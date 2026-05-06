„Kinevettették magukat a döntéshozók” – ezért nem lett a magyar sikeredző Marco Rossi előtt szövetségi kapitány

Herczeg András sikeredzőnek számít hazánkban, hiszen a Debrecen csapatával 2009-ben és 2010-ben is megnyerte a labdarúgó magyar bajnoki címet, ráadásul mindkét évben európai csoportkörbe jutott az együttessel: előbb a Bajnokok Ligájába, majd az Európa-ligába.

A jelenleg a DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozó szakember a Team Finder Pro podcast vendége volt, ahol arról beszélt: 2017-ben közel került ahhoz, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya legyen.