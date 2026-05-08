05. 08.
Hindrich Ottó Corbu Marius Fradi Ferencváros román válogatott Románia FTC

Előbb beleszálltak a magyar zászlót lengető Fradi-játékosba, most meg behívták a román válogatottba

2026. május 08. 18:11

Corbu Marius is meghívót kapott Gheorghe Hagi szövetségi kapitánytól. A Fradi játékosa először bizonyíthat a román labdarúgó-válogatottban.

A nemrég kinevezett Gheorghe Hagi keretet hirdetett a román labdarúgó-válogatott júniusi felkészülési mérkőzéseire. Két magyarországi kötődésű játékos, a Ferencvárosi TC középpályása, Corbu Marius, valamint a Legia Varsó kapusa, Hindrich Ottó is egyaránt újoncként kapott meghívót – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.

Corbu meghívót kapott a román válogatottba
Corbu Marius meghívót kapott a román válogatottba / Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A székely-csángó származású Corbu januárban igazolt a Fradihoz, amely sajtóhírek szerint 1,5 millió eurót fizetett érte az APOEL Nicosiának. A 24 éves középpályás gyorsan letette a névjegyét Magyarországon, első góljait áprilisban szerezte meg.

A csakfoci.hu megjegyezte: Corbu Marius neve korábban a magyar válogatott kapcsán is felvetődött, hiszen magyar állampolgársággal is rendelkezik, ráadásul éveken át, 2020. és 2024. között Magyarországon futballozott. A játékos korábban nem is titkolta, hogy vonzó lett volna számára a magyar címeres mez, ugyanakkor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) jogosultsági szabályai és a román korosztályos válogatottságai miatt ez végül nem vált reális opcióvá. Most úgy tűnik, Hagi meghívójával végleg a román felnőttválogatott felé nyílt meg számára az út.

A románok egyébként nemrég azon kapták fel a vizet, hogy a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából tartott mez- és médiakampány során Corbu piros-fehér-zöldben, valamint magyar zászlóval „pózolt”. Emiatt voltak, akik azt követelték, hogy ne hívják már be a román válogatottba.

Korábban felvetődött a magyar válogatott kapcsán a Kolozsváron született Hindrich Ottó neve is, hiszen ő szintén magyar állampolgár, és Erdélyben, magyar családban nőtt fel, a Kisvárda kapusaként pedig az NB I-ben is védett. A 23 éves labdarúgó azonban végig a román utánpótlás-válogatottakat erősítette, Hagi mostani meghívójával pedig már a román A-válogatott kapujában kopogtat.

Románia sem jutott ki a világbajnokságra

Románia a törökökkel szemben alulmaradt a vb-pótselejtezőben, így lemarad a nyári tornáról. Júniusban két felkészülési mérkőzés vár rá, előbb Georgia ellen idegenben, majd Wales ellen otthon.

Nyitókép: Ferencvárosi Torna Club

***

