FA-kupa Manchester City Liverpool videó Szoboszlai Dominik

Szoboszlai megtörve állt a kamera elé – ezt nyilatkozta a kiütésük után (VIDEÓ)

2026. április 04. 16:27

Kimondta az igazságot. Szoboszlai nagyon csalódottan nyilatkozott a Liverpool 4–0-s kupaveresége után.


Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester City hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt az angol FA-kupa negyeddöntőjében, és ezzel bejutott a legjobb négy közé. A két magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést. Szoboszlai a meccs után a Spíler Tv-nek értékelt.

Ezt is ajánljuk a témában

Először azt vetették fel neki, hogy vajon az első kapott góljuk volt-e a fordulópont.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

„Szerintem nem a tizenegyes volt a fordulópont, sokkal inkább a második góljuk” – jelentette ki. Hozzátette: a szünet előtt egy perccel megkapni a második gólt nem túl pozitív dolog, mert a Manchester City ellen idegenben nem sok csapat tud kétgólos hátrányt ledolgozni.

Megkérdezték tőle, hogy min múlt a vereségük, hogy esetleg a válogatott szünet utáni fáradság lehet-e az oka.

„Ez nem lehet kifogás. Ők is ugyanúgy a válogatottjuknál voltak, ők is ugyanúgy játszottak. Ha nem vagy kész, akkor szólj, és akkor a padon kezdesz. Nem arról volt szó, hogy fáradtak vagyunk, hogy 12.45-kor kell játszani, hogy ez egy FA-kupa-meccs vagy bármi más. Ezek mind csak kifogások lennének.

A jobb csapat nyert, és ez látszódott is. Az első félidőben el kellett volna döntenünk a meccset, mert megvoltak a helyzeteink.”

Nagy verést mértek Szoboszlaiékra
Nagy verést mértek Szoboszlaiékra (Fotó: Darren Staples/AFP)

Szoboszlaiékra újabb fontos összecsapások várnak

A Liverpoolra a folytatásban is fontos mérkőzések várnak, szerdán például a címvédő francia Paris Saint-Germain otthonában vívnak Bajnokok Ligája-negyeddöntőt, majd a bajnokságban is helyt kell állniuk.

Össze kell kapnunk magunkat, mert ha így játszunk, akkor szerintem nagyon hamar elfelejthetjük a Bajnokok Ligája-szereplésünket és a jövő évit is! Szóval kicsit magunkba kell nézni, és elkezdeni azon gondolkodni, hogy hogyan csinálunk ebből a katasztrofális idényből egy olyat, amire emlékezni tudunk.”

Nyitókép: Peter Powell/AFP, archív

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Gubbio
2026. április 04. 18:49
A Manchester letérdelt a meccs előt a szivárványság és a feketeség tiszteletére, avagy csak úgy ukk-mukk-fukk megnyerte a meccset?
deniel
2026. április 04. 18:13
minek ide szöveg jóember nekünk csak a foci szóljon hát ez nagyon távol állt a Liverpooltól most már nem is tudom hányszor fordult ez már elő néha azt sem tudták hol a labda. szerintem szálljon magába mindenki és maradjon a realitás talaján. sok olyan játékos van aki nem tud annyit mint amit elvárnak. Hát ez ilyen egyszer fent egyszer lent....
machet
2026. április 04. 16:43
Ja,az igazságból meg egyre több van.
frankie-bunn
2026. április 04. 16:31
Slotot már decemberben el kellett volna küldeni, a PSG ellen még nagyon égés lesz...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!