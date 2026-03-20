A kanadaiak és a svájciak is a magyarokat akarták, pedig most nem is Budapesten találkoznak

„Mindig a válogatottnak éltem, minden magyar sportolónak így kéne” – a Fradi klasszisának 38 évesen is a vb a cél
Erdélyiként még többet jelent a címeres mez, mindent megtesz, hogy ott lehessen Svájcban.
Kanada és Svájc is játszani akart a mieinkkel. A magyar jégkorong-válogatott tíz felkészülési mérkőzést játszik a világbajnokság előtt.
Hét ellenféllel összesen tíz felkészülési mérkőzést játszik a májusi elit-világbajnokság előtt a magyar férfi jégkorong-válogatott. A szövetség pénteki bejelentése szerint Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata a tavalyinál is több helyen és több találkozóval készül az egymást követő második A csoportos vb-jére, négy országban hét riválissal tíz meccse lesz. A sorozat a „Veletek Bárhova Turné 2.0” nevet viseli.
Az első két összecsapás a feljutásért harcoló lengyelekkel lesz április 16-án és 17-én a Megyeri úton, utóbbi napon előtte a közeli káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban 16 órakor a magyar női nemzeti együttes játszik divízió I/A vb-meccset az olaszokkal.
Ezt követően két részre oszlik a keret. Az egyik Svájcba utazik, és Bielben április 23-án és 24-én a hazaiak ellen mérkőzik meg, a másik fele a gárdának pedig 24-én Szombathelyen, míg 25-én Győrben a japánokkal találkozik. Utóbbi lesz az utolsó hazai fellépés a vb előtt. Május első két napján Koppenhágában játszik a Majoross-csapat, 1-jén Norvégia, 2-án pedig a házigazda Dánia lesz az ellenfél. Május 7-én Bledben a szlovénokkal találkozik a válogatott, amely a svájci vb-re már úgy utazik ki, hogy Neuchatelben május 13-án megmérkőzik Kanadával.
„Az elsődleges szakmai célunk, hogy minél jobb ellenfelekkel gyakoroljunk – mondta Majoross Gergely. – Természetesen nem csak a saját elképzeléseinktől függ, hogy miként sikerül lekötni mérkőzéseket. Tavaly az volt az ellenfelek igénye, hogy Magyarországon játsszunk velük, és úgy alakult, hogy lett belőle nyolc hazai mérkőzés. Idén lesznek hazai és idegenbeli meccsek is, ugyanakkor az ellenfelek minőségére nem lehet panasz.
Nagyon nagy dolognak tartom, hogy Kanada úgy is játszani szeretne velünk, hogy most nem Budapesten és nem a telt házas MVM Dome-ban találkozunk, illetve, hogy Svájc megkeresett minket, hogy játsszunk velük kétszer. Ezek fontos lépések a válogatott életében, mind azt jelzik, hogy szépen, lassan felkerülünk a nemzetközi elit térképére.
Az út rögös és tudjuk, hogy ezek a csapatok ma lényegesen erősebbek nálunk, de mi akkor tudunk még jobbá válni, ha folyamatosan és minél többször topcsapatokkal játszhatunk. Én nagyon örülök, hogy ez idén még a tavalyinál is nagyobb számban és magasabb szinten sikerül.”
A tavaly fennállása során először bennmaradó válogatott már Zürichben játssza vb-mérkőzéseit. Május 16-án a finnek, másnap az osztrákok, 19-én a britek, 22-én a németek, 23-án a házigazda svájciak, 25-én a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiak, 26-án pedig a lettek lesznek az ellenfelek. A csoport első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban folytatja. A mieink számára a reális cél a bennmaradás lehet.
A magyar válogatott világbajnoki felkészülési programja
Április 16. (csütörtök), 19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út
Április 17. (péntek), 19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út
Április 23. (csütörtök), 19.45: Svájc–Magyarország, Biel
Április 24. (péntek), 19.00: Magyarország–Japán, Szombathely; 19.45: Svájc–Magyarország, Biel
Április 25. (szombat), 18.00: Magyarország–Japán, Győr
Május 1. (péntek), 14.00: Magyarország–Norvégia, Koppenhága
Május 2. (szombat), 15.00: Dánia–Magyarország, Koppenhága
Május 7. (csütörtök), 18.30: Szlovénia–Magyarország, Bled
Május 13. (szerda), 19.00: Magyarország–Kanada, Neuchatel
Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás
