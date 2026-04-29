Hőstettet hajtottak végre a magyar légimentők: a nyílt utcán műtöttek meg egy szíven szúrt férfit

Percei voltak hátra.
Az utcán műtött és mentett meg egy szíven szúrt embert az Országos Onkológiai Intézet főorvosa – közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.
A közlemény szerint múlt vasárnap egy 30 év körüli, szíven szúrt férfihoz kapott riasztást a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. ügyeleti egysége.
Az áldozat talán annak köszönheti, hogy túlélte a tragédiát, hogy Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa, hobbijának élve éppen itt, a légimentőknél teljesített szolgálatot.
A helyszínre érkezve a diagnózis egyértelmű volt:
a betegnek percei voltak hátra, a kórházba szállítás kockázata pedig a sérült életébe kerülhetett volna. A főorvos a légimentés szigorú szakmai protokolljait követve hozta meg a döntést: a beavatkozást azonnal, a helyszínen kell elvégezni
– idézték fel.
A megfogalmazás szerint a főorvos a helyszínen, a nyílt utcán, steril műtői háttér és modern gépek nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, és 7 perc alatt varrta össze a dobogó szívet, stabilizálva ezzel a beteg állapotát a további ellátáshoz.
Megjegyezték, hogy a főorvos Magyarországon eddig példátlan, és európai szinten is ritkaságszámba menő beavatkozást hajtott végre.
Hogy pontosan hol történt az eset, nem közölték.
