10. 02.
csütörtök
Zátrok Róbert tizedes életmentés Magyarország hősiesség hős Magyar Honvédség katona

Íme a nap legfelemelőbb híre: magyar katona mentette meg egy civil életét

2025. október 02. 19:17

Igazi hősként viselkedett Zátrok Róbert tizedes.

2025. október 02. 19:17
Életet mentett a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezredének katonája, Zátrok Róbert tizedes – számolt be a hírről a Honvédelmi Minisztérium a Facebookon.

2025 szeptember végén, szolgálatteljesítése után Zátrok tizedes egy barátjánál tartózkodott, amikor kiabálásra lett figyelmes. Azonnal a hang irányába indult, és néhány házzal arrébb találkozott egy kétségbeesett hölggyel. Elmondta, hogy férje önkezével akart véget vetni az életének a családi házuk melléképületében – közölték.

„Mivel a kapu zárva volt, Róbert habozás nélkül átmászott a kerítésen. Miközben a melléképülethez sietett, riasztotta a segélyhívót, és folyamatos kapcsolatban maradt a mentésirányítóval. A helyszínre érve elvágta a kötelet, majd a férfi mozdulatlan testét a földre fektette. Ekkor a férfi már eszméletlen volt, nem lélegzett és nem volt pulzusa.

Az első harminc mellkaskompresszió nem hozott eredményt, de Zátrok tizedes kitartóan folytatta az újraélesztést.

Mire a mentők megérkeztek, sikerült újraindítania a férfi légzését. A szakemberek ezt követően stabilizálták az állapotát, majd kórházba szállították. Büszkék vagyunk arra a lélekjelenlétre és példaértékű helytállásra, amelyet Zátrok Róbert tizedes tanúsított ebben a rendkívül embert próbáló helyzetben” – írta a Honvédelmi Minisztérium.

Nyitókép: Facebook

 

Öregsas
2025. október 02. 20:38
Szerencsére megvolt a lélekjelenléte és a kellő tudása az újraélesztéshez. Jó eséllyel talán nem szakmához kötött ez a viselkedés. Az hogy éppen egy hivatásos katona volt az életmentő, talán a véletlen eredménye. Ez természetesen egy hajszálnyit sem von le ebből a hihetetlen teljesítményből. Kívánom, hogy az öngyilkosságot megkísérlő lelke békéljen meg, gondolja újra az életét és kezdje el értékelni a nap minden percét, ami még hátra van. Egyébként sem jut sok nekünk ezen a földön, kár még abból is elvenni.
pugacsov-0
2025. október 02. 19:59
Legyen már szakaszvezető !
gullwing
2025. október 02. 19:54
Ez sem tokatábornok embere...
palicsi-2
2025. október 02. 19:48
Remek!
