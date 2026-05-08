05. 08.
péntek
Arne Slot Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Megkérdezték Szoboszlait, hogy fellázadt-e a liverpooli öltöző

2026. május 08. 16:55

Állandó téma Arne Slot jövője. Szoboszlait most arról kérdezték, hogy hisznek-e még az edzőjükben.

Bár a Liverpool címvédőként vágott neki az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) mostani kiírásának, lényegében már az ősz végére eldőlt, hogy ezúttal nem a bajnoki címért fog küzdeni a csapat. A Vörösök eredményekben és mutatott játékban is bőven alulmaradtak attól, amit várni lehetett tőlük, de Szoboszlai Dominik szerint továbbra is hisznek Arne Slot vezetőedzőben.

Szoboszlaiék már csak a BL-indulásért vannak harcban, legutóbb a Manchester Unitedtől újra kikaptak (Fotó: Ben Stansall/AFP, archív)

A Liverpool biztosan trófea nélkül zárja az idényt, a szurkolók többsége pedig már hónapokkal ezelőtt elküldte volna a holland trénert a csapat teljesítménye miatt. Ennek ellenére Szoboszlai állítása szerint a játékosok továbbra is hisznek az edzőjükben, és beállnak mögé.

„Ez nem kérdés – idézte a This is Anfield a magyar játékos szavait. – Ő a mi menedzserünk. Ez a második idényünk vele, az elsőben pedig ne feledjük, megnyertük a bajnokságot!

Szóval a mi oldalunkról senki sem vesztette el a hitét benne.”

Szoboszlaiék még a dobogóról is jó eséllyel lemaradnak

Az elmúlt hetekben arról szóltak a hírek, hogy amennyiben a Liverpool kiharcolja a Bajnokok Ligája-indulását, úgy Arne Slot is megtarthatja állását. Erre pedig egész jó esélye van, hiszen három fordulóval a vége előtt úgy áll a negyedik helyen, hogy hat ponttal előzi meg a hatodik AFC Bournemouth együttesét. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy Szoboszlaiék legutóbb kikaptak idegenben az ősi rivális Manchester Unitedtől, és ezután már csak rangadói lesznek:

  • Chelsea (otthon)
  • Aston Villa (idegenben)
  • Brentford (otthon)

Szoboszlai Dominik úgy folytatta, hogy nem az ő dolga megmondani, hogy mi ment rosszul vagy jól. Ez szerinte a vezetőedző és az edzői stáb feladata, nekik kell kitalálniuk, hogyan jöjjenek ki ebből a gödörből és kivezetni onnan a játékosokat.

Végezetül egy kicsit magáról is beszélt: elárulta, a mostani idényben is ugyanúgy küzd a csapatért, viszont most már olyanokat is véghez tud vinni a pályán, amiben a legjobb, ami leginkább az erőssége.

Nyitókép: Kirill Kudryavtsev/AFP

 

Reszelő Aladár
2026. május 08. 17:02
Ideje elköszönni a kopasz hollandtól. A tavalyi bajnoki cím arra volt elég, hogy kihúzhatta a szezon végéig. Megkapott minden drága játékost, ehhez képest már októberre elfogyott a csapat és 50+ meccs is kevés volt, hogy csapattá gyúrja az egyénileg kiváló futballistákat. A PSG vs Bayern odavágón láttunk 90 perc olyan focit, amit a Pool legfeljebb 10 percig tudott idén. A tabellás helyezésük és a BL szereplésük is inkább hízelgő.
