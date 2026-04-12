Orbán Viktor: Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat! (VIDEÓ)

Orbán Viktor reagált az eddigi rekordrészvételre: egyetlen hazafi sem maradhat otthon!
„Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat. Olyan döntés ez, amit holnap nem lehet visszacsinálni. Ma kell megvédenünk Magyarországot! Ma egyetlen hazafi sem maradhat otthon! Csak a Fidesz! Fel, győzelemre!” – üzente vasárnap délután Orbán Viktor miniszterelnök.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint 15 óráig a választásra jogosultak 66,01 százaléka, vagyis 4 968 713 szavazó járult az urnákhoz.
A részvételi arány 15 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 69,67 százalék, ami 731 952 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 60,08 százalék, ebben a vármegyében 288 163-an voksoltak.
A fővárosban a szavazók 69,23 százaléka, 880 173 választópolgár adta le szavazatát 15 óráig.
Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 39,28 százalék, a 2002-es választáson 51,78 százalék szavazott 15 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 48,89 százaléka, a 2010-es választáson 46,78 százalék, a 2014-es választáson 45,02 százalék, nyolc évvel ezelőtt 53,64, négy évvel ezelőtt pedig 52,75 százalék voksolt 15 óráig.
A kormányfő sem tudott szó nélkül elmenni amellett, hogy milyen sokan vesznek részt a 2026-os választáson.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos