egy hollywoodi csinnadrattában játszik, akkor egyszerűen képtelen komplexebb emberi érzelmeket kifejezni. Az Outcome-ben is csak járkál fel-alá egyik helyszínről a másikra értetlen fejjel, mintha maga sem tudná, mit is keres ebben a filmben.