Orbán Viktor reagált az eddigi rekordrészvételre: egyetlen hazafi sem maradhat otthon!

Politikai elemző: a magas részvétel a kormánypártoknak lehet kedvező
Minél magasabb a részvétel, annál nagyobb eséllyel szólítanak meg a politikával kevésbé foglalkozó választókat, ez pedig szintén a kormánypártok esélyeit erősíti.
A kormányfő sem tudott szó nélkül elmenni amellett, hogy milyen sokan vesznek részt a 2026-os választáson.
Orbán Viktor közösségi oldalán friss poszttal jelentkezett, melyben kijelentette: kiugróan sokan szavaznak a mai választáson, ezért minden hazafinak ott a helye a szavazófülkékben.
Nagyon sokan szavaznak. Ez egy dolgot jelent: ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát, egyetlen hazafi sem maradhat otthon!
Csak a Fidesz! Fel, győzelemre!” – szólított fel a miniszterelnök a bejegyzésben.
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor