Orbán Viktor: Nemzeti egységre és tapasztalatra van szükség a háborúból való kimaradáshoz (Videó)

– fogalmazott.

Úgy folytatta, Győr tíz év alatt háromszorosára növelte gazdasági termelékenységét, mindenkinek, aki dolgozni akar, van munkája, ez a 2010-ben vállalt munkalapú társadalom. A mostani ciklus végére reményeink szerint ötmillió ember fog dolgozni, és egymillió forint lesz az átlagbér.

Az apa férfi, az anya nő, ráadásul adómentes

Az elmúlt négy évről azt mondta, igazságtalan volt, olyan bajok voltak, „amit nem mi okoztunk”. – 2022-ben tört ki a háború, ennek árnyékában csináltuk az elmúlt négy évet, ami blokkolta a gazdaságot is.

„A magyar kormány harcolt, és kitűztünk célokat. Megígértem, hogy kívül maradunk a háborún, ezt megcsináltuk. Vállaltam, hogy nem a nyugdíjasokkal fizettetjük meg a háború árát, megtörtént, a 14. havi nyugdíjat is bevezettük. A munka alapú gazdaságot sem hagytuk el, újabb munkahelyeket hoztunk létre. És a családok is megkapták az őket megillető elismerést” – tette hozzá.

A házasság egy férfi és egy nő között köttethet, az apa férfi, az anya nő, ráadásul adómentes”

– szögezte le.

Kiemelte, ha nincs gyerek, nincs jövő, ha van gyerek, van jövő, ezt a háború árnyékában is szem előtt tartottuk, így a világon egyedül Magyarországon adómentesek a 2 gyermeket nevelő édesanyák. A tiszásoknak azt üzente, hogy létrehozták a fiatalok lakástámogatási programját, így a magyar fiatalok jutnak legkönnyebben lakáshoz egész Európában.

A kormányfő elmondta, a háború kitörésekor hazánk az összes ukrán menekültet befogadta, iskolákat hoztak létre, munkalehetőséget adtak, mindent megtettek, amit megtehettek az ukránokért. Úgy szólt: „nem sértődünk meg, hogy ők tönkretennék Magyarországot, de nem fogjuk a kedvetekért tönkretenni a hazánkat, nem adjuk a fiainkat, a gyermekeinket, a fegyvereinket”.

Közben, mint mondta,

az ukrán titkosszolgálatok ki-be járnak a Tiszához, pénzt, politikai támogatást adnak a tiszának, hogy ukránbarát kormány alakuljon. – Erre fütyüljetek Tiszások! – üzente a miniszterelnök.

Közölte, a következő években is szembe kell nézni a jelenlegi kihívásokkal és

olyan kormányra van szükség, aki meg tudja védeni Magyarországot, ki tud maradni a háborúból.

„Erre 2022-ben képesek voltunk, és mi a jövőben is képesek leszünk”. Mint mondta, két dolog kell a kimaradáshoz, az egyik a nemzeti egység, a másik a tapasztalat. Szép dolog az ambíció, de most tapasztalt emberekre van szükség, a tiszások még várhatnak – üzente Orbán Viktor Győrben.

(Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook)