Ft
Ft
14°C
6°C
Ft
Ft
14°C
6°C
03. 29.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 29.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Mircea Lucescu román válogatott Románia

Aggasztó hírek érkeztek Romániából: kórházba került a magyarok által is jól ismert legenda

2026. március 29. 17:03

Kórházba került a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A 80 éves Mircea Lucescu a csapat vasárnapi edzése előtt lett rosszul.

2026. március 29. 17:03
null

Kórházba került Mircea Lucescu, a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki a csapat vasárnapi edzése előtt rosszul lett – közölte a helyi sportági szövetség (FRF).

A korábban az Internazionalét, a török válogatottat és tizenkét éven át a Sahtar Donecket is irányító szakembert a nemzeti csapat orvosi stábja elsősegélyben részesítette, mielőtt a mentők stabilizálták az állapotát.

Az edző állapota jelenleg stabil. Az érvényes orvosi protokollnak megfelelően, valamint a kockázatok kizárása érdekében Mircea Lucescut kórházba szállították, alapos kivizsgálás és speciális megfigyelés céljából

– áll az FRF közleményében.

A román válogatott csütörtökön 1–0-ra kikapott Törökországtól a világbajnoki pótselejtező első fordulójában, így nem lehet ott a nyári tornán. Kedden barátságos mérkőzést játszik Szlovákiával idegenben, erre a találkozóra készült a keret, amikor a 80 éves szakember rosszul lett. A történtek után a román szövetség le akarta mondani a meccset, de ez irányú törekvése nem járt sikerrel.

A románok vasárnap este Lucescu nélkül utaznak el Pozsonyba. A szakvezetőt kórházban tartják, ahol a szívritmusának stabilizálásához szükséges diagnosztikai vizsgálatokat és terápiás beavatkozásokat végeznek el rajta.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: YASIN AKGUL / AFP

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. március 29. 17:21
80 éves. Mi ebben az aggasztó?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!