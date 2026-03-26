A magyar főváros után Prágát is ellepték az írek – a budapesti csodából merítenek erőt

2026. március 26. 13:28

Jönnek a világbajnoki pótselejtezők! Az írek tovább írnák történetüket, míg az olaszok elkerülnék az újabb blamát.

Balázs Dávid

Csütörtökön rendezik a labdarúgó-világbajnokság európai pótselejtezőjének elődöntőit. Többek között pályára lépnek a magyar válogatott csoportjából továbbjutó írek, az elmúlt két vb-ről lemaradó olaszok és az első körben alaposan leszereplő svédek is.

Emlékeztetőül: Szoboszlai Dominikék a selejtezőcsoportjukban a harmadik helyen zártak, így nem maradt esélyük kijutni az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezte nyári világbajnokságra. Marco Rossi együttese az utolsó, sorsdöntő, november 16-i mérkőzésen úgy szenvedett 3–2-es vereséget Írországtól a Puskás Arénában, hogy a 80. percig 2–1-re vezetett, és a harmadik gólt a legutolsó, 96. percben kapta. Az írek ezzel a győzelemmel megelőzte a mieinket, és a második helyen a pótselejtezőbe jutottak, amelyben a sorsolásnál a harmadik kalapba kerültek.

A pótselejtezőbe 12 második jutott be, valamint négy olyan csoportelső a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös kiírásából, amelyek a vb-selejtezőben a harmadik vagy annál rosszabb helyen végeztek a csoportjukban. Utóbbi négy a negyedik kalapba került, míg előbbi 12 a világranglista helyezése alapján az első háromba. A sorsolásnál aztán egy első kalapos csapat mellé egy negyedik kalaposat, míg egy második kalapos mellé egy harmadik kalaposat húztak ki.

  • Az egymeccses elődöntőket az első és második kalapos csapatok játsszák otthon, míg a szintén egymeccses döntők esetében a pályaválasztót kisorsolták.
Az olaszok ismét pótselejtezőre kényszerülnek / Fotó: Stefano Rellandini/AFP

Három az olasz igazság?

Az olaszok szégyenszemre az előző két vb-ről is lemaradtak. Legutóbb a 2014-es Brazíliában rendezett tornán szerepeltek, de abban sem volt sok örömük, hiszen bár Angliát legyőzték a nyitófordulóban, ezután Costa Ricától és Uruguaytól is kikaptak, így emlékezetes módon az angolokkal karöltve búcsúztak.

Most úgy pótselejteznek, hogy a selejtezőben nyolcból hat meccset is megnyertek, viszont az Erling Haalanddal rohamozó norvégok mindenkin átgázoltak, és hibátlan teljesítménnyel megnyerték a csoportot. Olaszország Norvégiában 3–0-ra kapott ki, míg az utolsó fordulóban – amikor a gólkülönbség miatt lényegében már mindegy volt – 4–1-re Milánóban.

Az olaszoknak most otthon kötelező megvernie Észak-Írországot – bár ez az állítás a legutóbbi pótselejtezőben, Európa-bajnoki címvédőként Észak-Macedónia ellen is igaz volt az elődöntőben, mégis Palermóban 1–0-ra kikaptak. Ha most az első akadályt sikerrel tudnák venni, akkor utána még várna rájuk egy kőkemény idegenbeli mérkőzés a vb-ért.

VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ PÁROSÍTÁSA
EURÓPAI ZÓNA
A-ÁG
ELŐDÖNTŐ
20.45: Olaszország (1.)–Észak-Írország (4.) (Tv: Spíler2)
20.45: Wales (2.)–Bosznia-Hercegovina (3.)
DÖNTŐ
március 31.: Wales/Bosznia-Hercegovina–Olaszország/Észak-Írország

-
Az ukránoknak nehéz a sorsolásuk / Fotó: Sergei Gapon/AFP

A legkeményebb ág?

A B-ágra kerültek azok az ukránok, akik a franciák mögött lettek másodikak a csoportjukban. Pechükre megkapták a negyedik kalap „szörnyetegét”, Svédországot, amely bombameglepetésre győzelem nélkül, utolsóként zárt egy olyan négyesben, amelynek Svájc mellett Koszovó és Szlovénia is a tagja volt. A több nagyszerű támadót is felvonultató svédek a Nemzetek Ligája-szereplésüknek köszönhetik a pótselejtezőt, és aligha bánják, hogy az ukránokat kapták a sorsolásnál. A mérkőzést ráadásul az ismert háborús helyzet miatt semleges helyszínen, Valenciában rendezik.

A másik elődöntőben is kőkemény csata várható, a hollandok mögött végző Lengyelország azt az Albániát fogadja, amely a szerbeket megelőzve az angolok mögött jutottak tovább, és amely együttest jól ismerhetünk mi, magyarok is az előző világbajnoki selejtezősorozatból.

A formát, a körülményeket és az erőviszonyokat tekintve ez a legkiegyensúlyozottabb négyes. Érdekesség, hogy a sorsolásnál a négy ág közül hármon is az első kiemelt idegenben vívhatná a döntőjét, és papíron csak azok az ukránok játszhatnának otthon, akik meg a helyzetükből fakadóan nem tudnak.

