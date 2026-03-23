Pusztulat, ami a Vidnyánszky Attila előtti SZFE-n volt – Besenczi Árpád volt a Négyszemközt vendége (VIDEÓ)

Az Üvegtigrisből – és más filmekből – is ismert népszerű színész és rendező, Besenczi Árpád a Négyszemköztben felidézte súlyos balesetét, amit a színpadon szenvedett el: amikor a díszletben elakadó gyűrűje leszakította az ujját. Mint elmondta, a baleset után rendőrségi nyomozás indult, amelyben ő maga egyszerre volt áldozat és igazgatóként felelős gyanúsított – és vállalta is a felelősséget. Élesen kritizálta ugyanakkor

a Nemzeti Színházban történt baleset körüli „politikai hisztériát”, kiemelte: a színház mindig is veszélyes üzem volt.

A beszélgetésben természetesen szóba került az is, hogy 16 éve, negyedik ciklus óta áll a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház élén. Úgy érzi, sikerült elnyernie a társulat és a város bizalmát is. Kifejtette: a teátrum közönségközpontú, és egyetlen regionális színházként minden igényt ki kell elégítenie a drámától a musicalig, a gyerekdaraboktól a kortárs művekig.