02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
bencsik andrás négyszemközt Magyar Péter Békemenet

Bencsik András a Négyszemköztben: Magyar Péter „sátáni figura” és „orvosi eset” (VIDEÓ)

2026. február 20. 12:31

A jobboldali publicista-gondolkodó, Bencsik András adott interjút Andor Éva Négyszemközt című műsorának. A beszélgetésben a Demokrata főszerkesztője elemzi Magyar Péter személyiségét, , de szóba kerül Bencsik András gyerekkora, családi háttere, politikai gondolkodása, a rendszerváltás, a Békemenet és az Újszínházban bemutatott drámája is.

2026. február 20. 12:31
null

Bencsik András a Négyszemköztben arról beszélt: véleménye szerint a mostani kampány messze túlmutat a „jó” és a „rossz”, a jobb- és a baloldal közti választáson, ehelyett már Magyarország szuverenitása a tét: 

szabadságharc zajlik, mert „végzetes katasztrófa veszélye fenyeget”.

A Demokrata főszerkesztője 

Magyar Pétert „sátáni figurának” nevezte,

aki „megtalálta a hozzá hasonlókat”, és ma egy nálánál nagyobb hatalom bábjaként funkcionál. Magyar tevékenykedését királydrámához hasonlította, hozzátéve: nem szabad megengedni, „hogy késhez jusson, mert még talán bele is szúrná a miniszterelnök hátába, mint Brutus Julius Caesaréba”.

A teljes beszélgetés a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban érhető el:

Nyitókép: Mandiner

 

Hangillat
2026. február 20. 12:48
Hatalom mánia-666alom mánia.
Válasz erre
0
0
mlotta
•••
2026. február 20. 12:36 Szerkesztve
ERSTE Bank magyargyűlölő Magyar ember nem lehet kapcsolatba vele. „Nem prioritás!” – megszólalt az Erste, ezt gondolják a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője a 444-nek elmondta, teljesen racionális az a forgatókönyv, hogy a szállítások a Barátság vezetéken csak a háború után indulnak újra. Jelenleg az ukránoknak nem a Barátság helyreállítása lehet a prioritás, ennél sokkal nagyobb problémával küzdenek” – emelte ki az Erste szakértője, aki szerint a magyar kormány úgy is eljárhatott volna, hogy embereket és pénzt küld a helyszínre, hogy segítse a probléma elhárítását.
Válasz erre
0
0
