szövetségi kapitány mircea lucescu román válogatott

Elhunyt Mircea Lucescu, a román válogatott szövetségi kapitánya

2026. április 07. 21:23

A 80 éves szakember március 29-én került kórházba, azt követően, hogy rosszul lett a válogatott egyik edzését megelőző technikai értekezleten.

2026. április 07. 21:23
Elhunyt Mircea Lucescu, a román válogatott szövetségi kapitánya – írja az Agerpres a bukaresti sürgősségi egyetemi kórház közleménye alapján.

A 80 éves szakember március 29-én került kórházba, azt követően, hogy rosszul lett a válogatott egyik edzését megelőző technikai értekezleten. Utólag kiderült, hogy szívinfarktust szenvedett. Az elmúlt napokban az állapota rosszabbodott, a vizsgálatok agyi iszkémiára utaló jeleket és tüdőembóliás gócpontokat tártak fel.

Az orvosok kedden, román idő szerint 20:30 körül állapították meg a halál beáltát.

Mircea Lucescu labdarúgóként pályafutása legnagyobb részében (1963-1977) a Bukaresti Dinamo játékosa volt. A román válogatottat két alkalommal, 1981 és 1986, illetve 2024 és 2026 között vezette. Ő juttatta ki első ízben, 1984-ben, a román nemzeti tizenegyet az Európa-bajnokságra.

A Galatasaray csapatával 2000-ben UEFA-szuperkupát, a Sahtar Donyeckkel 2009-ben UEFA-kupát nyert. Vezetőedzője volt a Brescia, a Besiktas, a Zenit Sankt Ptersburg és a Dinamo Kiev csapatának is.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
21ezerft
2026. április 07. 23:28
Bár emberként nem kedveltem, de az edzőként elért eredményei elismerésre méltók. Nyugodjék békében!
bagoly-29
2026. április 07. 23:05
Nyugodjon békében, de egy magyarfaló vajdahunyadi volt...
survivor
2026. április 07. 22:31
Jó focista volt ! RIP !
