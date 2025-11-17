A páratlan tudású magyarok nevétől hangos a nagyvilág – ők azok, akikre rendkívül büszkék lehetünk

A modern, zajtalan és robbanásmentes gyufát Irinyi János magyar vegyészhallgató találta fel, aki 1836-ban szabadalmaztatta felfedezését, majd a gyártási jogokat eladta Rómer István bécsi gyógyszerésznek. A gyufa szó a 19. század első felében terjedt el, előbb a német Zündholz mintájára tükörfordítással jött létre, majd a gyújtófácska a gyufa alakra rövidült.
Az Asbóth-féle helikopter
Ennek a különleges repülő gépnek is magyar a feltalálója: Asbóth Oszkár találmánya először 1928. szeptember 9-én emelkedett függőlegesen a magasba. Sokáig áthidalhatatlannak hitték a repülés ezen formáját, ám a magyar feltaláló végül az első, tartósan és stabilan lebegni képes emelőcsavaros, rotoros repülőszerkezet felfedezésével nemzetközi elismerésre tett szert.
Holográfia, a háromdimenziós képrögzítés
A világszerte híres professzort, Gábor Dénes szokták emlegetni a holográfia atyjaként, a munkásságát a tudományos világ 1971-ben Nobel-díjjal ismerte el. Találmánya a fény hullámtermészetén alapuló képrögzítő eljárás, amellyel egy tárgy struktúrájáról tökéletes térhatású, vagyis háromdimenziós kép hozható létre. Gábor Dénes nevéhez több mint száz szabadalom fűződik.