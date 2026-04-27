Kellemetlen: Molnár Áron úgy hergel, hogy alapvető információkkal sincs tisztában

Molnár Áron hétvégi bejegyzésében azt állította, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan mennek Kecskemétről honvédségi repülők a Közel-Keletre. Mint írta, „a honvédségi gépek jelöletlenek, nem látszódnak a flightradar-on. Leginkább Libanonba repülnek.. oda-vissza..”.

Csakhogy a Flightradaron sosem volt látható magyar honvédségi gép, és nem azért, mert mint Molnár Áron fogalmaz, „jelöletlenek” volnának.

A repülőgépeket ugyanis több jeladó alapján lehet követni, egyik ilyen az úgynevezett Automatic Dependent Surveillance–Broadcast, akár civilként is, itt: https://globe.adsbexchange.com/. A Flightradar viszont nem ezen azonosító alapján azonosítja a gépeket és teszi térképre, ezért nincs rajta a honvédségi gép, és nem azért, mert „jelöletlen” volna.