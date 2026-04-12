04. 12.
vasárnap
Rendkívüli!

Választás 2026 – Itt nézheti élőben a Mandiner és a Patrióta ÉLŐ választási műsorát

országgyűlési választás 2026 fidesz béke magyarország orbán viktor

Orbán Viktor: Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat! (VIDEÓ)

2026. április 12. 15:27

„Olyan döntés ez, amit holnap nem lehet visszacsinálni. Ma kell megvédenünk Magyarországot!”

2026. április 12. 15:27
null

„Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat. Olyan döntés ez, amit holnap nem lehet visszacsinálni. Ma kell megvédenünk Magyarországot! Ma egyetlen hazafi sem maradhat otthon! Csak a Fidesz! Fel, győzelemre!” – üzente vasárnap délután Orbán Viktor miniszterelnök.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint 15 óráig a választásra jogosultak 66,01 százaléka, vagyis 4 968 713 szavazó járult az urnákhoz.

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul
A részvételi arány 15 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 69,67 százalék, ami 731 952 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 60,08 százalék, ebben a vármegyében 288 163-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 69,23 százaléka, 880 173 választópolgár adta le szavazatát 15 óráig.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 39,28 százalék, a 2002-es választáson 51,78 százalék szavazott 15 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 48,89 százaléka, a 2010-es választáson 46,78 százalék, a 2014-es választáson 45,02 százalék, nyolc évvel ezelőtt 53,64, négy évvel ezelőtt pedig 52,75 százalék voksolt 15 óráig.

 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hakapeszim
2026. április 12. 16:44 Szerkesztve
Én eddig voltam a negatív hang. A kocka el van vetve, 15 éve írok ide, 50 éves vagyok, sokat értem el az elmúlt 16 év alatt. Munkával, mert nekem egyetlen forintot sem adott a NER. Nincs bennem frusztráció, már megvan a repülőjegy nyárra egy szép üdülésre. Van család, aki hazavár. Semmi okom panaszra. Győzünk vagy sem, mi elvégeztük a melót. Ennyit tehettünk. Bárhogy is lesz, mi erkölcsileg Pszichopeti felett állunk itt a legtöbben. Mert a családban, értékekben hiszünk, van köztünk néha vita, de ki így, ki úgy, a maga módján. Mi nem árultunk el senkit, egy becsületes ember tévedhet, hozhat rossz döntést, ha veszít, tudomásul veszi. De nem lesz áruló. Erősebb, jobb ellenféltől kikapni nem szégyen, alávaló, becstelen gazembertől pedig még meg is erősít.
narancsliget1
2026. április 12. 16:35
greeen 2026. április 12. 16:33 Mi most voltunk szavazni. 5x FIDESZ Most fordultam négyet 20x Tisza.
narancsliget1
2026. április 12. 16:34
1 szavazatnál ujraszámlálás van.
greeen
2026. április 12. 16:33
Mi most voltunk szavazni. 5x FIDESZ
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!