Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nyugdíjrendszer biztonság Magyarország mechanizmus európai bizottság

Brüsszel nem válogat az eszközökben: drasztikusan belenyúlna a magyar nyugdíjrendszerbe is

2025. november 25. 14:49

Bár hivatalosan ez csak ajánlás, mivel büntetést helyeztek kilátásba, egyértelmű, hogy ki akarja kényszeríteni az Európai Bizottság a nekik tetsző lépéseket.

2025. november 25. 14:49
null

Számos európai országot, köztük sajnos Magyarországot is rendkívül negatívan érintené az Európai Bizottság tervezete. Mint arról a kiszivárgott dokumentumok alapján lapunk is beszámolt: októberben arról írt a brüsszeli sajtó, hogy az EB egy új, a következő hétéves költségvetésre vonatkozó tervet készít elő, amelyben az uniós források kifizetését a tagállamok nyugdíjreformjaihoz kötné

Ezt is ajánljuk a témában

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzésében rámutat: Amennyiben nem követik az uniós ajánlásokat a tagországok, nem kapnák meg teljes részesedésüket a 2028-tól induló hétéves uniós költségvetésből. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország is a reformok fókuszában szerepel, mivel a Bizottság szerint több ponton kellene változtatni a rendszeren, hogy megfeleljen az uniós elvárásoknak.

Mindazonáltal fontos látni, hogy a nyugdíjrendszer, annak felépítése, mechanizmusai, az esetleges kiegészítések tagállami gazdaságpolitikai hatáskörbe tartoznak (a nyugdíjrendszer a gazdaságpolitikán belül a jóléti állam, vagyis a szociálpolitika részeként jelenik meg). A nyugdíjpolitikába tehát az EU végrehajtó szerveinek (például az Európai Bizottságnak) nincs joga közvetlenül beavatkozni, mert a nyugdíjrendszerek szabályozása minden tagállam belső, nemzeti hatáskörébe tartozik. Az EU csak ajánlásokat tehet, de nem dönthet róla a tagállamok helyett.

Viszont a zsarolás meglehetősen egyértelmű, hiszen jelentős mennyiségű pénzt buknának el a renitens tagállamok. 

Például hazánk, ahol a nyugdíjrendszer számos kiegészítő juttatással és kompenzációs mechanizmussal igyekszik biztosítani a nyugdíjasok anyagi biztonságát:

  • Automatikus vagy részleges inflációkövető indexálása a rendszer egyik kulcseleme, amely biztosítja, hogy a nyugdíjak vásárlóereje ne csökkenjen a megélhetési költségek emelkedése miatt.
  • 2021-ben újra bevezették a 13. havi nyugdíjat, amely az éves nyugdíj egy plusz havi összegét jelenti.
  • A kormányzat idén ősszel jelezte egy 14. havi nyugdíj (fokozatos) bevezetésének lehetőségét.
  • A „Nők40” nyugdíjlehetőség egy speciális korengedményes nyugdíjazási forma.
  • Nyugdíjprémium keretében akkor fizet ki az állam a nyugdíjasoknak plusz juttatást, ha az éves GDP növekedése meghaladja a törvényben előírt küszöbértéket, ami jelenleg 3,5%.

Európában más országok is alkalmaznak hasonló szisztémákat, beleértve a kedvezményes nyugdíjazást és az extra juttatásokat, amelyek célja a társadalmi egyensúly és a fenntarthatóság biztosítása.

Számos uniós tagállamban léteznek ún. „special pensions”, vagyis speciális nyugdíjak, amelyeket bizonyos csoportok (pl. állami alkalmazottak, biztonsági erők, nehéz munkakörökben dolgozók) kapnak alacsonyabb nyugdíjkorhatár vagy magasabb juttatások formájában.

Magyarországon kívül Európában több országban is létezik 13. havi nyugdíj, vagy más egyszeri éves juttatás a nyugdíjasok számára. Így például Belgiumban (jellemzően a karácsonyi időszakban, vagy az év végi hónapokban folyósítják), Cipruson és Svájcban. Ausztria mellett Spanyolországban, Portugáliában és Lengyelországban kapnak a nyugdíjasok 14. havi nyugdíjat.

 

Ezt is ajánljuk a témában

A „Nők40” nyugdíjlehetőség egy speciális korengedményes nyugdíjazási forma Magyarországon, ilyen módon ugyan nem található meg más tagországban, de több európai országban is létezik a nők számára kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőség. 

Hogy ezek közül mely maradhat az EB „javaslata” értelmében, egyelőre nem tudni. 

Nyitókép: Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dunhill67
2025. november 25. 16:44
semmi közük hozzá...nemzeti belügy
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. november 25. 16:05
ezeknek a mocsadekoknak nincs jobb dolga mint reggeltol estig azon torni a fejuket, hogy basszanak ki velunk? menjenek mar a nathas bus picsaba
Válasz erre
3
0
balbako_
2025. november 25. 15:46
Nem fog sikerülni nekik ez sem, de elképesztő. hogy mára már nincs tagállami hatáskör, amit pedig az alapszerződés rigorózus pontossággal rögzített. És ezeket a hatásköröket senki el nem fogadta a vízfej saját magát kinevezte mindenhatónak! Ezt mindenki lenyeli?
Válasz erre
8
0
Kriszta67
2025. november 25. 15:36
Nem kell elfogadni a költségvetést amíg ezt ki nem veszik belőle.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!