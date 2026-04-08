Szoboszlai új becenevet kapott Liverpoolban

Ez nem influenzajárvány – Szoboszlaiék nem „sírnak”, de rossz hírt kaptak a budapesti BL-döntő előtt
Van, aki szerint ez nem korrekt.
A Liverpool játékosaitól a legjobb formájukra lesz szükség ahhoz, hogy legyőzhessék a PSG-t. Szoboszlai Dominik kapcsán abban bíznak, hogy egy szabadrúgásnál megint „elsül majd a lába”.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool szerdán a címvédő Paris Saint-Germaint fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A szakértők a párharc favoritjának a francia gárdát tartják, amely tavaly a nyolcaddöntőben tizenegyesekkel múlta felül a Vörösöket. Az angol klub egyik szurkolói oldala, a Facebookon több mint 4 millió követővel rendelkező „The Liverpool Zone” a meccset megelőzően arról elmélkedett, Arne Slot együttesének hogyan lehet esélye a továbbjutásra a párizsiak ellen.
A szerkesztők 4–3–3-as hadrendben állították össze a csapatot, és az általuk legerősebbnek vélt kezdő tizenegybe bekerülő játékosokhoz odaírták, milyen teljesítményre van szükség tőlük ahhoz, hogy a Liverpool legyőzhesse a PSG-t:
Szoboszlai arcképe alá a „Freekick Szobo” felirat került, utalva arra, hogy a magyar válogatott csapatkapitányától megint kellene egy olyan szabadrúgásgól, mint amilyet az Arsenalnak, a Manchester Citynek vagy a BL-ben az Olympique Marseille-nek lőtt,
míg Kerkez Milostól azt a produkciót várják el, mint amit az előző, 2024–2025-ös évadban a Bournemouth színeiben nyújtott.
Ezt is ajánljuk a témában
Ami a többieket illeti:
A párharc első meccsét szerdán 21 órától játsszák Párizsban. A visszavágót jövő kedden rendezik az Anfielden. A továbbjutó együttes az elődöntőben a Bayern Münchennel vagy a Real Madriddal találkozik majd.
Ezt is ajánljuk a témában
Csoda, hogy csak három gólt láttunk a spanyol fővárosban.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem maradt más a Tiszának, mint a valóság elemi erejű tagadása. Izomból, ahogy a csövön kifér, még négy napig. Kohán Mátyás írása.