Brüsszel nem válogat az eszközökben: drasztikusan belenyúlna a magyar nyugdíjrendszerbe is

Viszont a zsarolás meglehetősen egyértelmű, hiszen jelentős mennyiségű pénzt buknának el a renitens tagállamok.

Például hazánk, ahol a nyugdíjrendszer számos kiegészítő juttatással és kompenzációs mechanizmussal igyekszik biztosítani a nyugdíjasok anyagi biztonságát:

Automatikus vagy részleges inflációkövető indexálása a rendszer egyik kulcseleme, amely biztosítja, hogy a nyugdíjak vásárlóereje ne csökkenjen a megélhetési költségek emelkedése miatt.

2021-ben újra bevezették a 13. havi nyugdíjat, amely az éves nyugdíj egy plusz havi összegét jelenti.

A kormányzat idén ősszel jelezte egy 14. havi nyugdíj (fokozatos) bevezetésének lehetőségét.

A „Nők40” nyugdíjlehetőség egy speciális korengedményes nyugdíjazási forma.

Nyugdíjprémium keretében akkor fizet ki az állam a nyugdíjasoknak plusz juttatást, ha az éves GDP növekedése meghaladja a törvényben előírt küszöbértéket, ami jelenleg 3,5%.

Európában más országok is alkalmaznak hasonló szisztémákat, beleértve a kedvezményes nyugdíjazást és az extra juttatásokat, amelyek célja a társadalmi egyensúly és a fenntarthatóság biztosítása.

Számos uniós tagállamban léteznek ún. „special pensions”, vagyis speciális nyugdíjak, amelyeket bizonyos csoportok (pl. állami alkalmazottak, biztonsági erők, nehéz munkakörökben dolgozók) kapnak alacsonyabb nyugdíjkorhatár vagy magasabb juttatások formájában.