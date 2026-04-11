Kárpátaljaiként a béke mellett szavazok! – Tarpai Viktória színésznő a Mandinernek

A visszajelzések nagyon jók. Több olyan település is van, ahová már negyedszer vagy ötödször térünk vissza. Jó látni az érdeklődést, azt, hogy visszahívnak bennünket, miközben új települések is bekapcsolódnak.

A számok is azt mutatják, hogy erre igenis van igény. Egy-egy fellépésnek híre megy, és legközelebb már a környékbeli közösségek is csatlakoznak. Közben új előadások is születnek: létrejön egy produkció, itt Budapesten elpróbáljuk, bemutatjuk, játszunk belőle néhány előadást a Déryné Program keretében, aztán elindulunk vele az országba. Ma már ráadásul a program a határon túlra, az elszakított területekre is eljut.

Külhoni magyarként, egy speciális kárpátaljai kulturális közegből érkezve mit tud hasznosítani ebből a mindennapi munkája során? Be tudja emelni a kárpátaljai világot a színészi működésébe?

Abszolút. Sokan kérdezik, ez hogyan működik nálam, hiszen ez egy merőben más világ. Amikor 18 évesen felkerültem Budapestre, először hosszabb távon szembesültem azzal, mennyire más közeg ez. Már önmagában az, hogy egy nagyvárosba kerültem a 2200 lelkes szülőfalumból, rengeteg meglepetést és rácsodálkozást hozott. De az ember figyel, tanul, és szépen lassan belejön ebbe a másfajta életstílusba. Ugyanakkor én itt is muzsalyi, kárpátaljai lányként élem az életemet.

Emlékszem, amikor a Pesti Magyar Színházban volt egy kis szerepem, és nem tudtam pontosan, hogyan oldjam meg azt a néhány mondatot, egyszer csak elővettem a muzsalyi tájszólásomat. És működött. Ennek a történetnek tehát sok áldása is van. Nagyon színes közegben nőttem fel. Sokféle nemzetiség élt együtt, énekeltük egymás dalait, a gasztronómiában is átvettünk egymástól dolgokat, becsúsztak más hangok, színek, érzések.