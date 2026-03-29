Aggasztó hírek érkeztek Romániából: kórházba került a magyarok által is jól ismert legenda

A román válogatott csütörtökön 1–0-ra kikapott Törökországtól a világbajnoki pótselejtező első fordulójában, így nem lehet ott a nyári tornán. Kedden barátságos mérkőzést játszik Szlovákiával idegenben, erre a találkozóra készült a keret, amikor a 80 éves szakember rosszul lett. A történtek után a román szövetség le akarta mondani a meccset, de ez irányú törekvése nem járt sikerrel.
A románok vasárnap este Lucescu nélkül utaznak el Pozsonyba. A szakvezetőt kórházban tartják, ahol a szívritmusának stabilizálásához szükséges diagnosztikai vizsgálatokat és terápiás beavatkozásokat végeznek el rajta.
