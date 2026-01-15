Ft
01. 15.
csütörtök
négyszemközt állatorvostudományi egyetem hadházy ákos sótonyi péter orbán viktor

Nagy tekintélyű rektor válaszolt az Orbán Viktort betegesen gyűlölőknek (VIDEÓ)

2026. január 15. 16:07

Egykori tanítványáról, Hadházy Ákosról is beszélt a Négyszemköztben Andor Évának az Állatorvostudományi Egyetem rektora, a Széchenyi-díjas Sótonyi Péter.

2026. január 15. 16:07
null
Mandiner
Mandiner

Az Állatorvostudományi Egyetem rektora, Sótonyi Péter a Négyszemközt műsorában beszélt nem csak az intézmény lenyűgöző múltjáról és működéséről, de az állatorvosi hivatás jövőjét meghatározó szakpolitikai kérdésekről, a modern állatorvoslás kihívásairól is. A Széchenyi-díjas professzor az Andor Évának adott interjúban 

felidézte karrierjének fontos mérföldköveit, de szólt személyes világnézetéről is.

A professzor – derült ki a beszélgetésből – élete fő művének tartja azt, hogy a 239 éves(!) magyar egyetem 2016-ban visszanyerte önállóságát és 

az elmúlt öt évben meghétszerezte hallgatóinak számát,

ami óriási fegyvertény.

Kiemelten szólt az állatvédelem és társadalmi felelősségvállalás kérdéseiről, mint elmondta: az állatvédelem is az egyetem oktatási anyagának része, kötelező tantárgy. 

Sótonyi professzor alapító tagja az Állatvédelmi Digitális Polgári Körnek is.

A beszélgetésből kiderül az is:

  • Sótonyi Péter és családja milyen traumákat élt át a kommunista rendszerben;
  • miért aggódik a mai fiatalok „küzdeni akarásának” hiánya miatt;
  • min alapul „genetikai” békepártisága, mit üzen számára Orbán Viktor miniszterelnök béketörekvése;
  • mi a véleménye a Tisza-féle tervezett eb- és macskaadóról;
  • honnan ered a lovak iránti szeretete;
  • melyek szerinte a múlt tanulságai és a jelen kihívásai.

A Négyszemközt teljes adása Sótonyi Péter professzorral a Mandiner Kontextus-csatornáján itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:

 Nyitókép: Mandiner

