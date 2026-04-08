Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
sopron országgyűlési választás 2026 fidesz orbán viktor

Orbán Viktor Sopronban: Nem spekulálni kell, hanem mozgósítani, vasárnap mindenki hozzon el mindenkit!

2026. április 08. 17:46

Indul a kampányhajrá!

2026. április 08. 17:46
Ma újabb állomással folytatódik Orbán Viktor nagy tömegeket vonzó országjárása, amely a vasárnapi országgyűlési választás előtti utolsó napokban a mozgósítást szolgálja. A miniszterelnök a közösségi oldalán így fogalmazott: „Ráfordultunk a célegyenesre! Ma 18 órakor Sopronban találkozunk az országjáró nagygyűlésen. Ne hagyd ki!” 

Orbán Viktor arra buzdította a választókat, hogy vegyenek részt a rendezvényeken, és hangsúlyozta: „Mutassuk meg együtt, hogy a Fidesz a biztos választás!” Arra kérte az embereket, hogy április 12-én támogassák a kormánypártot.

A következő napok programja:

  • Április 8., 18:00 – Sopron, Fő tér 
  • Április 9., 18:00 – Debrecen, Dósa nádor tér
  • Április 10., 18:00 – Székesfehérvár, Városház tér
  • Április 11., szombat, 19:00 – Budapest, Szentháromság tér

A sorozat csúcspontjaként szombaton este Budapesten, a Szentháromság téren tartanak nagyszabású zárórendezvényt.

Óriási tömeg fogadta a miniszterelnököt Sopronban is

A város főterén már a rendezvény kezdete előtt hatalmas tömeg gyűlt össze a soproni békement részeként, magára a térre nem is fért be mindenki.

Farkas Ciprián, Sopron polgármestere elmondta, hogy a világ kifordult a sarkaiból, de minden nehézség ellenére a város az utóbbi években egyedülálló fejlődésen ment keresztül. Ez a fejlődés Orbán Viktor miniszterelnök és Barcza Attila országgyűlési képviselő nélkül elképzelhetetlen lett volna. Ugyanakkor hozzátette, hogy a fejlődést nem lehet készpénznek venni. Farkas Ciprián szerint az elmúlt 16 év fejlődését egy tollvonással megsemmisítheti egy ukránbarát kormány, főleg, ha azt egy olyan ember vezeti, akitől „használtautót sem venne” az ember.

A város polgármestere szerint április 12-én Orbán Viktor és a Fidesz, valamint Barcza Attila jelenti a biztos választást, ezért minden hazaszerető magyarnak el kell mennie szavazni.

Barcza Attila elmondta, hogy Sopronra és a térségre Orbán Viktor mindig számíthat. Elmondta, hogy ismét háborús korszakban élünk, és a történelmi léptékű energiaválság fenyegeti nemcsak Magyarországot, de egész Európát is. Barcza Attila szerint április 12-én nemcsak pártot, de sorsot és országot is választunk.

Arról döntünk, hogy a magyarok pénze Ukrajnába megy, vagy itthon marad. Ha Ukrajnába kerül, akkor az ablakon kidobott pénz lesz, viszont ha Magyarországon marad, akkor az ország tovább fejlődhet. Arról is döntenünk kell, hogy Magyarország migránsmmentes marad, valamint arról is, hogy megmaradjon az ország energiabiztonsága.

Barcza elítélte, hogy az ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktort. Felhívta a figyelmet, hogy a következő négy napban hatalmas feladat áll még előttünk, vasárnap pedig mindenkinek a Fideszre kell szavaznia. Azt is elmondta, hogy a Tisza Párt és annak a jelöltje hallgat abban a kérdésben, hogy támogatná-e Ukrajna EU-s támogatását, és abban is, hogy Ukrajnába küldené a magyarok pénzét. Barcza szerint ez a hallgatás azonban egyenlő egy beismeréssel is. 

A képviselő szerint az országnak olyan vezetőre van szüksége, mint Orbán Viktor. Kiszámítható jövőre van szüksége Magyarországnak, és arra, hogy folytassa azt a kiszámítható utat, amelyen az elmúlt 16 évben haladt.

Fáj, amit Nyugat Európában látunk

Orbán Viktor miniszterelnök arra kérte a soproniakat, hogy vasárnap szavazzanak Barcza Attilára, mivel rá mindig lehetett számítani.

A miniszterelnök szerint a kampány már a hajrában van. A jobboldal kampánya pedig a Békemenettel kezdődött. Kijelentette, hogy a jobboldal korábban a csendes többség volt, ez a kampány viszont a hangos többséggé tette a jobboldalt.

Orbán Viktor kijelentette, már csak egy feladat van:

mindenkinek el kell hoznia mindenkit vasárnap. Ez már nem a spekuláció ideje

– mondta. 

