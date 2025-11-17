Ft
11. 17.
hétfő
A páratlan tudású magyarok nevétől hangos a nagyvilág – ők azok, akikre rendkívül büszkék lehetünk

2025. november 17. 17:03

Olyan találmányok fűződnek a magyarok nevéhez, amelyek az egész bolygó életében meghatározóak. Íme, a tíz legismertebb felfedezés, amely honfitársainknak köszönhető.

2025. november 17. 17:03
null
Szabó Péter

Legutóbb Krasznahorkai László író irodalmi Nobel-díja miatt lehetett büszke az egész ország egy világhírű magyarra, de idén többek között Kapu Tibor űrutazása vagy Szoboszlai Dominik Premier League-aranyérme is egységbe kovácsolta a nemzetet. A 80 év alatt begyűjtött 18 magyar Nobel-díj is nagyszerű példa, mennyi felfedezés és milyen minőségi „szürkeállomány” otthona a Kárpát-medence. Egészen illusztris a társaság: a gyulai születésű Krasznahorkai olyan honfitársainkhoz csatlakozott, mint például Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes vagy Kertész Imre. A két legutóbbi magyar Nobel-díjast éppen két éve, 2023-ban köszönthettük, Karikó Katalin a fiziológiai és orvostudományi, Krausz Ferenc pedig a fizikai Nobel-díjat érdemelte ki – Krasznahorkai majd december 10-én veheti kézbe az elismerését Stockholmban.

KARIKÓ Katalin, felfedezés, Nobel
Karikó Katalin felfedezését és tudományos munkásságát Nobel-díjjal jutalmazta a Svéd Akadémia
Fotó: Oláh Tamás/MTI/MTVA

A magyarok találékonyságát nem csak a Nobel-díjak száma, de a világot alapjaiban meghatározó kutatások, találmányok és felfedezések is remekül szemléltetik. Minden túlzás nélkül büszkék lehetünk a magyar kutatókra, akik évtizedek óta a világ élvonalában bizonyítanak a bolygó számtalan pontján. Olyan világhírű felfedezések kapcsolódnak hozzájuk, mint például

  • a C-vitamin,
  • a golyóstoll,
  • a gyufa,
  • a Rubik-kocka vagy
  • a számítógép.

Bíró László és a golyóstoll, amely forradalmasította az írást

Bíró eredetileg újságíróként dolgozott, de foglalkozott a festészettel is. Munkája kapcsán ismerte fel, hogy az újságok nyomásánál használt tinta gyorsabban szárad, és nem kenődik el a papíron. Egy kis golyót szerkesztett a tollba, amely mozgás hatására a tintát a szerkezet végéhez vezette. Bíró első szabadalmát „töltőtoll” néven 1938. április 25-én jelentette be a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságnak.

Az egyedülálló Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin

Szent-Györgyi már 15 évesen tudta, hogy tudósként szeretne érvényesülni. Szolgált az I. világháborúban, 1917-ben pedig orvosi diplomát szerzett. Évekig tanult és kutatott külföldön, majd az 1930-as évek elején Szegeden izolálta a C-vitamint, így máig az egyetlen magyar felfedező, aki hazai kutatásáért kapott természettudományos Nobel-díjat. A tudomány mellett elsősorban a repülés, a motorozás és a tenisz érdekelte.

Dinamó: a németeké lett a dicsőség

A dinamó elve magyar találmány, amelyet még 1861-ben fedezett fel Jedlik Ányos. A találmány lényege, hogy mechanikai energiát (forgást) alakít át elektromos energiává, mégpedig egyenárammá. Jedlik nem szabadalmaztatta a felfedezést, így a nemzetközi elismerés a német Ernst Werner von Siemensnek jutott, aki évekkel később talált rá erre a megoldásra.

Irinyi János és a biztonsági gyufa

A modern, zajtalan és robbanásmentes gyufát Irinyi János magyar vegyészhallgató találta fel, aki 1836-ban szabadalmaztatta felfedezését, majd a gyártási jogokat eladta Rómer István bécsi gyógyszerésznek. A gyufa szó a 19. század első felében terjedt el, előbb a német Zündholz mintájára tükörfordítással jött létre, majd a gyújtófácska a gyufa alakra rövidült.

Az Asbóth-féle helikopter

Ennek a különleges repülő gépnek is magyar a feltalálója: Asbóth Oszkár találmánya először 1928. szeptember 9-én emelkedett függőlegesen a magasba. Sokáig áthidalhatatlannak hitték a repülés ezen formáját, ám a magyar feltaláló végül az első, tartósan és stabilan lebegni képes emelőcsavaros, rotoros repülőszerkezet felfedezésével nemzetközi elismerésre tett szert.

Holográfia, a háromdimenziós képrögzítés

A világszerte híres professzort, Gábor Dénes szokták emlegetni a holográfia atyjaként, a munkásságát a tudományos világ 1971-ben Nobel-díjjal ismerte el. Találmánya a fény hullámtermészetén alapuló képrögzítő eljárás, amellyel egy tárgy struktúrájáról tökéletes térhatású, vagyis háromdimenziós kép hozható létre. Gábor Dénes nevéhez több mint száz szabadalom fűződik.

Rubik-kocka: világszerte ismert logikai feladat

Rubik Ernő 1974-ben készítette el az eredetileg bűvös kocka néven ismert újdonságot. A feltaláló térbeli logikai játékként kategorizálta mechanikus alkotását, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszeállítást. A varázskocka világszerte népszerű lett, bő két évtizede rendszeresen rendeznek világbajnokságot is.

Puskás Tivadar és a telefonközpont

Szinte hihetetlen: Budapesten 1881. május 1-én kezdte meg működését az első telefonközpont, a berendezést Puskás Tivadar és testvére, Ferenc építette meg. Akkoriban még csak 25 előfizetője volt a telefonnak, de idővel egyre népszerűbb lett, majd létrejött a telefonhálózatra és a telefonközpontra épülő Telefonhírmondó, ami a milleniumi kiállításon is bemutatkozott.

Semmelweis Ignác, az anyák megmentője

Semmelweis Ignác úttörő volt a fertőtlenítés terén, az ő nevéhez fűződik a gyermekágyi láz drasztikus csökkentése. Felfedezte, hogy a boncolás után az orvoskezek szállítják a fertőzést a szülőszobára, ezért klóros kézmosást vezetett be. A módszerrel drámaian csökkent az anyák halálozási aránya, ezért kapta az „anyák megmentője” címet.

Az első számítógép

Neumann János nevéhez fűződik az első számítógép létrehozása. A magyar matematikus Budapesten született 1903-ban, majd a Budapesti Tudományegyetemen, illetve Berlinben folytatta a tanulmányait. Kutatásait már az Egyesült Államokban végezte, ahol a világhírt 1952-ben az első memóriával rendelkező számítógép, az EDVAC hozta meg a számára.

Fotó: Pixabay

 

elégia
2025. november 17. 17:16
Se nem germán, se nem latin, se nem szláv, hanem magyar. De tehetséges. Nagyon tehetséges nép. És ha valaki végig böngészi az olimpiák éremtáblázatát, az eredmény büszkeséggel töltheti el. Népesség arányosan Magyarország az első háromban van. Ez pedig hatalmas dolog! Például nekünk 181 aranyérmünk van, a hasonló népességszámú Portugáliának 5/!/. Szerényen.
