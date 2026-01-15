Nagy tekintélyű rektor válaszolt az Orbán Viktort betegesen gyűlölőknek (VIDEÓ)

Kisállat-adó: a Tisza párt terve mindenkinek ártana – mutatjuk, miért
A Tisza kisállat-adója mindenkinek ártana, az állattartóknak, a menhelyeknek, és a kedvenceknek is – cikkünkben részletesen bemutatjuk miért.
Egykori tanítványáról, Hadházy Ákosról is beszélt a Négyszemköztben Andor Évának az Állatorvostudományi Egyetem rektora, a Széchenyi-díjas Sótonyi Péter.
Az Állatorvostudományi Egyetem rektora, Sótonyi Péter a Négyszemközt műsorában beszélt nem csak az intézmény lenyűgöző múltjáról és működéséről, de az állatorvosi hivatás jövőjét meghatározó szakpolitikai kérdésekről, a modern állatorvoslás kihívásairól is. A Széchenyi-díjas professzor az Andor Évának adott interjúban
felidézte karrierjének fontos mérföldköveit, de szólt személyes világnézetéről is.
A professzor – derült ki a beszélgetésből – élete fő művének tartja azt, hogy a 239 éves(!) magyar egyetem 2016-ban visszanyerte önállóságát és
az elmúlt öt évben meghétszerezte hallgatóinak számát,
ami óriási fegyvertény.
Kiemelten szólt az állatvédelem és társadalmi felelősségvállalás kérdéseiről, mint elmondta: az állatvédelem is az egyetem oktatási anyagának része, kötelező tantárgy.
Sótonyi professzor alapító tagja az Állatvédelmi Digitális Polgári Körnek is.
A beszélgetésből kiderül az is:
A Négyszemközt teljes adása Sótonyi Péter professzorral a Mandiner Kontextus-csatornáján itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:
