A kanadaiak és a svájciak is a magyarokat akarták, pedig most nem is Budapesten találkoznak

„Az elsődleges szakmai célunk, hogy minél jobb ellenfelekkel gyakoroljunk – mondta Majoross Gergely. – Természetesen nem csak a saját elképzeléseinktől függ, hogy miként sikerül lekötni mérkőzéseket. Tavaly az volt az ellenfelek igénye, hogy Magyarországon játsszunk velük, és úgy alakult, hogy lett belőle nyolc hazai mérkőzés. Idén lesznek hazai és idegenbeli meccsek is, ugyanakkor az ellenfelek minőségére nem lehet panasz.

Nagyon nagy dolognak tartom, hogy Kanada úgy is játszani szeretne velünk, hogy most nem Budapesten és nem a telt házas MVM Dome-ban találkozunk, illetve, hogy Svájc megkeresett minket, hogy játsszunk velük kétszer. Ezek fontos lépések a válogatott életében, mind azt jelzik, hogy szépen, lassan felkerülünk a nemzetközi elit térképére.

Az út rögös és tudjuk, hogy ezek a csapatok ma lényegesen erősebbek nálunk, de mi akkor tudunk még jobbá válni, ha folyamatosan és minél többször topcsapatokkal játszhatunk. Én nagyon örülök, hogy ez idén még a tavalyinál is nagyobb számban és magasabb szinten sikerül.”

A tavaly fennállása során először bennmaradó válogatott már Zürichben játssza vb-mérkőzéseit. Május 16-án a finnek, másnap az osztrákok, 19-én a britek, 22-én a németek, 23-án a házigazda svájciak, 25-én a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiak, 26-án pedig a lettek lesznek az ellenfelek. A csoport első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban folytatja. A mieink számára a reális cél a bennmaradás lehet.