Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke: Egyes országoknak kapóra jön a hazai vírushelyzet

„Ilyen például Románia esete, ahova Magyarországról nagyon sok élő sertést, sertéshúst, illetve tejet viszünk, mert Románia nem önellátó sem sertésben, sem tejben. Ők az elsők között zárták le a határt. Igaz, hogy onnantól kezdve belső hiány is keletkezhet, de a globalizált világban azért máshonnan is be lehet szerezni ezeket a termékeket, de ha messzebbről kell hozni a sertéshúst, az élő sertést vagy a tejet, akkor ez drágább lesz. Úgyhogy a piacok lezárása kétélű fegyver” – világított rá az Állatorvostudományi Egyetem Állattenyésztési Intézetének vezetője.