Brüsszel a nyugdíjasokon áll bosszút a magyar kormány intézkedéséért

Az Európai Bizottság lerántja a rolót a 14. havi nyugdíj előtt.
Az Európai Bizottság egy új, a következő hétéves költségvetésre vonatkozó tervet készít elő, amelyben az uniós források kifizetését a tagállamok nyugdíjreformjaihoz kötné – írja a Politico értesülései nyomán a Világgazdaság.
A javaslat célja papíron az idősödő európai társadalmak miatt várható pénzügyi nyomás enyhítése. Ugyanakkor nem lehet véletlen, hogy épp akkor állnak elő vele, amikor a magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésére készül.
A Politico által idézett brüsszeli források szerint az Európai Bizottság a 2028-ban induló, mintegy
2000 milliárd eurós uniós költségvetés kifizetéseit az országonként meghatározott „országspecifikus ajánlásokhoz” (CSR-ekhez) kötné.
Ezekben a Bizottság arra ösztönözné a tagállamokat, hogy erősítsék meg állami nyugdíjrendszereiket, és
Amennyiben egy ország nem hajtja végre ezeket a reformokat, nem kapná meg teljes mértékben a neki járó uniós forrásokat
– írja a VG. Az elképzelés az Európai Bizottság szerint nem kényszerítés, hanem „jó gazdaságpolitika”, amely a reformokat és a beruházásokat kapcsolná össze.
A brüsszeli tervek hátterében az áll, hogy az Európai Unióban egyre kevesebb dolgozó tart el egyre több nyugdíjast. 2023-ban a 65 év felettiek több mint 80 százaléka kizárólag állami nyugdíjból élt, és minden ötödik idős uniós polgár a szegénységi küszöb alatt volt, ami megközelítőleg 18,5 millió embert jelent.
A Bizottság célja kettős:
A Politico szerint a reform ugyanakkor politikai aknamező, hiszen
a nyugdíjpolitika nem tartozik az uniós hatáskörbe, és azzal, hogy Brüsszel ilyen jellegű követeléseket támaszt, újabb területen csorbítja a tagállami szuverenitást.
Több tagállamban utcai tiltakozások követték a nyugdíjkorhatár-emeléseket, legutóbb Belgiumban és Franciaországban. Macron elnök például 2023-ban hatalmas tüntetések közepette emelte a korhatárt 62-ről 64 évre, most pedig utódja, Sébastien Lecornu kénytelen volt jegelni a reformokat a költségvetési válság és az újabb kormánybukás lehetősége miatt.
Két bizalmatlansági indítványt is túlélt Sébastien Lecornu. A Nemzeti Tömörülés „Franciaország közelgő szenvedéseire” figyelmeztet.
A Világgazdaság rámutat: a brüsszeli nyomásgyakorlás élesen ellentétes a magyar kormány politikájával, amely a 14. havi nyugdíj bevezetését készíti elő. Lázár János építési és közlekedési miniszter egy kaposvári fórumon jelentette ki:
Csakis egy megoldás van, a 14. havi nyugdíj. Ezen kőkeményen dolgozunk.”
Lázár János úgy fogalmazott, keményen dolgoznak azon, hogy a 13. havi után a 14. havi nyugdíj is valósággá váljon.
A cél, hogy az idősek vásárlóereje az infláció ellenére megmaradjon, ám Brüsszel szerint ez tarthatatlan hosszú távon. A Bizottság természetesen a tervezet kapcsán semmiféle módon nem vette figyelembe azt, hogy a magyar nyugdíjrendszer gyökeresen eltérő elven működik, mint a nyugat-európai, valóban válságban lévő modellek.
A VG egyébként megjegyzi, hogy négy európai országban már létezik 14. havi nyugdíj, így Magyarország egy „szűk, de erős klubhoz” csatlakozhatna. Az említett államok:
A Bizottság tervezett reformja újabb konfliktusforrás lehet a magyar kormány és Brüsszel között:
A kisnyugdíjasok helyzetének javítását tűzte ki célul a kormány.
A Világgazdaság úgy fogalmaz:
Az uniós pénzek nyugdíjreformhoz kötése Brüsszel részéről akár bosszúként is értelmezhető a 14. havi nyugdíj magyarországi bevezetése miatt.”
A brüsszeli „megtakarításra ösztönzés” jelszava ugyanakkor gyanúsan összecseng a Tisza Párt nemrég vázolt nyugdíjkoncepciójával, amely csökkentené az idősek juttatásait.
Magyar Péterék lerombolnák, amit a Fidesznek az elmúlt 15 évben sikerült elérnie.
Fotó: MTI / Kocsis Zoltán