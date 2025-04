Keanu Reeves egy budapesti étteremben tűnt fel – szinte felismerhetetlenül néz ki

Megkezdődött Ruben Östlund új filmjének forgatása Budapesten. A The Entertainment System is Down című film hetven napig forog a fővárosban, májusig, és olyan sztárok szerepelnek benne, mint Kirsten Dunst, Daniel Brühl, Keanu Reeves, Nicholas Braun, Samantha Morton és Tobias Menzies.

Az nlc.hu azt írja, hogy

Keanu Reeves nemrégiben egy mexikói étteremben tűnt fel Budapesten.

Az étterem tulajdonosa közös fényképük mellett ezt írta: „Amikor John Wick/Neo belép az éttermedbe… és imádja az ételedet. Köszönet a legendának, Keanu Reevesnek a felejthetetlen látogatásért!”.

Nyitókép: Michael Tran / AFP