Covid: nem akarta beoltatni magát, hamisított, kirúgták a magyar válogatott ellenfelének szövetségi kapitányát

A kanadaiak és a svájciak is a magyarokat akarták, pedig most nem is Budapesten találkoznak
Tíz felkészülési mérkőzést játszik a világbajnokság előtt a magyar válogatott.
Patrick Fischer a közösségi médián keresztül szerzett hamis igazolást, hogy el tudjon utazni csapatával a 2022-es téli olimpia helyszínére. A svájci férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya kijátszotta Kína szigorú Covid-szabályait, majd négy évvel később, a hazai világbajnokság előtt a helyi közszolgálati televízió buktatta le.
Elképesztő sztori látott napvilágot: nem sokkal a hazai rendezésű világbajnokság előtt kirúgták a svájci jégkorong-válogatott szövetségi kapitányát. Patrick Fischer elismerte, hamis oltási igazolást használt a 2022-es pekingi olimpián, hogy megkerülje Kína szigorú beutazási szabályait a Covid-19 világjárványra vonatkozóan.
Bár ez négy éve történt, a svájci közszolgálati televízió (SRF) olyan dokumentumokkal szembesítette most, amelyek szerint
2023-ban mintegy 39 ezer svájci frankra (15,41 millió forint) bírságolták okirat-hamisítás miatt, miután a közösségi médián keresztül vásárolta a hamis igazolást.
Az SRF megerősítette: ezt követően ismerte be nyilvánosan a történteket – szúrta ki az Origo.
Az 50 éves edző hangsúlyozta, súlyos hibát követett el.
„Nagyon sajnálom, ha ezzel csalódást okoztam az embereknek. rendkívül nehéz helyzetben voltam, mert nem akartam beoltatni magam. Ugyanakkor semmiképpen sem akartam cserben hagyni a csapatomat az olimpián”
– fogalmazott a svájci hoki legsikeresebb szövetségi kapitánya.
Az esetre reagálva az ottani sportági szövetség közleményt adott ki. Ebből kiderül, a szervezet már tudott róla, de azt hitték, a büntetéssel el van rendezve az ügy.
„A bizalom és az integritás alapvető értékek sportágunkban és szervezetünkben. Mai szemmel nézve az akkori értékelésünk – miszerint az ügy lezárt – nem volt megfelelő. Ez az értékekről és a tiszteletről szól, amelyek a svájci jégkorong alapját képezik, és amelyeket Patrick Fischer 2022-ben nem tartott be. A szövetség sajnálja, hogy ezt a szempontot az első értékeléskor nem vette kellő súllyal figyelembe. Ugyanakkor köszönetet mond Patrick Fischernek a vitathatatlan sporteredményeiért. Irányítása alatt a svájci válogatott több mint egy évtized alatt folyamatosan fejlődött, a világranglistán a nyolcadik helyről a másodikra lépett elő, és három világbajnoki ezüstérmet szerzett, maradandó nyomot hagyva a svájci jégkorong történetében.”
Mint ismert, a magyar férfi jégkorong-válogatott a tavalyi dániai elit-világbajnokságon történelmet írt, először vívta ki a bennmaradást a legmagasabb osztályban. A mieink a házigazda, a 2025-ös vb-döntőben ismét alulmaradó Svájc mellett a címvédő Egyesült Államok, valamint Finnország, Németország, Lettország, és a legutóbb már negyeddöntős Ausztria, illetve a divízió 1/A-ból a jobbik feljutó Nagy-Britannia ellen küzdhetnek meg májusban az A jelű zürichi csoportban.
A 2022-es téli olimpia előtt Kína a világ egyik legszigorúbb járványügyi szabályozását alkalmazta: a résztvevőknek vagy fel kellett venniük a Covid-19 elleni oltást, vagy háromhetes karanténba kellett vonulniuk – mutat rá az Origo.
