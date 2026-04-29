légimentők életmentés szúrás

Hőstettet hajtottak végre a magyar légimentők: a nyílt utcán műtöttek meg egy szíven szúrt férfit

2026. április 29. 12:27

Percei voltak hátra.

2026. április 29. 12:27
null

Az utcán műtött és mentett meg egy szíven szúrt embert az Országos Onkológiai Intézet főorvosa – közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint múlt vasárnap egy 30 év körüli, szíven szúrt férfihoz kapott riasztást a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. ügyeleti egysége.

Az áldozat talán annak köszönheti, hogy túlélte a tragédiát, hogy Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa, hobbijának élve éppen itt, a légimentőknél teljesített szolgálatot.

A helyszínre érkezve a diagnózis egyértelmű volt:

a betegnek percei voltak hátra, a kórházba szállítás kockázata pedig a sérült életébe kerülhetett volna. A főorvos a légimentés szigorú szakmai protokolljait követve hozta meg a döntést: a beavatkozást azonnal, a helyszínen kell elvégezni

– idézték fel.

A megfogalmazás szerint a főorvos a helyszínen, a nyílt utcán, steril műtői háttér és modern gépek nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, és 7 perc alatt varrta össze a dobogó szívet, stabilizálva ezzel a beteg állapotát a további ellátáshoz.

Megjegyezték, hogy a főorvos Magyarországon eddig példátlan, és európai szinten is ritkaságszámba menő beavatkozást hajtott végre.

Hogy pontosan hol történt az eset, nem közölték.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

analysator
2026. április 29. 13:34
És a sok büdös szájú tiszahülye még egy ilyen hírnél is csak a saját komplexusaikkal tudnak foglalkozni. Szánalmasak vagytok. Az életmentő dokinak gratuláció a diagnózishoz és a terápiához is.
wadcutter
2026. április 29. 13:29
tisztelet és köszönet az orvosnak, a magyar egészségügynek meg a mentőszolgálatnak, és ezt az egészségügyet szapulták a mocskos tiszások
Adalbert
2026. április 29. 13:18
Csodálom a főorvos úr szakmai tudását. Gratulálok!
MálingerGyörgy
2026. április 29. 13:16
Köszönjük hogy megmentette egy embertársunkat!
