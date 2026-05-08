Előbb beleszálltak a magyar zászlót lengető Fradi-játékosba, most meg behívták a román válogatottba

A csakfoci.hu megjegyezte: Corbu Marius neve korábban a magyar válogatott kapcsán is felvetődött, hiszen magyar állampolgársággal is rendelkezik, ráadásul éveken át, 2020. és 2024. között Magyarországon futballozott. A játékos korábban nem is titkolta, hogy vonzó lett volna számára a magyar címeres mez, ugyanakkor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) jogosultsági szabályai és a román korosztályos válogatottságai miatt ez végül nem vált reális opcióvá. Most úgy tűnik, Hagi meghívójával végleg a román felnőttválogatott felé nyílt meg számára az út.

A románok egyébként nemrég azon kapták fel a vizet, hogy a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából tartott mez- és médiakampány során Corbu piros-fehér-zöldben, valamint magyar zászlóval „pózolt”. Emiatt voltak, akik azt követelték, hogy ne hívják már be a román válogatottba.