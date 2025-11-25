„Nem kellett volna lemondania!” – a BBC elnöke a csatorna lemondott vezérigazgatóját mosdatja a Trump-botrány kapcsán

Váratlan kijelentéssel borzolta tovább a kedélyeket a BBC botrányának utóhulláma – olvasható a Magyar Nemzet keddi cikkében. Samir Shah, a brit közszolgálati médium elnöke ugyanis a parlament kulturális és médiaügyi bizottsága előtt azt mondta, szerinte nem kellett volna lemondania a BBC vezérigazgatójának azért, mert a csatorna félrevezető módon szerkesztett változatban ismertette Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét. Shah úgy fogalmazott:

Hosszú ideig próbáltam lebeszélni Tim Davie-t a lemondásról.”

A botrányt a Panorama című műsor egyik epizódja okozta, amely Trump 2021. január 6-i beszédének olyan összevágott verzióját sugározta, amelyből úgy tűnhetett, mintha az akkori amerikai elnök közvetlenül erőszakra buzdította volna híveit. A BBC később elismerte: a félrevezető szerkesztés súlyos hiba volt, és „téves benyomást keltett”. A nyilvánosságra került részletek hatalmas felháborodást váltottak ki – nemcsak a brit médiában, hanem Washingtonban is.