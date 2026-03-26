A magyar főváros után Prágát is ellepték az írek – a budapesti csodából merítenek erőt

Bár a cseh válogatottat ez a botrány nem érinti, egy ilyen ügy kirobbanása aligha segíti a felkészülését.

Mindeközben az írek még mindig a fellegekben járnak, és a két magyarok elleni meccs hajrájából, valamint a portugálok elleni történelmi sikerből táplálkoznak.

Irish fans out in force a short distance from Prague’s Old Town Square, just under 24 hours before the kickoff of the big game against the Czechs. #COYBIG pic.twitter.com/YWbLY0V8UG — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) March 25, 2026

A szurkolóik készen állnak arra, hogy 24 év után egy újabb világbajnoksági részvételnek örülhessenek – előtte azonban még Csehországban kell győzniük.

Republic Of Ireland fans singing pink pony club in Prague 🇮🇪



pic.twitter.com/xVTGJgeCNN — FootballAwaydays (@Awaydays23) March 25, 2026

A hírek szerint több mint hatezer ír szurkoló repült Prágába, akiket cseppet sem érdekel, hogy csak ezer jegy áll rendelkezésükre, mert ha nincs belépőjük, akkor is buliznak legalább egy jót.

“Ireland have the best fans in the world, if we don’t get a ticket, we’re here to have fun” 🇮🇪💚



Over 6,000 Irish fans have travelled to Prague for tomorrow’s clash, with only 1,000 holding tickets, that hasn’t stopped them painting the city green.#vmsport #coybig pic.twitter.com/YmX7PfeFbZ — Virgin Media Sport (@VMSportIE) March 25, 2026

Volt olyan is, aki Ausztráliából repült Csehországba.

🗣️"I've done a Stephen Ireland on it." 😅



Ireland fan Max arrives in Prague via Sydney.



An ordinary Irish hero.pic.twitter.com/bWUKrpJ1Rd — Balls.ie (@ballsdotie) March 24, 2026

A másik elődöntőben az olaszok réme, Észak-Macedónia és Dánia csap össze. Utóbbi nagyon elszúrta a selejtező végét – úgy is fogalmazhatunk, hogy a dánok fordított utat jártak be, mint az írek. Otthon bombameglepetésre csak ikszeltek a fehéroroszokkal, majd a skótok elleni idegenbeli sorsdöntő meccsen még a 93. percben vb-kijutó helyen álltak, de végül 4–2-re kikaptak, és így pótselejtezőre kényszerültek. Itt, ha legyőzik az északmacedónokat, utána Csehországban vagy a ki tudja milyen magasságokban járó íreket kellene vendégként felülmúlniuk a világbajnokságért.

D-ÁG

ELŐDÖNTŐ

20.45: Dánia (1.)–Észak-Macedónia (4.)

20.45: Csehország (2.)–Írország (3.)

DÖNTŐ

március 31.: Csehország/Írország–Dánia/Észak-Macedónia

