Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
nézőpont intézet boros bánk levente országgyűlési választás 2026 részvétel fidesz kormánypárt

Politikai elemző: a magas részvétel a kormánypártoknak lehet kedvező

2026. április 12. 11:30

Minél magasabb a részvétel, annál nagyobb eséllyel szólítanak meg a politikával kevésbé foglalkozó választókat, ez pedig szintén a kormánypártok esélyeit erősíti.

null

A tapasztalatok azt mutatják, hogy

 a magas részvétel a kormánypártoknak lehet kedvező 

– jelentette ki a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója. Boros Bánk Levente az MTI-nek azt mondta: mindenki rekordmagas részvételt várt a választásra, így volt ezzel a Nézőpont Intézet is. 

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Azaz semmi meglepő nem történik, beigazolódik az, hogy magas lesz a részvétel és sokan mennek el szavazni 

– fogalmazott.

A politikai elemzési igazgató emlékeztetett: a korábbi választások azt igazolták, hogy a magas részvétel a Fidesz-KDNP-nek kedvezett,

 a 2018-as kígyózó sorok is végül újabb kétharmadot eredményeztek a kormánypártoknak.

Megjegyezte: az elmúlt hónapokban az ellenzékiek "hiperaktívak" voltak, magas volt az aktivitásuk, ami azt jelenti, hogy inkább a kormánypártoknak vannak tartalékai. Annak a pártszövetségnek, amely jól szervezett, komoly mozgósítási képességgel rendelkezik, és ezt minden választáson igazolja – mutatott rá. Boros Bánk Levente kitért arra is, hogy minél magasabb a részvétel, annál nagyobb eséllyel szólítanak meg a politikával kevésbé foglalkozó választókat, ez pedig szintén a kormánypártok esélyeit erősíti az elemző szerint.

 

Nyitókép: Vasvári Tamás

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lemez
2026. április 12. 13:09
Szentkirályi bátor embernek tartja ukrán petit.Ö is bátor volt mikor Szijjártóval ment külföldre üzletet csinálni.
Gubbio
2026. április 12. 12:24
Hajrá, mindent bele! A közvéleménykutató cégek már négyszer mondták a választások előtt, hogy az ELLENZÉK 20-25%-kal vezet a a Fidesz előtt. MOST is ezt mondják. Négy év múlva is ezt fogják mondani! Hajrá, Magyarország - de nem "Magyar" ország!
vitez-laszlo
2026. április 12. 11:49
"Politikai elemző: a magas részvétel a kormánypártoknak lehet kedvező" A magas részvétel az országnak kedvező! Erős felhatalmazást ad az ország vezetésére!
FredShine
2026. április 12. 11:41
Szamóca bácsi 2026. április 12. 11:34 Azért, mert az MH célja nem a kormányváltás mindenáron, hanem a saját politikájuk minél nagyobb fokú érvényesítése.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.