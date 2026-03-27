Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború országjárás Győr Szijjártó Péter Orbán Viktor választás

Orbán Viktor: Nemzeti egységre és tapasztalatra van szükség a háborúból való kimaradáshoz (Videó)

2026. március 27. 17:48

Olyan kormányra van szükség, amely meg tudja védeni Magyarországot és ki tud maradni a háborúból – emlékeztetett a miniszterelnök.

Veszprémből egyenesen Győrbe utazott Orbán Viktor, aki a Széchenyi téren lépett színpadra pénteken 18 órakor. A miniszterelnök Szijjártó Péter külügyminiszterrel beszélt az április 12-i országgyűlési választások tétjéről, melynek egyik legfontosabb része, hogy 

Magyarország kimaradjon a háborúból.

Orbán Viktor Veszprémben üzent a tiszásoknak, mint mondta, „szép dolog az ambíció, de most nem azokat az időket éljük, amikor kockáztatni lehet. Sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök. 

Most a Fidesz a biztos választás”

Veszprém után Győrben folytatatódott a miniszterelnök országjárása, ahol elsőként Fekete Dávid országgyűlési képviselőjelölt arról beszélt, a győriek hisznek a szeretet és az összefogás erejében, és a várost pedig leggazdagabb gazdasági térségévé tette a kormány. Mint mondta, vannak, akik a békés fejlődés ellen dolgoznak, a Tisza uszít, de a nemzeti oldal ezt nem hagyja.  

A legfontosabb, hogy április 12-én ismét Orbán Viktor válasszuk meg, fontos, hogy nagy győzelmet arassunk” 

– hangoztatta.

Szeles Szabolcs választókerületi jelölt azt hangsúlyozta, hogy sok mindre lehet büszke a város, köztük a hidakra, amelyek szimbolikus helyszínek is, mert mutatja, hogy a győriek mindenre képesek, akár egy folyót vagy egy hidat is elvisznek, ahogy annak idején tették a győriek a Rába gyárral.  

Erre a győri akaratra és munkára jelentkezem, a híd szerepét tudom belölteni a régi és az új győriek között. Hiszek a melóban és a békében, mert csak így tudunk élni”

 – mondta.

Mint fogalmazott, az ember szívének közepén Isten van, de ott van mellette a családja és a hazája is. – Európa bajban van, migrációs, gazdasági válságban van, több mint négy éve egy háború zajlik a szomszédunkban, és 

sokan azon dolgoznak, hogy belerángassanak minket ebbe a háborúba, és csak a magyar kormány beszél a béke hangján, miközben az unió rendre rossz választ ad a kihívásokra.

Az összes ukrán kém húzzon haza!

Szijjártó Péter külügyminiszter felszólalásában elsőként arról beszélt, hogy egy új világrend rajzolódik ki, kevesen láthatják és élhetik ezt át. – Háborús világkorszak előtt állunk, és 80 évvel a második világháború után újra vannak magyarok, akik saját tapasztalatból tudják, milyen hadifogolynak lenni. 

Reménytelen és értelmetlen háború zajlik a szomszédban, Ukrajna utcáin pedig nyílt embervadászat zajlik, minket pedig bele akarnak rángatni a háborúba zsarolással, nyomásgyakorlással. Mi pedig mindent megteszünk, hogy kimaradjunk ebből a háborúból”

 – hangsúlyozta. Hozzátette, Brüsszel hosszú háborút tervez, a magyarok pénzéből, és Ukrajnát be akarják hozni az unióba, de mi erre is nemet mondunk. Leszögezte, a magyarok békéje és biztonsága a legfontosabb, mi nem tartozunk semmivel az ukránoknak, és nem is kapnak semmit, se pénzt, se katonát, se tagságot. 

 Ezért már ukrán titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásba, Zelenszkij olajblokádot szervezett, megfenyegették a miniszterelnök családját, az én telefonomat lehallgatják.

 

 

A céljuk, hogy Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon ukránbarát miniszterelnökkel. De, mint mondta, a mi országunk a magyarok országa, annak jövőjéről csak mi dönthetünk. 

Az összes ukrán kém húzzon haza Ukrajnába! Mutassunk piros lapot az ukrán ügynököknek és kémeknek!”

 – hangoztatta.

Úgy folytatta, most teljes blokád alá akarják vonni hazánk energiaellátását, miközben az iráni háború miatt amúgy is nehéz helyzetben van Európa. Hozzátette, az oroszozók közül senki nem mondta, hogy szeretne háromszoros árat fizetni a gázért. Mint mondta, Magyarország biztonsága és sikere azon múlik, jóban tudunk-e lenni egyszerre az amerikaiakkal, a kínaiakkal, az oroszokkal és a törökökkel.

 Ma egész Európában egy politikai vezető van, aki erre képes, az pedig Orbán Viktor.

