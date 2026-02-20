Bencsik András a Négyszemköztben: Magyar Péter „sátáni figura” és „orvosi eset” (VIDEÓ)

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
A jobboldali publicista-gondolkodó, Bencsik András adott interjút Andor Éva Négyszemközt című műsorának. A beszélgetésben a Demokrata főszerkesztője elemzi Magyar Péter személyiségét, , de szóba kerül Bencsik András gyerekkora, családi háttere, politikai gondolkodása, a rendszerváltás, a Békemenet és az Újszínházban bemutatott drámája is.
Bencsik András a Négyszemköztben arról beszélt: véleménye szerint a mostani kampány messze túlmutat a „jó” és a „rossz”, a jobb- és a baloldal közti választáson, ehelyett már Magyarország szuverenitása a tét:
szabadságharc zajlik, mert „végzetes katasztrófa veszélye fenyeget”.
A Demokrata főszerkesztője
Magyar Pétert „sátáni figurának” nevezte,
aki „megtalálta a hozzá hasonlókat”, és ma egy nálánál nagyobb hatalom bábjaként funkcionál. Magyar tevékenykedését királydrámához hasonlította, hozzátéve: nem szabad megengedni, „hogy késhez jusson, mert még talán bele is szúrná a miniszterelnök hátába, mint Brutus Julius Caesaréba”.
A teljes beszélgetés a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban érhető el:
Nyitókép: Mandiner