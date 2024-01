Martin Scorsese újabb nagy dobásra készül, ezúttal Jézusról forgat

Martin Scorsese Jézusról forgat filmet, amelynek forgatókönyvét Shusaku Endo A Life of Jesus (Jézus élete) című könyve nyomán írta – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Scorsese Némaság című 2016-ban bemutatott filmjét is Shusaku Endo egy könyve alapján készítette. Az Oscar-díjas rendező a Los Angeles Timesban hétfőn megjelent interjújában beszélt az új filmről. Mint mondta:

még idén leforgatja a produkciót, amit csak 80 percesre tervez. A forgatókönyvön Scorsese a filmkritikus, rendező Kent Jonesszal együtt dolgozott.

Scorsese már tavaly májusban azt nyilatkozta a La Civilta Cattolica folyóiratnak, hogy a pápának a művészekhez szóló felhívására ő azzal válaszolt, amihez ért, kitalálta és megírta egy film forgatókönyvét Jézusról. A film főként napjainkban játszódik majd és Jézus legfontosabb tanításainak lényegével foglalkozik, egy konkrét vallási doktrína helyett.

A 81 éves rendező hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy a vallásról gondolkodjunk és beszéljünk, mert az hatással lehet arra, ahogy az életünket éljük.

(MTI)

Fotó: Michael Tran/AFP