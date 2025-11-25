Ft
kormánypárt szövetség nemzetállamok baloldal

A Tisza Párt lett a baloldal

2025. november 25. 06:04

Posztkommunista ellenforradalmat készít elő a karcsúsított méregzsák.

2025. november 25. 06:04
null
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Többszöri halasztás után, a nevetségesség határát súroló amatőr körülmények között elindult a napokban a Tisza Párt jelöltállító színjátéka. Megismerve az álságos folyamatban részt vevőket, mára teljesen nyilvánvalóvá vált az eddig elhazudott tény, miszerint a karcsúsított méregzsák bedarálta a baloldal pártjait, és brüsszeli tartótisztjei utasítására a Tiszából akar létrehozni egy olyan gyűjtőpártot, ahová beterelheti az eddig szanaszét kóborló Orbán-fóbiások többségét. 

Teljesen egyértelművé vált, hogy 2026-ban a Tisza a baloldal, a kormánypártok pedig a jobboldal nagy nemzeti koalícióját testesítik meg.

Igaz ez még akkor is, ha a mai törésvonalak leírására már pontosabb a globalista–patrióta fogalompár. A nemzetközivé váló világban hívő baloldaliak számára ugyanis egyenes az út a mai globalisták közé, míg az Isten, haza, család hármas rendezőelve szerint élő jobboldaliak értelemszerűen patrióták. A markáns különbségek ügyek mentén is világosan kiolvashatók a két tábor között. 

Elég, ha megnézzük, 

ki hogyan vélekedik a háború és a béke, az illegális migráció, valamint a gender- és LMBTQ-kérdésekről. 

De érdemes ezek közé beemelni egy negyediket, vagyis túlélték-e történelmi hivatásukat a nemzetállamok, a kor kihívásaira az Európai Egyesült Államok létrehozása-e a megoldás, vagy az erős nemzetállamok szövetsége jelenti a gyógyírt Euró­pa olyan gondjaira, mint a versenyképesség elveszítése, a súlyos demográfiai gondok, az identitás elveszítése, az iszlamizáció és az ezekből következő teljes eljelentéktelenedés.

Ha semmi más, de ennyi haszna mégis van a Tisza bohóckodásának, hogy szépen letisztulnak a választópolgárok fejében ezek a kérdések, és az összevissza beszéd, a notórius hazudozás keltette iszonyatos hangzavar ellenére egyértelművé válik mindenki számára a jövő évi választás tétje.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

