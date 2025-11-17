A páratlan tudású magyarok nevétől hangos a nagyvilág – ők azok, akikre rendkívül büszkék lehetünk

Legutóbb Krasznahorkai László író irodalmi Nobel-díja miatt lehetett büszke az egész ország egy világhírű magyarra, de idén többek között Kapu Tibor űrutazása vagy Szoboszlai Dominik Premier League-aranyérme is egységbe kovácsolta a nemzetet. A 80 év alatt begyűjtött 18 magyar Nobel-díj is nagyszerű példa, mennyi felfedezés és milyen minőségi „szürkeállomány” otthona a Kárpát-medence. Egészen illusztris a társaság: a gyulai születésű Krasznahorkai olyan honfitársainkhoz csatlakozott, mint például Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes vagy Kertész Imre. A két legutóbbi magyar Nobel-díjast éppen két éve, 2023-ban köszönthettük, Karikó Katalin a fiziológiai és orvostudományi, Krausz Ferenc pedig a fizikai Nobel-díjat érdemelte ki – Krasznahorkai majd december 10-én veheti kézbe az elismerését Stockholmban.

Karikó Katalin felfedezését és tudományos munkásságát Nobel-díjjal jutalmazta a Svéd Akadémia

Fotó: Oláh Tamás/MTI/MTVA

A magyarok találékonyságát nem csak a Nobel-díjak száma, de a világot alapjaiban meghatározó kutatások, találmányok és felfedezések is remekül szemléltetik. Minden túlzás nélkül büszkék lehetünk a magyar kutatókra, akik évtizedek óta a világ élvonalában bizonyítanak a bolygó számtalan pontján. Olyan világhírű felfedezések kapcsolódnak hozzájuk, mint például