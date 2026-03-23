Pusztulat, ami a Vidnyánszky Attila előtti SZFE-n volt – Besenczi Árpád volt a Négyszemközt vendége (VIDEÓ)

Besenczi Árpád, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatója adott interjút Andor Éva Négyszemközt című műsorának. Az egyébként jogász végzettségű színész beszél – saját színháza és szerepei mellett – a Vidnyánszky Attila nevéhez kapcsolódó SZFE-modellváltás körüli hisztériáról is.
Az Üvegtigrisből – és más filmekből – is ismert népszerű színész és rendező, Besenczi Árpád a Négyszemköztben felidézte súlyos balesetét, amit a színpadon szenvedett el: amikor a díszletben elakadó gyűrűje leszakította az ujját. Mint elmondta, a baleset után rendőrségi nyomozás indult, amelyben ő maga egyszerre volt áldozat és igazgatóként felelős gyanúsított – és vállalta is a felelősséget. Élesen kritizálta ugyanakkor
a Nemzeti Színházban történt baleset körüli „politikai hisztériát”, kiemelte: a színház mindig is veszélyes üzem volt.
A beszélgetésben természetesen szóba került az is, hogy 16 éve, negyedik ciklus óta áll a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház élén. Úgy érzi, sikerült elnyernie a társulat és a város bizalmát is. Kifejtette: a teátrum közönségközpontú, és egyetlen regionális színházként minden igényt ki kell elégítenie a drámától a musicalig, a gyerekdaraboktól a kortárs művekig.
Besenczi Árpád felidézte:
előbb jogi egyetemre járt, csak ezután lett színész. Hozzátette: jogi diplomáját ma, igazgatóként tudja hasznosítani.
A Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE-n) korábban zajló oktatásáról meglehetős kritikát fogalmazott meg, mint elmondta, ott az alapvető színészi tudást sem tanították meg. Emiatt hosszú ideig nem is szerződtetett frissen végzett SZFE-seket, inkább Kaposvárról és Marosvásárhelyről hozott fiatal színészeket a teátrumba. A modellváltás és Vidnyánszky Attila megjelenése szerinte javított a helyzeten.
Úgy gondolja, hogy feleségével és gyermekeikkel a „normális világot” képviselik.
Kritikát fogalmazott meg az LMBTQ-ideológiával kapcsolatban, de hangsúlyozta a Kárpát-medencei magyarság iránti elkötelezettségét is.
Mint elmondta: fájdalommal tölti el a kárpátaljai magyarok jelenlegi helyzete.
Abban bízik – fejtette ki –, hogy a közelgő választáson a „józan többség” a stabilitást és a biztonságot választja majd.
A teljes beszélgetés a Kontextus csatornáján érhető el.
