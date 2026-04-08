Orbán Viktor Sopronban: Nem spekulálni kell, hanem mozgósítani, vasárnap mindenki hozzon el mindenkit!

Barcza Attila elmondta, hogy Sopronra és a térségre Orbán Viktor mindig számíthat. Elmondta, hogy ismét háborús korszakban élünk, és a történelmi léptékű energiaválság fenyegeti nemcsak Magyarországot, de egész Európát is. Barcza Attila szerint április 12-én nemcsak pártot, de sorsot és országot is választunk.

Arról döntünk, hogy a magyarok pénze Ukrajnába megy, vagy itthon marad. Ha Ukrajnába kerül, akkor az ablakon kidobott pénz lesz, viszont ha Magyarországon marad, akkor az ország tovább fejlődhet. Arról is döntenünk kell, hogy Magyarország migránsmmentes marad, valamint arról is, hogy megmaradjon az ország energiabiztonsága.

Barcza elítélte, hogy az ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktort. Felhívta a figyelmet, hogy a következő négy napban hatalmas feladat áll még előttünk, vasárnap pedig mindenkinek a Fideszre kell szavaznia. Azt is elmondta, hogy a Tisza Párt és annak a jelöltje hallgat abban a kérdésben, hogy támogatná-e Ukrajna EU-s támogatását, és abban is, hogy Ukrajnába küldené a magyarok pénzét. Barcza szerint ez a hallgatás azonban egyenlő egy beismeréssel is.

A képviselő szerint az országnak olyan vezetőre van szüksége, mint Orbán Viktor. Kiszámítható jövőre van szüksége Magyarországnak, és arra, hogy folytassa azt a kiszámítható utat, amelyen az elmúlt 16 évben haladt.