Mi hiszünk a szeretet és összefogás erejében

A miniszterelnök győri felszólalását azzal kezdte, hogy három fajta ember van a téren:  azok, akiknek közös szenvedélye Magyarország, akiknek fontos, hogy szabad, független és szuverén állam legyünk, aztán vannak, akik még nem tudják, melyik lábukra álljanak április 12-én, a harmadik fajta pedig hátul a félhomályban sípol. „Ők azért jöttek, hogy elrontsák az estét, de ez nem fog sikerülni. – De nem baj, hogy itt vannak, talán az egész ország látja őket, fontos látni a különbséget köztük és köztünk, nekik az okoz örömöt, ha másét elronthatják, nekünk meg az fontos, hogy egyet érthetünk fontos dolgokban

Mi hiszünk a szeretet és összefogás erejében, kívánjuk, hogy a tiszások is megtapasztalhassák ezt egyszer” 

– fogalmazott.

Úgy folytatta, Győr tíz év alatt háromszorosára növelte gazdasági termelékenységét, mindenkinek, aki dolgozni akar, van munkája, ez a 2010-ben vállalt munkalapú társadalom. A mostani ciklus végére reményeink szerint ötmillió ember fog dolgozni, és egymillió forint lesz az átlagbér. 

Az apa férfi, az anya nő, ráadásul adómentes

Az elmúlt négy évről azt mondta, igazságtalan volt, olyan bajok voltak, „amit nem mi okoztunk”. – 2022-ben tört ki a háború, ennek árnyékában csináltuk az elmúlt négy évet, ami blokkolta a gazdaságot is. 

„A magyar kormány harcolt, és kitűztünk célokat. Megígértem, hogy kívül maradunk a háborún, ezt megcsináltuk. Vállaltam, hogy nem a nyugdíjasokkal fizettetjük meg a háború árát, megtörtént, a 14. havi nyugdíjat is bevezettük. A munka alapú gazdaságot sem hagytuk el, újabb munkahelyeket hoztunk létre. És a családok is megkapták az őket megillető elismerést” – tette hozzá.

A házasság egy férfi és egy nő között köttethet, az apa férfi, az anya nő, ráadásul adómentes”

– szögezte le. 

Kiemelte, ha nincs gyerek, nincs jövő, ha van gyerek, van jövő, ezt a háború árnyékában is szem előtt tartottuk, így a világon egyedül Magyarországon adómentesek a 2 gyermeket nevelő édesanyák. A tiszásoknak azt üzente, hogy létrehozták a fiatalok lakástámogatási programját, így a magyar fiatalok jutnak legkönnyebben lakáshoz egész Európában.

 

A kormányfő elmondta, a háború kitörésekor hazánk az összes ukrán menekültet befogadta, iskolákat hoztak létre, munkalehetőséget adtak, mindent megtettek, amit megtehettek az ukránokért. Úgy szólt: „nem sértődünk meg, hogy ők tönkretennék Magyarországot, de nem fogjuk a kedvetekért tönkretenni a hazánkat, nem adjuk a fiainkat, a gyermekeinket, a fegyvereinket”.

Közben, mint mondta, 

az ukrán titkosszolgálatok ki-be járnak a Tiszához, pénzt, politikai támogatást adnak a tiszának, hogy ukránbarát kormány alakuljon. – Erre fütyüljetek Tiszások! – üzente a miniszterelnök.

Közölte, a következő években is szembe kell nézni a jelenlegi kihívásokkal és

 olyan kormányra van szükség, aki meg tudja védeni Magyarországot, ki tud maradni a háborúból.

„Erre 2022-ben képesek voltunk, és mi a jövőben is képesek leszünk”. Mint mondta, két dolog kell a kimaradáshoz, az egyik a nemzeti egység, a másik a tapasztalat. Szép dolog az ambíció, de most tapasztalt emberekre van szükség, a tiszások még várhatnak – üzente Orbán Viktor Győrben.

(Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook)

 

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dejavu
2026. március 27. 19:31
dzsini75 2026. március 27. 19:30 Győrben a ködbe veszett a "rendszerváltó hangulat"….. Még két hét és a Szektát utoléri a valóság miből gondolod?
Válasz erre
0
1
dzsini75
2026. március 27. 19:30
A Tisza szlogenből csak a SOHA lesz az igaz….. 👌🏼🤫😁
Válasz erre
0
0
dzsini75
2026. március 27. 19:30
Győrben a ködbe veszett a "rendszerváltó hangulat"….. Még két hét és a Szektát utoléri a valóság…… 😉💪🏽☝🏼
Válasz erre
2
1
dejavu
2026. március 27. 19:30
pot_ember 2026. március 27. 19:27 A tiszások miért nem MP rendezvényeire mennek, oda jobban kellenének tömegnek, akkor nem kellene megtámadni a drónos srácot, hogy ne tudja megmutatni milyen kevesen vannak. Esztergom: Orbán: 2100 MP: 2500
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!