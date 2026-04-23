Teljesen leállt a magyar autópálya: aki Budapestre utazik, válasszon másik útvonalat

Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalát Inárcs közelében, a 37-es kilométernél – közölte az Útinform.

A közlekedőknek azt javasolják, hogy lehetőség szerint a 44-es számú, Dabas/Albertirsa csomópontnál térjenek le a főutak irányába.

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-t arról tájékoztatta, hogy egy személyautó hátulról nekiütközött egy kamionnak. A mentési munkálatok már megkezdődtek.