Arról is beszélt, hogy az amerikai alelnök látogatása fontos esemény volt. JD Vance látogatása annak a jele, hogy a világ legerősebb hatalma velünk van. Ez pedig biztonságot ad. Azt is hozzátette, hogy Magyarországnak fáj, amit most Nyugat-Európában látunk. Ma a nyugati világhoz a legszorosabb kapcsolatot az amerikai republikánusok jelentik. Vance látogatása minden oroszpártiság vádját is hiteltelenítette. Nem az orosz, hanem az amerikai alelnök látogatott el ide – fogalmazott.

Brüsszel ma azért támadja Magyarországot, mert nem engedi be a migránsokat, és keresztény alkotmánya van. Ezen azonban nem fognak tudni változtatni. Ma Magyarországhoz közelebb áll az Egyesült Államok, mint Nyugat-Európa.

Nemzeti egység kell vasárnap

Elmondta, hogy az elmúlt négy évben Magyarországra vetült a háború árnyéka, ennek ellenére a kormány nem adta fel, hogy elérje a céljait: megőrizték a teljes foglalkoztatottságot, és négy év múlva már ötmillióan fognak dolgozni, emelték a béreket, négy év múlva pedig az átlagbér eléri majd az egymillió forintot. Bevezették a kétgyermekes anyák adómentességét, visszavezették a 13. havi nyugdíjat, és bevezették a 14. havi nyugdíjat.

A fiataloknak bevezették a diákhitelt, bevezették az otthonteremtési támogatást – ezzel egész Európában Magyarországon juthatnak ingatlanhoz a legkönnyebben a fiatalok –, valamint bevezették a 25 év alattiak adómentességét.

A vasárnapi választáson egy kérdés lesz: ukránbarát vagy nemzeti kormányt akarunk-e az ország élén?

A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország mindenben segítette Ukrajnát, amiben lehetett, amikor bajba került, de amit most kérnek, abban nem lehet segíteni. „Magyarországot nem tesszük tönkre Ukrajna kedvéért, mert nekünk Magyarország az első” – fogalmazott.

Elmondta, hogy az ukránok azért vették olajblokád alá Magyarországot, hogy káoszt okozzanak a választások előtt, és megbukjon a kormány. „Ukrajna, amelynek tiszteljük az elmúlt 30 éves történelmét, de nem zsarolhatja az 1100 éves Magyarországot” – jelentette ki Orbán Viktor.

A választás tétje, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amely megvédi a családokat. A következő négy év kulcsa a kimaradás: kimaradás a háborúból és az elhibázott uniós gazdaságpolitikából. Háborúból kimaradni viszont nem lehet nemzeti egység nélkül,

ma a nemzeti egység pedig azt jelenti, hogy vasárnap 3 millió szavazat kell.

A miniszterelnök elmondta, hogy ha Magyarországnak nemzeti kormánya lesz, akkor az ország kimarad a háborúból, és csak a nemzeti érdeket fogják figyelembe venni. A következő négy évben a legfontosabb a tapasztalat lesz. Beszéde zárásaként a miniszterelnök megköszönte, hogy Sopronra nemcsak a elmúlt négy évben, hanem az elmúlt 16 évben is számíthatott. 

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

 

Összesen 91 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. április 09. 00:10
Megvannak számlálva a napjaid drogos, 3, azaz három. Aztán mész a komcsi pöcegödörbe Gyurcsány, Márkizay és a többi bukott komcsi után.
Válasz erre
1
0
tovarisi-konyec
•••
2026. április 08. 22:41 Szerkesztve
Az Alkotmányvédelmi Hivatal tisztje is kitálalt a Partizánon… Azt ugye vágjátok, hogy az elmúlt napokban mi most éppen élőben nézzük végig, ahogyan összeomlik a Pártállam? Igazából megható egy ilyen történelmi pillanatnak a részese lenni. A szüleim a Kádár-rendszer bukását nézték végig, én most ezt.
Válasz erre
1
8
kalyibagaliba
•••
2026. április 08. 22:40 Szerkesztve
Ez vicces :) "Nem akarnék semmit mondani arra a mulatós technóra, amelyet most már a Fidesz nem hivatalos kampánydalaként emlegetnek" 444.hu/2026/04/07/nem-nem-szabadna-ugy-latnunk-magyarorszag-miniszterelnoket-hogy-mulatosra-kalimpal Eldönthetnék, hogy techno vagy mulatós. Ebből látszik, hogy a szerencsétlen cikkíró fiatalkorában mit élt át. Ajánlom neki, mert ez még jobb :) youtube.com/watch?v=2kZwdBWp1oE&t=59s Ők sem voltak kommunista bérencek: youtube.com/watch?v=kIbDBKIcn7M&list=RDkIbDBKIcn7M&start_radio=1 Teszem hozzá, hogy Ők kézi hangszerekkel készítettek zenét.
Válasz erre
0
0
Hohokam
2026. április 08. 22:19
patikus-3 2026. április 08. 20:36 Orbán Viktor homlokára nagy, véres betűkkel van ráírva: Netanjahu, Trump, vér, mocsok, háború. Ráégett arcára gyalázatos, Európa-ellenes szövetségi politikája -------------------------------------- Mi a frász az az "Európa-ellenes"? Európa = EU mainstream liberális-zöld-globalista agymosó klikk?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!