Megkérdezték Szoboszlait, hogy fellázadt-e a liverpooli öltöző

Szoboszlaiék még a dobogóról is jó eséllyel lemaradnak

Az elmúlt hetekben arról szóltak a hírek, hogy amennyiben a Liverpool kiharcolja a Bajnokok Ligája-indulását, úgy Arne Slot is megtarthatja állását. Erre pedig egész jó esélye van, hiszen három fordulóval a vége előtt úgy áll a negyedik helyen, hogy hat ponttal előzi meg a hatodik AFC Bournemouth együttesét. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy Szoboszlaiék legutóbb kikaptak idegenben az ősi rivális Manchester Unitedtől, és ezután már csak rangadói lesznek:

Chelsea (otthon)

Aston Villa (idegenben)

Brentford (otthon)

Szoboszlai Dominik úgy folytatta, hogy nem az ő dolga megmondani, hogy mi ment rosszul vagy jól. Ez szerinte a vezetőedző és az edzői stáb feladata, nekik kell kitalálniuk, hogyan jöjjenek ki ebből a gödörből és kivezetni onnan a játékosokat.

Végezetül egy kicsit magáról is beszélt: elárulta, a mostani idényben is ugyanúgy küzd a csapatért, viszont most már olyanokat is véghez tud vinni a pályán, amiben a legjobb, ami leginkább az erőssége.