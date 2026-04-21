Belső információt osztott meg Szoboszlairól a világ legismertebb sportújságírója

„Már nem az én kezemben van” – Szoboszlai Dominik kijózanító vallomása a liverpooli jövőjéről
Egészen biztosan nem ezt szerették volna hallani a leforrázott drukkerek...
Fabrizio Romano új információkkal szolgált. Szoboszlai jövőjéről beszélt.
Ahogyan arról beszámoltunk, az Everton–Liverpool angol élvonalbeli labdarúgó-derbi után Szoboszlai Dominikot a jövőjéről, a szerződéshosszabbításáról kérdezték, és nem igazán adott a Vörösök szurkolói számára megnyugtató választ. Most az átigazolási ügyekben jártas sportújságíró, Fabrizio Romano is megszólalt a tárgyalásokkal kapcsolatban.
Egészen biztosan nem ezt szerették volna hallani a leforrázott drukkerek...
Bár Szoboszlai boldog a Liverpoolnál, utalt arra, hogy lehet, más szereplők döntése befolyásolhatják a jövőjét.
„Ahogy néhány hete is elmondtam, eddig nem történt valódi előrelépés. Szóval nem mondhatok semmi újat a helyzetemről: még sok meccsünk van hátra, most ezekre koncentrálok. A szerződésem jelenleg 2028-ig szól, addig is készen állok minden egyes nap, minden héten, aztán meglátjuk.
Természetesen hosszú távon is itt látom magamat, Liverpoolban, de amint korábban is említettem, a döntés már nem az én kezemben van”
– ijesztett rá utolsó mondatával a csapat szurkolóira.
Fabrizio Romano sportújságíró a téli átigazolási időszak után azt írta, hogy prioritássá válik a klubnál Szoboszlai szerződésének meghosszabbítása, viszont ez még hónapokkal később sem történt meg.
„Úgy tudom, Szoboszlai és a Liverpool között továbbra is zajlanak a tárgyalások – idézte a daveockop.com az olasz szakembert. –
Nincs szó zsákutcáról, de még előrehaladottnak sem mondanám. Még sok a teendő, de a két fél igénye nem tér el túlságosan egymástól.”
Hozzátette: a megbeszélések pozitívak, de úgy, mint ahogyan a klub tette Ibrahima Konaté esetében, még sok a munka.
„Nem terjesztenék negatív dolgokat a tárgyalásfolyamatokról, ami Szoboszlai és a Liverpool között zajlik” – tette hozzá Romano.