B-ÁG
ELŐDÖNTŐ
20.45: Ukrajna (1.)–Svédország (4.) (Tv: Arena4)
20.45: Lengyelország (2.)–Albánia (3.) (Tv: Spíler1)
DÖNTŐ
március 31.: Ukrajna/Svédország–Lengyelország/Albánia

A törököknek jó esélyük van kijutni a világbajnokságra / Fotó: Ozan Kose/AFP

Szerencsés törökök?

A spanyolok mögött záró Törökország otthon egyértelmű esélyesnek számít Románia ellen. Ha pedig hozza a papírformát, utána az Észak-Írországot megelőző, de a németek mögött záró Szlovákia vagy a svédek és szlovénok előtt végző Koszovó vár rá. Annyi a nehezítés, hogy idegenben.

C-ÁG
ELŐDÖNTŐ
18.00: Törökország (1.)–Románia (4.) (Tv: Spíler2)
20.45: Szlovákia (2.)–Koszovó (3.)
DÖNTŐ
március 31.: Szlovákia/Koszovó–Törökország/Románia

Az írek boldogsága a Puskás Arénában
Az írek boldogsága a Puskás Arénában / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Újabb csodát csinálnak az írek?

Bár próbáljuk elfelejteni és túllendülni azon, ami novemberben történt, nem mehetünk el szó nélkül az írek pótselejtezője mellett. Az Örményország–Magyarország (0–1) mérkőzés után Írországnak szinte semmi esélyt nem adtak a továbbjutásra, miután előbb Dublinban le kellett volna győznie Portugáliát, majd Budapesten a mieinket. Végül mindkét bravúr összejött nekik, és így a futballtörténelmük talán legcsodálatosabb hetét zárták.

A sorsolást a harmadik kalapból várták, és azt a Csehországot kapták, amely a majdnem hibátlan horvátok mögött végzett a második helyen. Talán az írek malmára hajthatja a vizet, hogy a cseh labdarúgás történetének egyik, ha nem legnagyobb korrupciós botránya robbant ki a napokban. Elsősorban fogadási csalás áll a rendőrségi akció hátterében, de voltak példák „klasszikus” korrupcióra, megbundázott meccsekre is – írja a Nemzeti Sport.

„Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) korrupcióellenes hatósága és a Cseh Labdarúgó-szövetség (FACR) együttműködésével lefolytatott nyomozás a cseh labdarúgásban elterjedt bundázást, illetve fogadási csalást vizsgálja, s az ún. »korrupciós polip« csápjai az első információk alapján a cseh futball minden szintjére elérnek, az ifjúsági bajnokságoktól egészen az ország élvonaláig” – számolt be az NSO, és hozzátette: az egyik forrás szerint a fogadási csalások hátterében az ázsiai fogadási maffiák állnak.

Bár a cseh válogatottat ez a botrány nem érinti, egy ilyen ügy kirobbanása aligha segíti a felkészülését.

Mindeközben az írek még mindig a fellegekben járnak, és a két magyarok elleni meccs hajrájából, valamint a portugálok elleni történelmi sikerből táplálkoznak.

A szurkolóik készen állnak arra, hogy 24 év után egy újabb világbajnoksági részvételnek örülhessenek – előtte azonban még Csehországban kell győzniük.

A hírek szerint több mint hatezer ír szurkoló repült Prágába, akiket cseppet sem érdekel, hogy csak ezer jegy áll rendelkezésükre, mert ha nincs belépőjük, akkor is buliznak legalább egy jót. 

Volt olyan is, aki Ausztráliából repült Csehországba.

A másik elődöntőben az olaszok réme, Észak-Macedónia és Dánia csap össze. Utóbbi nagyon elszúrta a selejtező végét – úgy is fogalmazhatunk, hogy a dánok fordított utat jártak be, mint az írek. Otthon bombameglepetésre csak ikszeltek a fehéroroszokkal, majd a skótok elleni idegenbeli sorsdöntő meccsen még a 93. percben vb-kijutó helyen álltak, de végül 4–2-re kikaptak, és így pótselejtezőre kényszerültek. Itt, ha legyőzik az északmacedónokat, utána Csehországban vagy a ki tudja milyen magasságokban járó íreket kellene vendégként felülmúlniuk a világbajnokságért.

D-ÁG
ELŐDÖNTŐ
20.45: Dánia (1.)–Észak-Macedónia (4.)
20.45: Csehország (2.)–Írország (3.)
DÖNTŐ
március 31.: Csehország/Írország–Dánia/Észak-Macedónia

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
OrangeOrder
2026. március 26. 13:54
Nem szoktam a cseheknek szurkolni, de most nagyon... írek baszódjanak meg.
Reszelő Aladár
2026. március 26. 13:47
Olasz, lengyel, török, dán a kijutó nálam. Ha nem ez lenne, az meglepne. Bár a lengyelen még billegek.
