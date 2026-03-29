Aggasztó hírek érkeztek Romániából: kórházba került a magyarok által is jól ismert legenda

Kórházba került Mircea Lucescu, a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki a csapat vasárnapi edzése előtt rosszul lett – közölte a helyi sportági szövetség (FRF).

A korábban az Internazionalét, a török válogatottat és tizenkét éven át a Sahtar Donecket is irányító szakembert a nemzeti csapat orvosi stábja elsősegélyben részesítette, mielőtt a mentők stabilizálták az állapotát.