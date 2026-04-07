Elhunyt Mircea Lucescu, a román válogatott szövetségi kapitánya – írja az Agerpres a bukaresti sürgősségi egyetemi kórház közleménye alapján.
A 80 éves szakember március 29-én került kórházba, azt követően, hogy rosszul lett a válogatott egyik edzését megelőző technikai értekezleten. Utólag kiderült, hogy szívinfarktust szenvedett. Az elmúlt napokban az állapota rosszabbodott, a vizsgálatok agyi iszkémiára utaló jeleket és tüdőembóliás gócpontokat tártak fel.
Az orvosok kedden, román idő szerint 20:30 körül állapították meg a halál beáltát.
Mircea Lucescu labdarúgóként pályafutása legnagyobb részében (1963-1977) a Bukaresti Dinamo játékosa volt. A román válogatottat két alkalommal, 1981 és 1986, illetve 2024 és 2026 között vezette. Ő juttatta ki első ízben, 1984-ben, a román nemzeti tizenegyet az Európa-bajnokságra.
A Galatasaray csapatával 2000-ben UEFA-szuperkupát, a Sahtar Donyeckkel 2009-ben UEFA-kupát nyert. Vezetőedzője volt a Brescia, a Besiktas, a Zenit Sankt Ptersburg és a Dinamo Kiev csapatának is.
(MTI)
