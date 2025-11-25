Ft
háború béketerv Andrij Jermak Tucker Carlson WSJ

Tucker Carlson: A Wall Street Journal eltussolja az ukrán korrupciót, hogy gáncsolja Trump béketervét

2025. november 25. 06:49

A műsorvezető úgy véli, miközben a véleményrovat Trumpot kritizálja a békefolyamat előmozdításáért, a híroldalak szándékosan hallgatnak az ukrán belső korrupcióról.

2025. november 25. 06:49
null

Tovább éleződik az amerikai–ukrán politika körüli információs háború: Tucker Carlson kemény szavakkal támadta a The Wall Street Journal szerkesztőségét, amely szerinte hónapok óta eltitkol egy olyan tényfeltáró anyagot, amely részletesen feltárná Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének korrupciós ügyeit – számolt be a Strana-ra hivatkozva a Kárpáthír. A műsorvezető állítása szerint a lap ezzel nem csupán Kijevet védi, 

hanem akadályozza Donald Trump kelet-európai béketervének megvalósulását is.

Carlson úgy fogalmazott: a WSJ szerkesztői rendelkeznek azokkal a bizonyítékokkal, amelyek igazolják, hogy Jermak több százmillió dollárnyi amerikai támogatást sikkasztott el, ám a gazdasági lap ezeket nem hajlandó nyilvánosságra hozni. „A szerkesztők ezt be tudnák bizonyítani. De nem teszik. Ehelyett védik Jermakot. Miért? Mert Jermak vezeti azokat az ukrán erőfeszítéseket, amelyek célja Trump béketervének kisiklatása” – jelentette ki Carlson.

A műsorvezető szerint nem egyszerű újságírói hibáról vagy megkésett publikációról van szó, hanem tudatos elhallgatásról. Állítása szerint a lap tulajdonosai, a Murdoch család, politikai okokból nem érdekelt a béke megkötésében: inkább a háború folytatását támogatják, és ehhez a WSJ mindkét – hír- és vélemény – oldala aktívan hozzájárul. Carlson úgy véli, miközben a véleményrovat Trumpot kritizálja a békefolyamat előmozdításáért, a híroldalak szándékosan hallgatnak az ukrán belső korrupcióról.

Ez valódi korrupció. A Murdoch család az olvasók tájékoztatása nélkül használja a lap mindkét oldalát az Oroszország elleni háború folytatására” 

– fogalmazott Carlson, aki szerint a WSJ viselkedése inkább emlékeztet egy titkosszolgálatra, mint egy független sajtótermékre.

Az ügy tovább fokozza azokat a feszültségeket, amelyek az amerikai sajtó és a Trump-kör közötti hatalmi harcot jellemzik. Ha Carlson állításai igazak, az óriási botrányt jelentene Washingtonban és Kijevben egyaránt – különösen most, amikor a béketárgyalások jövője és az Ukrajnának küldött amerikai pénzek sorsa kiemelt politikai kérdéssé vált.

Fotó: Patrick T. Fallon / AFP

