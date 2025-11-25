Tovább éleződik az amerikai–ukrán politika körüli információs háború: Tucker Carlson kemény szavakkal támadta a The Wall Street Journal szerkesztőségét, amely szerinte hónapok óta eltitkol egy olyan tényfeltáró anyagot, amely részletesen feltárná Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének korrupciós ügyeit – számolt be a Strana-ra hivatkozva a Kárpáthír. A műsorvezető állítása szerint a lap ezzel nem csupán Kijevet védi,

hanem akadályozza Donald Trump kelet-európai béketervének megvalósulását is.

Carlson úgy fogalmazott: a WSJ szerkesztői rendelkeznek azokkal a bizonyítékokkal, amelyek igazolják, hogy Jermak több százmillió dollárnyi amerikai támogatást sikkasztott el, ám a gazdasági lap ezeket nem hajlandó nyilvánosságra hozni. „A szerkesztők ezt be tudnák bizonyítani. De nem teszik. Ehelyett védik Jermakot. Miért? Mert Jermak vezeti azokat az ukrán erőfeszítéseket, amelyek célja Trump béketervének kisiklatása” – jelentette ki Carlson.