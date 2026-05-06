Debrecen szövetségi kapitány herczeg andrás

„Kinevettették magukat a döntéshozók” – ezért nem lett a magyar sikeredző Marco Rossi előtt szövetségi kapitány

2026. május 06. 14:21

2017-ben majdnem szövetségi kapitány lett a magyar sikeredző. Herczeg András elárulta, végül miért mondott nemet az MLSZ megkeresésére.

Herczeg András sikeredzőnek számít hazánkban, hiszen a Debrecen csapatával 2009-ben és 2010-ben is megnyerte a labdarúgó magyar bajnoki címet, ráadásul mindkét évben európai csoportkörbe jutott az együttessel: előbb a Bajnokok Ligájába, majd az Európa-ligába.

Herczeg András sikeres edző volt Debrecenben. Fotó: MTI/MTVA

A jelenleg a DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozó szakember a Team Finder Pro podcast vendége volt, ahol arról beszélt: 2017-ben közel került ahhoz, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya legyen.

„Volt felkérés a szövetségi kapitányi posztra, sőt, tárgyaltam is az illetékesekkel” – olvasható az NSO szemléjében.

Természetesen nagy megtiszteltetés volt a megkeresés, de végül úgy döntöttem, hogy nem vállalom el, mert nem éreztem úgy, hogy készen állnék a feladatra, így nemet mondtam. Hozzáteszem, hogy nem ez volt életem legnehezebb döntése.”

2017-ben végül Georges Leekens lett Bernd Storck utódja a beugró Szélesi Zoltán után, de a belga csak négy meccset élt túl, mígnem a jelenlegi szövetségi kapitány, Marco Rossi váltotta.

Herczeg András 2010-ben majdnem mindent megnyert

A beszélgetés során szóba került, hogy 2010-ben hiába nyert meg Herczeg hazai fronton mindent azok után, hogy ősszel a BL-ben is szerepelt a Lokival, mégis Mezey Györgyöt választották meg az év edzőjének.

„Nem bántott a dolog, nem csináltam belőle problémát és nagyon tiszteltem Mezey Györgyöt. Szerénységet és visszafogottságot tanítottam a játékosoknak, s ennek szellemében igyekeztem én is viselkedni. 

Akkori játékosom, az őszinte Dombi Tibor viszont nem köntörfalazott, elmondta, hogy kinevettetik magukat a döntéshozók, hogy ha ennyi siker után nem engem választanak meg az év edzőjének...

Az viszont büszkévé tesz, hogy egy állami kitüntetés után 2020-ban megkaptam a mesteredzői címet.”

