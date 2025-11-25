Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
BBC Trump csatorna

„Nem kellett volna lemondania!” – a BBC elnöke a csatorna lemondott vezérigazgatóját mosdatja a Trump-botrány kapcsán

2025. november 25. 06:39

Ismert, a csatorna Trump egyik beszédének olyan összevágott verzióját sugározta, amelyből úgy tűnhetett, mintha az akkori amerikai elnök erőszakra buzdította volna híveit.

2025. november 25. 06:39
null

Váratlan kijelentéssel borzolta tovább a kedélyeket a BBC botrányának utóhulláma – olvasható a Magyar Nemzet keddi cikkében. Samir Shah, a brit közszolgálati médium elnöke ugyanis a parlament kulturális és médiaügyi bizottsága előtt azt mondta, szerinte nem kellett volna lemondania a BBC vezérigazgatójának azért, mert a csatorna félrevezető módon szerkesztett változatban ismertette Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét. Shah úgy fogalmazott: 

Hosszú ideig próbáltam lebeszélni Tim Davie-t a lemondásról.”

A botrányt a Panorama című műsor egyik epizódja okozta, amely Trump 2021. január 6-i beszédének olyan összevágott verzióját sugározta, amelyből úgy tűnhetett, mintha az akkori amerikai elnök közvetlenül erőszakra buzdította volna híveit. A BBC később elismerte: a félrevezető szerkesztés súlyos hiba volt, és „téves benyomást keltett”. A nyilvánosságra került részletek hatalmas felháborodást váltottak ki – nemcsak a brit médiában, hanem Washingtonban is. 

Trump ügyvédei milliárdos kártérítést helyeztek kilátásba, az amerikai elnök pedig „becstelennek” nevezte a csatornát.

A BBC-n belül gyorsan megindult a felelősségkeresés, és a vezetők egymás után jelentették be távozásukat: elsőként Deborah Turness hírigazgató, majd Tim Davie vezérigazgató is lemondott. Shah most azonban úgy véli: míg Turness esetében érthető volt a lépés, Davie távozása túlzás volt. Arra is kitért, hogy a botrány kirobbanása után a bocsánatkérést azért nem siették el, mert pontosan akarta látni, miért is kell a BBC-nek felelősséget vállalnia.

A csatornánál ugyanakkor nem csitul a belső vita arról, hogy a hibát szakmai tévedés, politikai elfogultság vagy vezetési kudarc okozta-e. Abban viszont egyetértés látszik, hogy az eset komoly csorbát ejtett a BBC hitelességén – egy olyan időszakban, amikor a közszolgálatiság és a pártatlanság kérdése amúgy is érzékeny téma mindkét oldalon, Londonban és Washingtonban egyaránt.

Shah mostani kijelentése biztosan újabb hullámokat ver: ha valóban nem lett volna szükség a vezérigazgató lemondására, akkor a BBC-nél nemcsak szerkesztési hibáról, hanem súlyos vezetési válságról is beszélhetünk. A történet pedig korántsem ért véget – Trump jogi csapata továbbra is készen áll arra, hogy bíróság elé vigye az ügyet.

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

mr-nem-semmi
2025. november 25. 09:13
Végül is valóban mindegy. Attól, hogy a a BBC vezérigazgatója lemondott, a BBC hírrészlege ugyanaz a rakás ... maradt. Már régóta rohad... Az egész Nyugattal együtt. Ne felejtsük, Nyugaton az újságírók nagyobbik fele baloldali. (Németországban több, mint 60%-a vallja magát libbantnak. És ezek csak azok, akik "büszkén" bevallják!) Na, ezért rohad a Nyugat! Ők a gombák.
analysator
2025. november 25. 08:59
Az elnök úr nem érzi úgy, hogy részéről is szükséges lett volna egy lemondás? Bár ősi brit család sarja, II. Edward udvari bolondjának a leszármazottja, így családi örökség a füllentés. A címerükben szereplő oroszlán oldalán is fülek vannak szárny helyett, de ennek eredetét a heraldika eddig nem tudta beazonosítani. Nagyobb rejtély volt, mint a matematikusoknak a déloszi probléma.
egyszeri
2025. november 25. 08:25
Végre, Trumpban méltó ellenfelére talált a BBC. Hány ország belügyeibe avatkoztak be eddig is, hazugságaikkal büntetlenül?! Trumpon kívül másoknak csekély esélye lett volna hatásosan fellépni a tények és igazság védelmében!
betakentaur
2025. november 25. 08:21
Ezért nem tárgyalunk kommunistákkal. Nincs kapcsolódási pontjuk a valósághoz. Nagyon finoman fogalmazva.
