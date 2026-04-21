Liverpool Fabrizio Romano Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítás

Belső információt osztott meg Szoboszlairól a világ legismertebb sportújságírója

2026. április 21. 15:58

Fabrizio Romano új információkkal szolgált. Szoboszlai jövőjéről beszélt.

Ahogyan arról beszámoltunk, az Everton–Liverpool angol élvonalbeli labdarúgó-derbi után Szoboszlai Dominikot a jövőjéről, a szerződéshosszabbításáról kérdezték, és nem igazán adott a Vörösök szurkolói számára megnyugtató választ. Most az átigazolási ügyekben jártas sportújságíró, Fabrizio Romano is megszólalt a tárgyalásokkal kapcsolatban.

Szoboszlai a századik bajnokiját játszotta a Liverpoolban az Everton ellen
Szoboszlai a századik bajnokiját játszotta a Liverpoolban az Everton ellen (Fotó: Paul Ellis/AFP)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Bár Szoboszlai boldog a Liverpoolnál, utalt arra, hogy lehet, más szereplők döntése befolyásolhatják a jövőjét.

„Ahogy néhány hete is elmondtam, eddig nem történt valódi előrelépés. Szóval nem mondhatok semmi újat a helyzetemről: még sok meccsünk van hátra, most ezekre koncentrálok. A szerződésem jelenleg 2028-ig szól, addig is készen állok minden egyes nap, minden héten, aztán meglátjuk.

Természetesen hosszú távon is itt látom magamat, Liverpoolban, de amint korábban is említettem, a döntés már nem az én kezemben van”

– ijesztett rá utolsó mondatával a csapat szurkolóira.

Mi lesz Szoboszlaival?

Fabrizio Romano sportújságíró a téli átigazolási időszak után azt írta, hogy prioritássá válik a klubnál Szoboszlai szerződésének meghosszabbítása, viszont ez még hónapokkal később sem történt meg.

„Úgy tudom, Szoboszlai és a Liverpool között továbbra is zajlanak a tárgyalások – idézte a daveockop.com az olasz szakembert. –

Nincs szó zsákutcáról, de még előrehaladottnak sem mondanám. Még sok a teendő, de a két fél igénye nem tér el túlságosan egymástól.”

Hozzátette: a megbeszélések pozitívak, de úgy, mint ahogyan a klub tette Ibrahima Konaté esetében, még sok a munka.

„Nem terjesztenék negatív dolgokat a tárgyalásfolyamatokról, ami Szoboszlai és a Liverpool között zajlik” – tette hozzá Romano.


Nyitókép: Peter Powell/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bunko-jobbos
2026. április 21. 16:49
MOst akkor mit is tudtunk meg????
