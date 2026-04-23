Drámai képsorok: így lángol a szemét Kecskemétnél (VIDEÓ)

Nagy mennyiségű hulladék kapott lángra Kecskemét külterületén, a Korhánközi út térségében, az M5-ös autópálya közelében. A tűz egy hulladékfeldolgozó telepen keletkezett, ahol több száz köbméternyi papír és műanyag ég – számolt be Facebook-oldalán a Rádió 1.

A lángok megfékezésén a kecskeméti hivatásos tűzoltók dolgoznak, a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az oltási munkálatokat erőgép is segíti.