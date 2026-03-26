Ukrajna vb-selejtező Szerhij Rebrov FTC

Szerhij Rebrov: „Az ukrán népért fogunk harcolni!”

2026. március 26. 15:42

A Fradi korábbi edzője szerint háborúban álló országa ennyit minimum megérdemel. A csütörtökön a svédekkel összecsapó ukrán válogatott szövetségi kapitánya a világbajnoki szereplés kiharcolását tűzte ki célul.

null

Csütörtök este megkezdődnek a világbajnoki selejtezősorozat rájátszásküzdelmei – fájdalom, a magyar helyett az ír labdarúgó-válogatott részvételével. Ott lesz viszont a playoffban a csoportmásodikként végző ukrán csapat, amelynek első  körben Svédországon kellene túljutnia. A háborús helyzet miatt az ukránok Valenciában „fogadják” a svédeket, a sorsdöntő párharc előtt pedig Szerhij Rebrov szövetségi kapitány ismét lelkesítő szózatot intézett fiaihoz. 

REBROV, Szerhij ukrán szövkap
Szerhij Rebrov a pályán küldi harcba az ukrán csapatot (Fotó: Christopher Neundorf)

Mindent megtesznek az ukrán vb-részvételért

A Ferencváros korábbi edzője elmondta, hatalmas jelentőséggel bírna számukra a vb-részvétel kiharcolása, hiszen ők a játékosokkal együtt ezzel tudnának tenni a háborúban álló nemzetükért. 

Valamit mindenképpen tennünk kell a népünkért, amely már több, mint négy éve háborúban áll. Szerintem megérdemlik. Biztos vagyok benne, hogy a játékosaim harcolni fognak a pályán, beleadnak mindent. Azok után, ami történik, rendkívül fontos, hogy ott legyünk a világbajnokságon"

szögezte le Rebrov.

Az ukrán válogatott legutóbb 2006-ban járt világbajnokságon, a jelenlegi szövetségi kapitány akkor még játékosként segítette negyeddöntőig a nemzeti együttest. Ukrajna válogatottja – amely ősszel a mieinkkel is találkozik a Nemzetek Ligájában – továbbjutás esetén a Lengyelország–Albánia párharc győztesével küzd meg a 2026-os világbajnoki részvételért.

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

* * *

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. március 26. 16:37
Hogy hogy nincsenek urán fasszopók a kommentelők között? Nem kapták meg a járandóságukat?! 🤣🤣🤣🤣
Skulo
2026. március 26. 16:25
Nyugodtan jàtszhattak volna Nyįregyhåzån is. Ja az túl olcsó.
nempolitizalok-0
2026. március 26. 16:17
Akkor irány a front.
regginafeyenoordinterstpaulivasas
2026. március 26. 16:04
Rebrov a háború kitörésekor jelezte, fegyvert kér, és kész harcolni. Fura módon azóta Európa másik felén, Mallorcán él és sütteti a hasát az egész családjával. Nagy szavak... A honfitársai meg vérükkel áztatják a földjüket... Nagy szavak, gyenge "emberek"...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!