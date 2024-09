A büntető, akinek megölték a családját, később pedig kinyírta a Marvel-univerzumot

Legyen szó a maffiáról, drogkartellről, vagy éppen magukról a szuperhősökről.

A kezdetektől odáig, hogy a Megtorló a Marvel-univerzum ellen fordult

A Fumaxnál újabban A kezdetek című sorozat fut, amely a Megtorló klasszikus történeteit gyűjti egybe, keményfedeles formátumban. Az első kötet az 1987-ben indult The Punisher első öt számát tartalmazza. Frank Castle itt egy városi drogügylet miatt köt ki a dzsungelben, ahol régi ismerősökkel gyűlik meg a baja, később pedig igazi szélsőségesekkel akad össze.

Amikor a Marvel-univerzumból már nem sok marad

A nemrég megjelent második kötet a The Punisher 1998-as 3 számát (8-10), valamint a szintén ‘88-as Daredevil 257. számát tartalmazza. Megtorló itt egyszerre nyomoz egy milliárdosklub és egy hatalmasra nőtt japán testőr, valamint a főnöke kapcsán, továbbá egy sorozatgyilkos után, aki Mészáros néven a sikátorok hajléktalan lakóit öldösi – nem annyira meglepő módon a szálak végül összeérnek. A másik történetben egy újabb őrült gyilkolja az ártatlanokat,

ám mikor Castle elkapja, Fenegyerekkel is meg kell küzdenie, aki értelemszerűen a törvényben hisz és nem a öntörvényes bosszúban.

Ha pedig valakit komolyabban is érdekel Frank Castle karaktere, akkor ott a kiadónál még mindig kapható A Megtorló a Marvel-univerzum ellen, melyben a civilizáció kihalt, a világkatasztrófát előidéző vírus pedig még a szuperhősöket is kannibál szörnyetegekké változtatta. A Megtorló azonban még ebben a sötét korban is kész hadat üzenni, akár az egész világnak is, hogy megmentse az utolsó embereket a bolygón. A Marvel Zombies-hoz hasonló alapokkal rendelkező Marvel Universe vs. The Punisher 1-4. száma mellett még egy alternatív múltat bemutató kis sztorit is kapunk.