Politikai elemző: a magas részvétel a kormánypártoknak lehet kedvező

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Minél magasabb a részvétel, annál nagyobb eséllyel szólítanak meg a politikával kevésbé foglalkozó választókat, ez pedig szintén a kormánypártok esélyeit erősíti.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy
a magas részvétel a kormánypártoknak lehet kedvező
– jelentette ki a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója. Boros Bánk Levente az MTI-nek azt mondta: mindenki rekordmagas részvételt várt a választásra, így volt ezzel a Nézőpont Intézet is.
Azaz semmi meglepő nem történik, beigazolódik az, hogy magas lesz a részvétel és sokan mennek el szavazni
– fogalmazott.
A politikai elemzési igazgató emlékeztetett: a korábbi választások azt igazolták, hogy a magas részvétel a Fidesz-KDNP-nek kedvezett,
a 2018-as kígyózó sorok is végül újabb kétharmadot eredményeztek a kormánypártoknak.
Megjegyezte: az elmúlt hónapokban az ellenzékiek "hiperaktívak" voltak, magas volt az aktivitásuk, ami azt jelenti, hogy inkább a kormánypártoknak vannak tartalékai. Annak a pártszövetségnek, amely jól szervezett, komoly mozgósítási képességgel rendelkezik, és ezt minden választáson igazolja – mutatott rá. Boros Bánk Levente kitért arra is, hogy minél magasabb a részvétel, annál nagyobb eséllyel szólítanak meg a politikával kevésbé foglalkozó választókat, ez pedig szintén a kormánypártok esélyeit erősíti az elemző szerint.
