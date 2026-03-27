Nem kellett sokat várnunk: ahogy belépett a Puskásba, udvarolni kezdett a magyaroknak a Premier League-védő

Megtartotta a magyarok elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját a szlovén labdarúgó-válogatott. Boštjan Cesar szövetségi kapitány számára – saját bevallása szerint – különleges lesz szombaton a mieink elleni felkészülési mérkőzés, mert ezen debütál a szlovén labdarúgó-válogatott élén. Így készülnek a magyar–szlovén felkészülési mérkőzésre a vendégek.

„Bár játékosként hozzászoktam ilyen nagy stadionokhoz, ez a találkozó mégis különleges lesz, mert most debütálok a nemzeti együttes szakvezetőjeként. A magyar csapat egészen kiváló, ráadásul jó egyéni képességeket is felvonultat, ennek ellenére elsősorban a saját tanítványaimra akarok koncentrálni, akiktől jó eredményre számítok” – mondta a pénteki sajtótájékoztatón a játékosként 101-szeres válogatott szakember.