Brüsszel nem válogat az eszközökben: drasztikusan belenyúlna a magyar nyugdíjrendszerbe is

Brüsszel a nyugdíjasokon áll bosszút a magyar kormány intézkedéséért
Az Európai Bizottság lerántja a rolót a 14. havi nyugdíj előtt.
Bár hivatalosan ez csak ajánlás, mivel büntetést helyeztek kilátásba, egyértelmű, hogy ki akarja kényszeríteni az Európai Bizottság a nekik tetsző lépéseket.
Számos európai országot, köztük sajnos Magyarországot is rendkívül negatívan érintené az Európai Bizottság tervezete. Mint arról a kiszivárgott dokumentumok alapján lapunk is beszámolt: októberben arról írt a brüsszeli sajtó, hogy az EB egy új, a következő hétéves költségvetésre vonatkozó tervet készít elő, amelyben az uniós források kifizetését a tagállamok nyugdíjreformjaihoz kötné
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzésében rámutat: Amennyiben nem követik az uniós ajánlásokat a tagországok, nem kapnák meg teljes részesedésüket a 2028-tól induló hétéves uniós költségvetésből.
Magyarország is a reformok fókuszában szerepel, mivel a Bizottság szerint több ponton kellene változtatni a rendszeren, hogy megfeleljen az uniós elvárásoknak.
Mindazonáltal fontos látni, hogy a nyugdíjrendszer, annak felépítése, mechanizmusai, az esetleges kiegészítések tagállami gazdaságpolitikai hatáskörbe tartoznak (a nyugdíjrendszer a gazdaságpolitikán belül a jóléti állam, vagyis a szociálpolitika részeként jelenik meg). A nyugdíjpolitikába tehát az EU végrehajtó szerveinek (például az Európai Bizottságnak) nincs joga közvetlenül beavatkozni, mert a nyugdíjrendszerek szabályozása minden tagállam belső, nemzeti hatáskörébe tartozik. Az EU csak ajánlásokat tehet, de nem dönthet róla a tagállamok helyett.
Viszont a zsarolás meglehetősen egyértelmű, hiszen jelentős mennyiségű pénzt buknának el a renitens tagállamok.
Például hazánk, ahol a nyugdíjrendszer számos kiegészítő juttatással és kompenzációs mechanizmussal igyekszik biztosítani a nyugdíjasok anyagi biztonságát:
Európában más országok is alkalmaznak hasonló szisztémákat, beleértve a kedvezményes nyugdíjazást és az extra juttatásokat, amelyek célja a társadalmi egyensúly és a fenntarthatóság biztosítása.
Számos uniós tagállamban léteznek ún. „special pensions”, vagyis speciális nyugdíjak, amelyeket bizonyos csoportok (pl. állami alkalmazottak, biztonsági erők, nehéz munkakörökben dolgozók) kapnak alacsonyabb nyugdíjkorhatár vagy magasabb juttatások formájában.
Magyarországon kívül Európában több országban is létezik 13. havi nyugdíj, vagy más egyszeri éves juttatás a nyugdíjasok számára. Így például Belgiumban (jellemzően a karácsonyi időszakban, vagy az év végi hónapokban folyósítják), Cipruson és Svájcban. Ausztria mellett Spanyolországban, Portugáliában és Lengyelországban kapnak a nyugdíjasok 14. havi nyugdíjat.
A kormány nem csak szavakban becsüli meg az időseket.
A „Nők40” nyugdíjlehetőség egy speciális korengedményes nyugdíjazási forma Magyarországon, ilyen módon ugyan nem található meg más tagországban, de több európai országban is létezik a nők számára kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőség.
Hogy ezek közül mely maradhat az EB „javaslata” értelmében, egyelőre nem tudni.
