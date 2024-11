Miközben sokan Jézusként látják, Keanu Reeves saját magára egy gyilkológépként tekint – ez a BRZRKR

De hogy mi ez a BRZRKR? Nos, a Kickstarter, avagy a közösségi gyűjtés legnevesebb felülete kínálta a lehetőséget, a közönség pedig élt vele. Egészen pontosan 2020 szeptemberének első napján startolt el a kampány, amely Keanu Reeves képregényének megszületését tette lehetővé, a sikeres gyűjtést követően – 14 571 támogató összesen 1 447 212 dollárt gyűjtött össze – pedig 2021-ben életre kelt az elképzelés.

BRZRKR, a halhatatlan mészáros

A Keanu Reeves és Matt Kindt írásából, Ron Garney rajzaival született képregény egy Berzerker nevű, halhatatlan férfit mutat be, akit ősi rítusokkal idéztek meg egy veszélyben lévő törzs védelmére. A Keanu Reeves-re hasonlító karakter már kisfiúként is más, mint a többiek, fiatalon is komoly kihívást jelent ellenfelei (vagy dühe miatt akár a helyiek) számára, aztán ahogy nő, egyre inkább halálosztóvá válik, aki nem tudja leküzdeni szörnyű ösztöneit és képességeit.

Így végül családjától, egy tragikus támadás után lelkileg édesapjától és édesanyjától is elszakad, hogy a különböző korok során félistenként tekintsenek rá.

Erre azonban a fiktív jelenben derül fény, miközben a férfi egy segítőjével próbál leásni múltja és emlékei mélyére, így felelevenítve a sztoriban az évszázadokkal vagy akár évezredekkel korábbi eseményeket. A jelenben, ahol egy különleges alakulat részeként küldik lehetetlennek tűnő bevetésekre, hogy úgy arasson, akárcsak a halál. És persze sejthető, hogy a kormányzatnak és a múltjában kutakodásnak van valami egyéb célja.