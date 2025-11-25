„Többszöri halasztás után, a nevetségesség határát súroló amatőr körülmények között elindult a napokban a Tisza Párt jelöltállító színjátéka. Megismerve az álságos folyamatban részt vevőket, mára teljesen nyilvánvalóvá vált az eddig elhazudott tény, miszerint a karcsúsított méregzsák bedarálta a baloldal pártjait, és brüsszeli tartótisztjei utasítására a Tiszából akar létrehozni egy olyan gyűjtőpártot, ahová beterelheti az eddig szanaszét kóborló Orbán-fóbiások többségét.

Teljesen egyértelművé vált, hogy 2026-ban a Tisza a baloldal, a kormánypártok pedig a jobboldal nagy nemzeti koalícióját testesítik meg.

Igaz ez még akkor is, ha a mai törésvonalak leírására már pontosabb a globalista–patrióta fogalompár. A nemzetközivé váló világban hívő baloldaliak számára ugyanis egyenes az út a mai globalisták közé, míg az Isten, haza, család hármas rendezőelve szerint élő jobboldaliak értelemszerűen patrióták. A markáns különbségek ügyek mentén is világosan kiolvashatók a két tábor között.