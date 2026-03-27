Nem kellett sokat várnunk: ahogy belépett a Puskásba, udvarolni kezdett a magyaroknak a Premier League-védő

Marco Rossi a Mandineren keresztül üzent Arne Slotnak: „Én sem szólok bele, mikor játszatja hátvédként Szoboszlait…”
A magyar kapitány nem örült a liverpooli tréner kijelentésének.
Leesett az álla a tapasztalt védőnek. A magyar–szlovén felkészülési mérkőzés előtt megnyertük az első csatát.
Megtartotta a magyarok elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját a szlovén labdarúgó-válogatott. Boštjan Cesar szövetségi kapitány számára – saját bevallása szerint – különleges lesz szombaton a mieink elleni felkészülési mérkőzés, mert ezen debütál a szlovén labdarúgó-válogatott élén. Így készülnek a magyar–szlovén felkészülési mérkőzésre a vendégek.
„Bár játékosként hozzászoktam ilyen nagy stadionokhoz, ez a találkozó mégis különleges lesz, mert most debütálok a nemzeti együttes szakvezetőjeként. A magyar csapat egészen kiváló, ráadásul jó egyéni képességeket is felvonultat, ennek ellenére elsősorban a saját tanítványaimra akarok koncentrálni, akiktől jó eredményre számítok” – mondta a pénteki sajtótájékoztatón a játékosként 101-szeres válogatott szakember.
Cesar az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, azt feltétlenül elvárja a játékosaitól, hogy az edzéseken mutatott energiával lépjenek pályára, emellett szintén célként említette, hogy együttese védekezésben és támadásban is kompakt, egységes maradjon a találkozó során. Szerinte ez úgy lehetséges, ha a támadók besegítenek a védekezésbe, illetve támadóharmadbeli labdabirtoklás esetén többen felzárkóznak hátulról, mert így lehetne minőségi helyzeteket kidolgozni.
A futballisták részéről a csapatkapitány Jaka Bijol arról beszélt, hogy a Puskás Aréna elképesztően gyönyörű stadion, a pálya egészen kiváló, a lelátón pedig várhatóan telt ház lesz, így nagy kihívás lesz ilyen meccset játszani egy olyan minőségi ellenféllel, mint a magyar válogatott.
„Jól ismerjük az új szövetségi kapitányt, aki új energiát hozott a csapathoz, erre szükségünk is volt jelen állapotunkban a csalódást keltő világbajnoki selejtezősorozatot követően” – mondta az MTI-nek a Leeds United védője. – „Jól sikerült a felkészülésünk. A cél kijutni a következő Európa-bajnokságra, amihez értelemszerűen javulnunk kell, amíg eljönnek az igazán fontos mérkőzések, de persze a végeredmény most is számít.”
A magyar és a szlovén együttes szombaton 18 órától a Puskás Arénában játszik egymással felkészülési mérkőzést, melyet élő, szöveges tudósításban követhetnek a Mandineren!
A magyar kapitány nem örült a liverpooli tréner kijelentésének.
