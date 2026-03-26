Szerhij Rebrov: „Az ukrán népért fogunk harcolni!”

A magyar főváros után Prágát is ellepték az írek – a budapesti csodából merítenek erőt
Még a korrupciós botrány is a kezükre játszhat.
A Fradi korábbi edzője szerint háborúban álló országa ennyit minimum megérdemel. A csütörtökön a svédekkel összecsapó ukrán válogatott szövetségi kapitánya a világbajnoki szereplés kiharcolását tűzte ki célul.
Csütörtök este megkezdődnek a világbajnoki selejtezősorozat rájátszásküzdelmei – fájdalom, a magyar helyett az ír labdarúgó-válogatott részvételével. Ott lesz viszont a playoffban a csoportmásodikként végző ukrán csapat, amelynek első körben Svédországon kellene túljutnia. A háborús helyzet miatt az ukránok Valenciában „fogadják” a svédeket, a sorsdöntő párharc előtt pedig Szerhij Rebrov szövetségi kapitány ismét lelkesítő szózatot intézett fiaihoz.
A Ferencváros korábbi edzője elmondta, hatalmas jelentőséggel bírna számukra a vb-részvétel kiharcolása, hiszen ők a játékosokkal együtt ezzel tudnának tenni a háborúban álló nemzetükért.
Valamit mindenképpen tennünk kell a népünkért, amely már több, mint négy éve háborúban áll. Szerintem megérdemlik. Biztos vagyok benne, hogy a játékosaim harcolni fognak a pályán, beleadnak mindent. Azok után, ami történik, rendkívül fontos, hogy ott legyünk a világbajnokságon"
– szögezte le Rebrov.
Az ukrán válogatott legutóbb 2006-ban járt világbajnokságon, a jelenlegi szövetségi kapitány akkor még játékosként segítette negyeddöntőig a nemzeti együttest. Ukrajna válogatottja – amely ősszel a mieinkkel is találkozik a Nemzetek Ligájában – továbbjutás esetén a Lengyelország–Albánia párharc győztesével küzd meg a 2026-os világbajnoki részvételért.
Nyitókép: Michal Cizek / AFP
