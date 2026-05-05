Lángok csaptak fel Debrecen határában, a város minden pontjáról látható a füstoszlop

A hajdú-bihariak mellett karcagi hivatásos tűzoltók is részt vesznek az oltásban.
Kigyulladt egy MÉH-telep Debrecenben, a külső Kassai úton, a lángoló hulladék mellett több épület is teljes terjedelmében ég, kettő már összedőlt – tájékoztatta a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t kedd kora délután.
Papp-Kunkli Nóra azt mondta, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre,
jelenleg 70 tűzoltó kilenc vízsugárral és úgynevezett magasoltóval igyekszik megfékezni a lángokat, a helyszínen van hét vízszállító kocsi is.
A hajdú-bihariak mellett karcagi hivatásos tűzoltók is részt vesznek az oltásban, a munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.
A szóvivő elmondta azt is, hogy a füst miatt folyamatosan méréseket végez mobillaboratóriumuk, senki nem sérült meg, a kigyulladt épületekben nem tartózkodtak emberek.
MTI/Mandiner
Nyitókép: haon.hu