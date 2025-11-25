„Nem kellett volna lemondania!” – a BBC elnöke a csatorna lemondott vezérigazgatóját mosdatja a Trump-botrány kapcsán

BBC: igen, hazudtak minden hullámhosszon
A mindenkori független-objektív-mérce BBC-ről kiderült, úgy ferdítik a valóságot, ahogy nem szégyellik – s még most sem szégyellik. Veczán Zoltán írása.
Ismert, a csatorna Trump egyik beszédének olyan összevágott verzióját sugározta, amelyből úgy tűnhetett, mintha az akkori amerikai elnök erőszakra buzdította volna híveit.
Váratlan kijelentéssel borzolta tovább a kedélyeket a BBC botrányának utóhulláma – olvasható a Magyar Nemzet keddi cikkében. Samir Shah, a brit közszolgálati médium elnöke ugyanis a parlament kulturális és médiaügyi bizottsága előtt azt mondta, szerinte nem kellett volna lemondania a BBC vezérigazgatójának azért, mert a csatorna félrevezető módon szerkesztett változatban ismertette Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét. Shah úgy fogalmazott:
Hosszú ideig próbáltam lebeszélni Tim Davie-t a lemondásról.”
A botrányt a Panorama című műsor egyik epizódja okozta, amely Trump 2021. január 6-i beszédének olyan összevágott verzióját sugározta, amelyből úgy tűnhetett, mintha az akkori amerikai elnök közvetlenül erőszakra buzdította volna híveit. A BBC később elismerte: a félrevezető szerkesztés súlyos hiba volt, és „téves benyomást keltett”. A nyilvánosságra került részletek hatalmas felháborodást váltottak ki – nemcsak a brit médiában, hanem Washingtonban is.
Trump ügyvédei milliárdos kártérítést helyeztek kilátásba, az amerikai elnök pedig „becstelennek” nevezte a csatornát.
A BBC-n belül gyorsan megindult a felelősségkeresés, és a vezetők egymás után jelentették be távozásukat: elsőként Deborah Turness hírigazgató, majd Tim Davie vezérigazgató is lemondott. Shah most azonban úgy véli: míg Turness esetében érthető volt a lépés, Davie távozása túlzás volt. Arra is kitért, hogy a botrány kirobbanása után a bocsánatkérést azért nem siették el, mert pontosan akarta látni, miért is kell a BBC-nek felelősséget vállalnia.
A csatornánál ugyanakkor nem csitul a belső vita arról, hogy a hibát szakmai tévedés, politikai elfogultság vagy vezetési kudarc okozta-e. Abban viszont egyetértés látszik, hogy az eset komoly csorbát ejtett a BBC hitelességén – egy olyan időszakban, amikor a közszolgálatiság és a pártatlanság kérdése amúgy is érzékeny téma mindkét oldalon, Londonban és Washingtonban egyaránt.
Shah mostani kijelentése biztosan újabb hullámokat ver: ha valóban nem lett volna szükség a vezérigazgató lemondására, akkor a BBC-nél nemcsak szerkesztési hibáról, hanem súlyos vezetési válságról is beszélhetünk. A történet pedig korántsem ért véget – Trump jogi csapata továbbra is készen áll arra, hogy bíróság elé vigye az ügyet.
