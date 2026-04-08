Paris Saint-Germain (PSG) Liverpool Bajnokok Ligája Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai új becenevet kapott Liverpoolban

2026. április 08. 08:11

A Liverpool játékosaitól a legjobb formájukra lesz szükség ahhoz, hogy legyőzhessék a PSG-t. Szoboszlai Dominik kapcsán abban bíznak, hogy egy szabadrúgásnál megint „elsül majd a lába”.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool szerdán a címvédő Paris Saint-Germaint fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A szakértők a párharc favoritjának a francia gárdát tartják, amely tavaly a nyolcaddöntőben tizenegyesekkel múlta felül a Vörösöket. Az angol klub egyik szurkolói oldala, a Facebookon több mint 4 millió követővel rendelkező „The Liverpool Zone” a meccset megelőzően arról elmélkedett, Arne Slot együttesének hogyan lehet esélye a továbbjutásra a párizsiak ellen.

A szerkesztők 4–3–3-as hadrendben állították össze a csapatot, és az általuk legerősebbnek vélt kezdő tizenegybe bekerülő játékosokhoz odaírták, milyen teljesítményre van szükség tőlük ahhoz, hogy a Liverpool legyőzhesse a PSG-t: 

Szoboszlai arcképe alá a „Freekick Szobo” felirat került, utalva arra, hogy a magyar válogatott csapatkapitányától megint kellene egy olyan szabadrúgásgól, mint amilyet az Arsenalnak, a Manchester Citynek vagy a BL-ben az Olympique Marseille-nek lőtt,

míg Kerkez Milostól azt a produkciót várják el, mint amit az előző, 2024–2025-ös évadban a Bournemouth színeiben nyújtott.

Ami a többieket illeti: 

  • Jeremie Frimpontól és Florian Wirtztől a leverkuseni, 
  • Hugo Ekitikétől a frankfurti, 
  • a súlyos sérüléséből visszatérni készülő Alexander Isaktól a Newcastle Unitednél mutatott formáját várják el, 
  • a kapus Giorgi Mamardasvilitől pedig azt, amit a grúz (georgiai) válogatottban megszokhattunk tőle. 
  • Mohamed Szalahtól és Ryan Gravenberchtől a 2024–2025-ös, 
  • Joe Gomeztől a 2019–2020-as, 
  • a csapatkapitány Virgil van Dijktől pedig a 2018–2019-es énjét szeretnék viszontlátni.

 

A párharc első meccsét szerdán 21 órától játsszák Párizsban. A visszavágót jövő kedden rendezik az Anfielden. A továbbjutó együttes az elődöntőben a Bayern Münchennel vagy a Real Madriddal találkozik majd.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
londonbaby
2026. április 08. 11:32
na végre a rendes neve amúgy is már snassz volt.. fullra elkoptatták itt .. mondjuk nem csodálom minden 3. cikk róla szól.. Remélem a csap az nem dugul el tőle .... amúgy láttam szép tiszta új mezben is. Mandi ??! nem tudjátok véletlen milyen márkás mosószert használ és mennyibe kerül ?
Camael
2026. április 08. 09:52
" Liverpool szerdán a címvédő Paris Saint-Germaint fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén." napi szoboszlaizás, még azt sem tudja az író hogy Párizsban játszanak
röviden
2026. április 08. 08:22
Ahogy megnéztem tegnap a Real- Bayernt, ha továbbjutnak is, a következő forduló csúfos lenne.
