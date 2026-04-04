Szoboszlai megtörve állt a kamera elé – ezt nyilatkozta a kiütésük után (VIDEÓ)

Hatalmas verést mértek Szoboszlaiékra – gálázott a Manchester City a Liverpool ellen
Szalah tizenegyest hibázott. Vajon marad Arne Slot?
Kimondta az igazságot. Szoboszlai nagyon csalódottan nyilatkozott a Liverpool 4–0-s kupaveresége után.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester City hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt az angol FA-kupa negyeddöntőjében, és ezzel bejutott a legjobb négy közé. A két magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést. Szoboszlai a meccs után a Spíler Tv-nek értékelt.
Először azt vetették fel neki, hogy vajon az első kapott góljuk volt-e a fordulópont.
„Szerintem nem a tizenegyes volt a fordulópont, sokkal inkább a második góljuk” – jelentette ki. Hozzátette: a szünet előtt egy perccel megkapni a második gólt nem túl pozitív dolog, mert a Manchester City ellen idegenben nem sok csapat tud kétgólos hátrányt ledolgozni.
Megkérdezték tőle, hogy min múlt a vereségük, hogy esetleg a válogatott szünet utáni fáradság lehet-e az oka.
„Ez nem lehet kifogás. Ők is ugyanúgy a válogatottjuknál voltak, ők is ugyanúgy játszottak. Ha nem vagy kész, akkor szólj, és akkor a padon kezdesz. Nem arról volt szó, hogy fáradtak vagyunk, hogy 12.45-kor kell játszani, hogy ez egy FA-kupa-meccs vagy bármi más. Ezek mind csak kifogások lennének.
A jobb csapat nyert, és ez látszódott is. Az első félidőben el kellett volna döntenünk a meccset, mert megvoltak a helyzeteink.”
A Liverpoolra a folytatásban is fontos mérkőzések várnak, szerdán például a címvédő francia Paris Saint-Germain otthonában vívnak Bajnokok Ligája-negyeddöntőt, majd a bajnokságban is helyt kell állniuk.
Össze kell kapnunk magunkat, mert ha így játszunk, akkor szerintem nagyon hamar elfelejthetjük a Bajnokok Ligája-szereplésünket és a jövő évit is! Szóval kicsit magunkba kell nézni, és elkezdeni azon gondolkodni, hogy hogyan csinálunk ebből a katasztrofális idényből egy olyat, amire emlékezni tudunk.”
A magyar válogatott csapatkapitánya eléggé frusztrált volt a lefújás után. Szoboszlai a szurkolók reakciója miatt húzta fel magát.
A Liverpool vezetőedzője értékelt. Arne Slot reagált Szoboszlai Dominik szavaira.
Dan Jørgensen, az EU energiáért felelős biztosa szerint pedig „az EU a legrosszabb forgatókönyvre készül”.