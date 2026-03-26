Az ukrán népért harcoltak volna, de elbuktak – ezzel a magyar névvel nem számoltak

A magyar főváros után Prágát is ellepték az írek – a budapesti csodából merítenek erőt
Még a korrupciós botrány is a kezükre játszhat.
Írország, Dánia, Lengyelország, Olaszország, Koszovó, Svédország és Wales jutott tovább ez európai világbajnoki pótselejtezőben. A népéért elég gyengén harcoló Ukrajna csapatát Viktor Gyökeres mesterhármassal intézte el.
Szomorú napok köszöntöttek ránk, hiszen csütörtök este megkezdődtek az európai pótselejtezők a nyári labdarúgó-világbajnokságra. Nyilván mindenki emlékszik még rá élénken, hogy a magyar válogatott az írek ellen a Puskás Arénában sokáig nyeregben volt, aztán az utolsó pillanatokban elbukta a csoport második helyét.
Szoboszlai Dominikék nélkül rendezték tehát meg a pótselejtezők elődöntőit, az első mérkőzésen Törökország Romániát fogadta. A nem túl eseménydús mérkőzésen egyetlen gól döntött: a Real Madrid sztárja, Arda Güler találta meg egy parádés passzal Ferdi Kadioglut, aki tovább is lőtte a törököket, így az
ellenfelük a jövő keddi döntőben meglepetésre a Szlovákiát 4–3-ra Pozsonyban legyőző koszovói válogatott lesz.
Ezeket egyszerűen nem lehet megunni.
És ha már az írek: a magyar válogatott ellen mesterhármast szerző Troy Parrott korán vezetést szerzett a csehek ellen büntetőből, majd egy öngóllal már kettő volt a vendégek előnye Prágában, de Patrik Schick még a szünet előtt szépített 11-esből. A mérkőzés hajrájában aztán Ladislav Krejcinek az egyenlítés is összejött, így jelenleg is zajlik a hosszabbítás. A győztes azokkal a dánokkal találkozik, akik a papírformának megfelelően 4–0-ra győzték le hazai pályán Észak-Macedónia ellen.
A lengyel válogatott alaposan meglepte szurkolóit: hiába játszhattak hazai pályán, és volt ott a kezdőjükben Robert Lewandowski mellett Piotr Zielinski is, Jan Bednarek hatalmas hibája után Arber Hoxha szerezte meg a vendégeknek még az első félidőben a vezetést. Nagyon sokáig rezgett a lengyeleknek a léc, mígnem Sebastian Szymanski kiosztott egy-egy gólpasszt az említett két világsztárnak, így végül Lengyelország 2–1-es győzelmet aratott.
Keddi ellenfele pedig Svédország lesz, miután Ukrajna ellen győzött Valenciában. Pedig a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Szerhij Rebrov a találkozó előtt nagyon fogadkozott, hogy az ukrán népért fognak harcolni, és a háború miatt nagyon fontos, hogy ott legyenek a világbajnokságon.
A Fradi korábbi edzője szerint háborúban álló országa ennyit minimum megérdemel.
Nem lesznek, ehhez még csak közel sem voltak, veszélyes helyzetet sem sikerült kialakítaniuk.
A másik oldalon viszont nagyon élt az Arsenal magyar felmenőkkel is rendelkező csatára, Viktor Gyökeres, aki háromszor is bevette az ukránok kapuját, ezzel először triplázott a svéd válogatottban.
A legvégén Ukrajnának a szépítés összejöt, de Svédország így is simán nyert 3–1-re.
Olaszország Észak-Írországot fogadta Bergamóban, és bár a papírformának megfelelően komoly fölényt alakított ki, sokáig nem tudta bevenni a vendég kaput. Az 56. percben tört meg a jég, a Newcastle játékosa, Sandro Tonali szerezte meg a vezetést, majd kiosztott egy gólpasszt Moise Keannek, így 2–0 lett a vége.
Az olaszok ellenfele a Wales–Bosznia-Hercegovina párharc győztese lesz – ez a találkozó szintén hosszabbításba torkollott.
A keddi mérkőzések tétje már közvetlenül a kijutás a világbajnokságra.
Európai világbajnoki pótselejtező, elődöntők
Törökország–Románia 1–0
Szlovákia–Koszovó 3–4
Csehország–Írország 2–2 – még tart a hosszabbítás
Dánia–Észak-Macedónia 4–0
Lengyelország–Albánia 2–1
Ukrajna–Svédország 1–3
Olaszország–Észak-Írország 2–0
Wales–Bosznia-Hercegovina 1–1 – még tart a hosszabbítás
Április 12-én sorsdöntő országgyűlési választást rendeznek Magyarországon. A kormányfő úgy fogalmazott: „történelmi kihívások előtt állunk, ezért történelmi győzelmet kell aratnunk! Hárommillió szavazatot szeretnénk összegyűjteni!”
